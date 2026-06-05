La seguridad vial vuelve a ocupar un lugar central en Florida justo cuando miles de familias hispanas retoman sus rutinas laborales y escolares tras el verano: en un estado donde la mayoría depende del automóvil para ir al trabajo, dejar a los niños en la escuela o llevar a los abuelos a citas médicas, las autoridades han decidido endurecer las reglas contra quienes conducen sin licencia válida. La ley HB 35 —conocida como “Isaiah’s Law”—fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entra en vigor el 1 de julio de 2026—. El cambio afecta, por ejemplo, a corredores congestionados como la I‑95, la Florida Turnpike y la Palmetto Expressway, y tendrá impacto visible en comunidades con alta población latina, desde Little Havana hasta Hialeah y Doral, donde muchos dependen del carro para trabajar en restaurantes, construcción, servicios domésticos o transporte familiar. Por ello, presta mucha atención.

¿QUÉ ES LA LEY HB 35 Y POR QUÉ FUE APROBADA?

La HB 35, llamada Isaiah’s Law, modifica la normativa estatal para incluir a quienes manejan repetidamente sin una licencia válida dentro de la categoría de “habitual traffic offender” (infractor de tráfico habitual). La medida fue aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por DeSantis con el argumento de reducir riesgos en vías muy transitadas y dar más herramientas a fiscales y autoridades para perseguir la reincidencia.

Resumen de la nueva ley:

Aspecto Detalle Nombre de la ley HB 35 (Isaiah’s Law) Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Objetivo principal Endurecer sanciones contra conductores reincidentes sin licencia válida Cambio clave Amplía la definición de infractor de tráfico habitual Zonas con mayor impacto Miami-Dade, Broward y Palm Beach

Hasta ahora, la etiqueta de “infractor habitual” se aplicaba principalmente a delitos más graves. Con la HB 35, las autoridades podrán incluir también a personas con condenas repetidas por conducir sin licencia válida. La modificación afecta el Estatuto 322.264 de Florida y añade la conducción sin licencia reiterada como causa para designar a alguien infractor habitual. En la práctica, ignorar suspensiones, conducir pese a una revocación o no haber obtenido nunca la licencia puede llevar ahora a sanciones mucho más severas.

Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, firmó hace semanas una ley contra algunos infractores de tránsito. El 1 de julio entra en vigor (Foto: AFP)

LAS SANCIONES QUE PODRÍAN ENFRENTAR LOS CONDUCTORES REINCIDENTES

Aunque cada caso se decidirá en tribunales, la ley abre la puerta a castigos que incluyen:

Mayor probabilidad de cargos penales más graves.

Riesgo aumentado de penas de cárcel en casos de reincidencia.

Suspensiones de licencia por periodos más largos.

Revocaciones más difíciles de revertir.

Procesos administrativos y judiciales más complejos.

Multas más elevadas.

Posibles órdenes de libertad condicional y condiciones impuestas por jueces.

Participación obligatoria en programas de rehabilitación o educación vial cuando aplique.

Comparación: antes y después de HB 35

Aspecto Antes de la HB 35 Con la HB 35 Clasificación como infractor habitual Más limitada Más amplia Conductores sin licencia reincidentes Menor alcance legal Mayor vigilancia y persecución Herramientas para fiscales Más restringidas Más flexibilidad para presentar cargos Consecuencias futuras Dependían del caso Mayor posibilidad de sanciones severas

¿LA LEY CASTIGARÁ A QUIEN OLVIDÓ RENOVAR SU LICENCIA?

Las autoridades estatales han señalado que la intención no es perseguir errores administrativos aislados, como renovar la licencia unos días tarde. El enfoque va dirigido a conductas repetidas: personas que manejan pese a suspensiones previas, revocaciones o que nunca obtuvieron licencia. Fuentes del FLHSMV han declarado que la prioridad es reducir incidentes con conductores sin documentación que representen un riesgo para la seguridad pública.

Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, firmó hace semanas una ley contra algunos infractores de tránsito. El 1 de julio entra en vigor (Foto: AFP)

IMPACTO ESPERADO EN MIAMI‑DADE, BROWARD Y PALM BEACH

El sur de Florida será probablemente la región donde se note más la aplicación de la norma, debido al volumen de tráfico y a la dependencia del automóvil. En corredores como la I‑95, la Turnpike y la Palmetto, y en barrios con alta concentración hispana —Little Havana, Westchester, Hialeah, Doral—, se espera:

Más controles policiales en puntos clave.

Mayor fiscalización de conductores con antecedentes.

Incremento de investigaciones tras choques donde el conductor no tiene licencia.

Más procesos penales relacionados con conducción no autorizada.

Coordinación ampliada entre policía local, fiscales y el FLHSMV.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CONDUCTORES HISPANOS EN FLORIDA

Revisar el estatus de tu licencia en el portal del FLHSMV con anticipación y renovar con tiempo.

Si enfrentaste suspensión o revocación, busca asesoría legal antes de volver a conducir.

Conserva documentos que prueben trámites en curso (recibos de renovación, citas).

En comunidades hispanas, consulta a organizaciones locales (iglesias, centros comunitarios, clínicas legales) que ofrecen orientación en español.

Si dependes del vehículo para trabajar, considera alternativas temporales como rideshare, carpool con compañeros o transporte público cuando sea posible.

¿CÓMO AFECTARÁ A TRABAJADORES Y FAMILIAS LATINAS?

Muchos trabajadores latinos usan el carro para desplazarse a restaurantes, construcción, servicios de limpieza o para llevar a los niños a la escuela. Para estas familias, una revocación o sanción más fuerte puede significar pérdida de empleo y dificultades económicas. Por eso grupos comunitarios y defensores de inmigrantes ya piden que las autoridades combinen la aplicación de la ley con programas de asistencia para regularizar licencias y ofrecer información en español.

En Nueva York, las personas con deudas de impuestos estatales pueden enfrentarse a la suspensión temporal de su licencia, aun cuando dependen del carro para trabajar y cuidar a su familia (Foto: Freepik)

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