Recibir una factura médica en Estados Unidos ya suele ser una experiencia estresante para muchas familias, especialmente para las comunidades hispanas en Florida que a menudo dependen de centros comunitarios, clínicas sin ánimo de lucro o redes de seguridad locales como los clinics en Hialeah, Little Havana o en los vecindarios del condado de Orange. Además del susto por el monto, llega la frustración cuando uno descubre que pagó de más y tiene que pasar semanas —a veces meses— persiguiendo reembolsos entre teléfonos, correos y departamentos de facturación. Con la SB 1808 eso cambia: desde el 1 de enero de 2026, una ley estatal obliga a hospitales, clínicas, médicos y administradoras a devolver los sobrepagos en un plazo definido, lo que puede aliviar especialmente a quienes hacen pagos anticipados por cirugías, a las familias con deducibles altos y a los adultos mayores que reciben atención frecuente.

Para muchos pacientes latinos que prefieren recibir atención en su idioma o que acuden a clínicas comunitarias en Miami-Dade, Broward u Orlando, la norma promete menos trámites y menos excusas para retener dinero que nunca debió quedarse en manos del proveedor.

¿QUÉ ES LA LEY SB 1808 DE FLORIDA?

Se trata de la CS/CS/SB 1808 – Refund of Overpayments Made by Patients, aprobada por la Legislatura en la sesión 2025 y firmada por el gobernador Ron DeSantis. Entró en vigor el 1 de enero de 2026 y añade disposiciones a los Estatutos de Florida para crear una obligación uniforme de devolución de sobrepagos.

Nuevas secciones incorporadas:

Sección 408.12: aplica a hospitales, clínicas y centros de salud con licencia.

Sección 456.0625: aplica a médicos y otros profesionales sanitarios.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el año pasado y entró en vigor el 1 de enero de 2026 (Foto: AP)

¿POR QUÉ ERA NECESARIA LA LEY?

Antes de la SB 1808, no existía un estándar único en Florida para exigir la devolución rápida de pagos cobrados en exceso. Cada hospital o práctica manejaba los reembolsos a su manera, lo que generaba demoras, reclamos y, en muchos casos, pérdida de dinero por parte de pacientes con menos recursos. Legisladores y defensores de consumidores recibieron numerosas quejas y casos documentados donde pacientes que habían pagado anticipos o copagos nunca recibían la devolución.

LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL: DEVOLVER EL DINERO EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS

Plazo: cuando el proveedor determina que hubo un sobrepago, debe reembolsarlo dentro de 30 días a partir de la identificación formal del sobrepago.

Inicio del plazo: comienza cuando el proveedor identifica el error; no es necesario que el paciente lo solicite formalmente para que el reloj comience a correr.

Objetivo: evitar que los proveedores retengan fondos indefinidamente.

¿A QUIÉNES OBLIGA LA LEY?

La SB 1808 tiene un alcance amplio dentro del sistema sanitario de Florida. Entre los obligados están:

Hospitales.

Clínicas.

Centros médicos con licencia estatal.

Médicos y profesionales sanitarios.

Departamentos y empresas de facturación médica.

Empresas administradoras de cobros.

Grupos de práctica médica.

Organizaciones que presentan reclamaciones ante aseguradoras (incluyendo HMO y otras redes).

La ley se aplica tanto a cargos presentados ante aseguradoras privadas como a reclamaciones contra programas gubernamentales de cobertura médica.

¿QUÉ SE CONSIDERA UN SOBREPAGO?

La norma no se limita a errores evidentes. Ejemplos comunes de sobrepagos incluyen:

Pago estimado anticipado: el paciente paga un depósito antes de una cirugía y la aseguradora termina cubriendo más de lo anticipado.

Ajuste posterior del seguro: la aseguradora reajusta la cobertura y reduce la responsabilidad del paciente.

Pagos duplicados: pagos realizados dos veces por error.

Aplicación de descuentos posteriores: descuentos que se aprueban después de haberse cobrado.

Errores administrativos: fallos en facturación o procesamiento que inflan el monto cobrado.

Tabla de ejemplos:

Situación Ejemplo práctico Pago estimado anticipado Depósito antes de una cirugía cuyo costo final es menor después del ajuste de la aseguradora. Ajuste posterior del seguro Aseguradora cubre una factura en mayor porcentaje del esperado. Pagos duplicados El paciente o la clínica procesa la misma tarjeta dos veces. Aplicación de descuentos posteriores Programa de ayuda financiera aprobado después del cobro. Errores administrativos Código de facturación incorrecto que aumenta el total.

SANCIONES Y CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

La SB 1808 no es solo una recomendación; impone sanciones y medidas regulatorias:

Para hospitales, clínicas y centros de salud (Sección 408.12)

Multas administrativas: los establecimientos pueden recibir sanciones económicas si no devuelven sobrepagos.

Acumulación de penalidades: según análisis jurídicos, las multas podrían acumularse mientras persista el incumplimiento.

Impacto reputacional: registros públicos de sanciones pueden afectar la confianza de pacientes, algo crítico en comunidades donde la palabra de boca en boca y las recomendaciones en centros comunitarios importan mucho.

Para médicos y profesionales sanitarios (Sección 456.0625)

Acciones disciplinarias: los proveedores individuales pueden enfrentar medidas por parte de los organismos que regulan licencias.

Inclusión en causas de sanción: la falta de devolución está explícitamente incluida entre las conductas que pueden conducir a acciones contra la licencia profesional.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO PRÁCTICO DE DEVOLUCIÓN?

Pasos habituales que seguirán proveedores y pacientes:

Identificación del sobrepago por parte del proveedor o notificación del paciente. Verificación interna (auditoría de facturación). Emisión del reembolso al paciente dentro de los 30 días una vez confirmado. Notificación por escrito al paciente (se recomienda en español para comunidades hispanas). Si el reembolso no se realiza, el paciente puede presentar una queja ante la agencia estatal correspondiente o buscar asesoría legal.

Los gastos médicos en estados como Florida suelen ser muy altos (Foto: Magnific)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PACIENTES HISPANOHABLANTES EN FLORIDA

Pide recibos y guarda toda la documentación en español o pide traducción si la recibes solo en inglés.

Anota fechas: cuándo pagaste, montos y número de referencia de la factura.

Si pagaste por adelantado para una cirugía o procedimiento, pregunta por las políticas de reembolso y por plazos en caso de ajustes del seguro.

Contacta al departamento de facturación por escrito (correo electrónico) para dejar constancia.

Si no recibes el reembolso en 30 días, considera presentar una queja ante el Florida Department of Health (para profesionales) o la Agency for Health Care Administration (AHCA) para hospitales; también puedes buscar ayuda en organizaciones comunitarias locales o clínicas de ayuda legal.

¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE MÁS?

Personas con seguros privados que enfrentan ajustes posteriores.

Pacientes que acuden frecuentemente a servicios y clínicas comunitarias.

Adultos mayores con medicación y procedimientos regulares.

Familias con procedimientos médicos costosos (particularmente latinas con alto uso de servicios de emergencia o cirugías programadas).

Personas que hacen pagos anticipados o depósitos.

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