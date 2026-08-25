Si alquilas —o planeas alquilar— una casa, apartamento, efficiency o condo en Florida, hay una norma estatal que conviene revisar antes de enviar una solicitud. La HB 1293, firmada por el gobernador Ron DeSantis, crea un delito vinculado con la obtención de una vivienda residencial mediante engaños sobre la identidad, uso de documentos falsos o suplantación. La disposición entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y puede afectar directamente el acuerdo de renta: en los casos descritos, el dueño o administrador podrá emitir un aviso de terminación de siete días, sin ofrecer una oportunidad para subsanar la falta. Para familias que buscan un hogar en Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa o Jacksonville, donde los precios siguen siendo un factor decisivo, la recomendación es verificar cada dato y respaldo antes de entregar la aplicación. Además, sabemos que esto impactará de alguna u otra forma a latinos que llegan al estado desde sus países de origen con la finalidad de mejorar la condición de sus seres queridos.

La medida no implica que un error de papeleo derive automáticamente en la pérdida del hogar. Su alcance es específico y se dirige a actos realizados de forma consciente para conseguir y ocupar un inmueble residencial mediante información falsa sobre la identidad, comprobantes adulterados o la utilización del nombre de otra persona.

¿QUÉ CAMBIA CON LA HB 1293?

La HB 1293, denominada Fraudulent Entry of Residential Dwellings, crea la sección 817.537 de los Estatutos de Florida. A partir de octubre, una persona podrá enfrentar cargos si entra y toma posesión de una unidad residencial utilizando mecanismos fraudulentos previstos en el texto aprobado.

Conducta prohibida ¿Qué significa? Información falsa sobre la identidad Presentar deliberadamente una declaración escrita materialmente falsa sobre la identidad en una solicitud de alquiler. Documentos falsificados Entregar al propietario papeles falsos, ficticios o alterados, como licencia de conducir, identificación, estado de cuenta bancario o comprobante de ingresos. Suplantación de identidad Hacerse pasar por la persona cuyo nombre figura en la aplicación para firmar el contrato u ocupar el inmueble.

La legislación exige que el acto sea “knowing and willful”, es decir, realizado con conocimiento y voluntad. No basta una equivocación involuntaria, una fecha mal escrita o un documento cargado por confusión. Debe existir una intención de engañar para acceder a la unidad habitacional.

Este punto puede ser relevante para quienes aplican con un familiar, un compañero de vivienda o un cofirmante. Aunque es habitual que varias personas participen en una solicitud, cada identificación y respaldo financiero debe pertenecer a quien aparece como solicitante.

¿CUÁL ES LA PENA?

La norma convierte la entrada fraudulenta a una vivienda residencial en un felony de tercer grado. Esa clasificación activa las sanciones generales previstas en Florida para este tipo de delito.

Aspecto Lo que establece la ley Delito creado Entrada fraudulenta a una vivienda residencial. Conductas incluidas Engaño deliberado sobre identidad, papeles falsos o suplantación. Tipo de delito Felony de tercer grado Entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Pena máxima general aplicable Hasta 5 años de prisión Multa máxima general aplicable Hasta US$5,000

En términos generales, un felony de tercer grado puede castigarse con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta US$5,000, según las disposiciones penales estatales y las circunstancias de cada expediente.

Por esa razón, el cambio no se limita a un conflicto civil entre arrendador y residente. La legislación conecta la obtención fraudulenta de un hogar con posibles responsabilidades penales.

¿CÓMO PUEDE TERMINAR EL CONTRATO?

La HB 1293 también modifica la sección 83.56 de los Estatutos de Florida, que regula la finalización de acuerdos de renta. La entrada fraudulenta se incorpora como un incumplimiento que no da derecho a una oportunidad de corrección antes de que el dueño pueda poner fin al vínculo.

El mecanismo puede resumirse de esta manera:

El arrendador determina que la unidad fue obtenida mediante alguna de las conductas previstas. Entrega un aviso escrito que debe detallar el incumplimiento y la intención de finalizar el acuerdo. La relación de arrendamiento puede darse por concluida bajo esta causa. El ocupante recibe siete días para abandonar la propiedad. Si no desocupa el lugar, el propietario deberá recurrir al procedimiento judicial correspondiente.

La modificación permite usar esta causa aunque no se haya iniciado una investigación, imputación o juicio penal. En consecuencia, la terminación del contrato no depende de una condena previa.

Un aviso de siete días no autoriza al dueño a cambiar cerraduras, retirar pertenencias, suspender servicios esenciales ni expulsar a alguien por cuenta propia. Si el ocupante no se retira, la disputa debe seguir el proceso de desalojo ante un tribunal.

Alquilar una casa en Florida se convertirá en un proceso más estricto con esta nueva ley (Foto: Freepik)

¿CUALQUIER ERROR PUEDE CAUSAR UN DESALOJO?

No. La ley no establece que una discrepancia menor, una omisión administrativa o un dato incorrecto presentado sin intención de engañar produzca de inmediato un delito o la pérdida de la vivienda.

Para que aplique esta figura deben existir elementos concretos:

Una actuación consciente y voluntaria.

Una falsedad material sobre la identidad, documentos adulterados o suplantación.

El propósito de entrar y tomar posesión del inmueble mediante esa conducta.

No es igual equivocarse al completar una fecha que entregar una licencia de conducir ajena, modificar talones de pago o firmar bajo el nombre de otra persona.

En ciudades con una amplia población latina, como Hialeah, Doral, Kissimmee y West Palm Beach, muchas familias recurren a parientes, amigos o corredores para encontrar opciones de renta. Sin embargo, nadie debe ofrecer “arreglar” identificaciones, estados de cuenta o comprobantes de ingresos para conseguir una aprobación. Con la entrada en vigor de esta disposición, esas prácticas pueden tener efectos más graves.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La HB 1293 comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. El proyecto recibió 110 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara de Representantes de Florida; luego fue aprobado por el Senado con 34 votos favorables y cero negativos. Ron DeSantis lo firmó el 12 de junio de 2026 y quedó registrado como el Chapter No. 2026-143.

La información oficial está disponible en la página de la HB 1293 del Senado de Florida .

LO ESENCIAL PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS

La HB 1293 entra en vigor el 1 de octubre de 2026.

Crea el delito de entrada fraudulenta a una vivienda residencial.

Se aplica al uso intencional de identidad falsa, documentos adulterados o suplantación para obtener una unidad habitacional.

La infracción será un felony de tercer grado.

El propietario podrá finalizar el acuerdo mediante un aviso de siete días.

No es indispensable que exista un proceso penal previo.

El aviso no sustituye el procedimiento judicial requerido para un desalojo.

Un error involuntario en una solicitud no equivale, por sí solo, al delito creado por la norma.