Con millones de conductores circulando cada año por las carreteras de Florida, la seguridad vial se ha convertido en una prioridad estatal que toca de cerca la vida diaria de comunidades latinas en Miami, Hialeah, Orlando y Tampa. Desde padres que llevan a los niños a la escuela por la I‑95 hasta repartidores que pasan la I‑75 cada día, la velocidad excesiva es un problema real que ha provocado tragedias en calles y autopistas. La HB 351, firmada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de julio de 2025, no solo aumenta multas: crea una nueva figura penal —conocida en la práctica como “Super Speeder” o “dangerous excessive speeding”— que permite convertir ciertos casos de velocidad extrema en delitos con posible arresto y tiempo en la cárcel.

Para conductores que trabajan en el sector de servicios (repartos para restaurantes latinos, Uber/Lyft, delivery de tiendas de abarrotes) o para familias que usan la Turnpike cada fin de semana para visitar a parientes, entender estos cambios es vital para evitar consecuencias que pueden afectar el trabajo, la licencia y hasta la posibilidad de inmigración en casos más complejos.

¿QUÉ ES LA LEY HB 351 DE FLORIDA?

La HB 351 incorporó la figura legal denominada “dangerous excessive speeding” en el Estatuto de Florida 316.1922. En términos claros: ciertas conductas de velocidad extrema ahora pueden ser tratadas como delitos, no solo como infracciones civiles.

Un conductor puede ser acusado bajo esta norma cuando:

Circula a 50 millas por hora o más por encima del límite de velocidad establecido.

Conduce a 100 millas por hora o más de una manera que ponga en riesgo la seguridad pública o interfiera con otros vehículos.

Por ejemplo, una persona que conduzca a 120 mph en una zona donde el límite es de 70 mph podría enfrentar cargos bajo esta ley incluso si no se produce ningún accidente.

La ley “Super Speeder” de Florida convierte el exceso de velocidad extrema en delito con pena de cárcel (Foto: Diseñado por Freepik)

CASOS QUE AHORA PUEDEN TERMINAR EN ACUSACIÓN PENAL

La principal novedad de la HB 351 es que Florida separa los casos de velocidad extrema de las multas comunes de tránsito. A continuación, una comparación clara:

Situación Antes de la HB 351 Con la HB 351 Exceso de velocidad común Infracción civil Infracción civil Velocidad extrema Generalmente multa Posible delito Comparecencia ante juez No siempre requerida Obligatoria Posibilidad de arresto Limitada Sí Riesgo de cárcel Poco frecuente Sí

Esta modificación coloca a Florida entre los estados con medidas más estrictas para conductores que exceden ampliamente los límites de velocidad.

SANCIONES SEGÚN LA HB 351

Las consecuencias varían según se trate de una primera infracción o de reincidencia dentro de cinco años.

Primera infracción:

Hasta 30 días de cárcel.

Multa de hasta $500.

Comparecencia obligatoria ante un tribunal.

Segunda infracción o posteriores dentro de cinco años:

Hasta 90 días de cárcel.

Multa de hasta $1,000.

Suspensión o revocación de la licencia entre 180 días y un año.

Posibilidad de arresto en el lugar.

DIFERENCIAS CON UNA MULTA DE VELOCIDAD TRADICIONAL

Muchos conductores piensan que solo se trata de una multa más alta, pero el cambio es sustancial. Las sanciones tradicionales por exceso de velocidad se regulan bajo el Estatuto 318.18 y suelen ser civiles: multas y puntos en la licencia. La HB 351 introduce consecuencias penales.

Principales diferencias:

Una multa común no genera antecedentes penales.

La infracción de “Super Speeder” puede convertirse en delito penal.

Los casos se revisan en corte y existe riesgo de arresto.

Los reincidentes pueden perder temporalmente la licencia.

Por eso, abogados y defensores recomiendan tomar estas acusaciones con mayor seriedad que una citación de tránsito normal.

¿POR QUÉ APROBÓ FLORIDA ESTA MEDIDA?

Legisladores estatales impulsaron la HB 351 para reducir accidentes graves por velocidad extrema. Estudios de seguridad vial muestran que a mayor velocidad:

Aumenta la distancia de frenado.

Disminuye el tiempo de reacción.

Se incrementa la gravedad de las colisiones y el riesgo de fallecimientos.

La intención es prevenir tragedias usando sanciones penales como disuasivo para conductas extremadamente peligrosas.

Tras la aprobación de Ron DeSantis, esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2025 (Foto: AFP)

RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES EN FLORIDA

Para evitar problemas bajo la HB 351, las autoridades y expertos sugieren:

Respetar los límites de velocidad, especialmente en autopistas y zonas escolares.

Evitar maniobras peligrosas al rebasar o en condiciones de lluvia (muy comunes en Florida durante el verano).

No ignorar citaciones de tránsito.

Presentarse a todas las audiencias judiciales obligatorias.

Buscar asesoría legal si enfrenta cargos; contactar abogados especializados en defensa de tránsito puede marcar la diferencia.

Incluso conductores con historial limpio pueden sufrir consecuencias importantes si superan los umbrales establecidos por la ley.

LO MÁS IMPORTANTE SOBRE LA HB 351

Aspecto clave Detalle Ley HB 351 Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de julio de 2025 Nueva infracción Dangerous Excessive Speeding Umbral 1 50 mph o más sobre el límite Umbral 2 100 mph o más poniendo en riesgo a otros Primera infracción Hasta 30 días de cárcel y multa de hasta $500 Reincidencia en cinco años Hasta 90 días de cárcel y multa de hasta $1,000 Posible suspensión de licencia Entre 180 días y un año

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