Florida quiere colocarse a la vanguardia de una tecnología que hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción: los taxis voladores eléctricos. Con la firma del gobernador Ron DeSantis, la HB 1093 entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y crea el marco legal para que empresas, aeropuertos y gobiernos locales puedan planificar, construir y financiar los llamados “vertipuertos” —las plataformas donde estos eVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical) despegarán, aterrizarán y recargarán sus baterías—. Para la comunidad hispana en Florida, esto significa que destinos tan concurridos como el área metropolitana de Miami, los corredores turísticos de Orlando y las terminales intermodales de Tampa podrían ver proyectos pilotos en zonas con alta demanda de movilidad. Aunque la ley no genera vuelos inmediatos, sí reduce trabas administrativas y abre vías de financiamiento que, combinadas con certificaciones de la FAA y pruebas operativas, podrían traducirse en servicios que impacten el turismo, el empleo local y la vida cotidiana de barrios hispanos.

¿QUÉ ES LA LEY HB 1093?

La HB 1093 incorpora los vertipuertos dentro de la definición de “proyecto calificado” en los programas de asociaciones público-privadas del estado de Florida. En la práctica, autoriza la planificación, construcción e inversión en infraestructuras específicas para eVTOL y sus sistemas de carga eléctrica, y permite que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) aporte fondos significativos a proyectos públicos.

Principales cambios que introduce la ley:

Medida Qué establece Inclusión de vertipuertos Los reconoce como proyectos elegibles dentro de asociaciones público-privadas. Sistemas de carga Incluye la infraestructura de recarga para aeronaves eléctricas. Infraestructura aeroportuaria Amplía la definición para incorporar elementos necesarios para operaciones eVTOL. Financiamiento estatal Permite mayor participación económica del Departamento de Transporte de Florida.

LOS VERTIPUERTOS PASAN A SER PROYECTOS PRIORITARIOS

La ley incorpora explícitamente a los vertipuertos y a los sistemas de carga dentro de la definición de “proyecto calificado” en programas público-privados. Eso facilita que gobiernos locales, autoridades aeroportuarias y empresas privadas formen alianzas para diseñar y financiar estas instalaciones. En la práctica, significa menos trámites y mayores incentivos económicos para quienes quieran invertir en movilidad aérea avanzada.

Así se ve un vertipuerto. (Foto referencial: EFE)

LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA AHORA INCLUYE ESPACIOS PARA TAXIS VOLADORES

La HB 1093 amplía cómo se entiende la infraestructura aeroportuaria en el estado, incluyendo elementos como:

Plataformas de vertipuertos.

Zonas de seguridad para operaciones eVTOL.

Sistemas de carga eléctrica para aeronaves.

Mejoras en la red eléctrica y sistemas energéticos resilientes.

Esto permite que aeropuertos comerciales y municipales integren la movilidad aérea avanzada en sus planes de expansión y gestión.

MÁS DINERO ESTATAL PARA CONSTRUIR VERTIPUERTOS

La ley autoriza al Departamento de Transporte de Florida (FDOT) a financiar una parte considerable de proyectos públicos de vertipuertos. Así funcionará el apoyo económico:

Situación Participación estatal Cuando no existan fondos federales disponibles Hasta el 100% del costo del proyecto. Cuando existan fondos federales Hasta el 80% de la parte no federal del proyecto.

Este esquema reduce barreras económicas para municipios y condados que quieran desarrollar prototipos o instalaciones piloto, especialmente útil para pequeñas ciudades del sur de Florida que buscan conectividad con centros urbanos y turísticos.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LOS TAXIS VOLADORES?

Por “taxis voladores” se entienden aeronaves eVTOL: vehículos eléctricos capaces de despegar y aterrizar en vertical. Sus características principales:

Funcionamiento totalmente eléctrico.

Menor ruido que helicópteros convencionales.

Capacidad para operar en espacios reducidos.

Potencial para acortar tiempos de viaje en áreas congestionadas.

Compañías como Joby Aviation, Archer y Beta Technologies ya realizan pruebas y avanzan en procesos regulatorios ante la Federal Aviation Administration (FAA).

Los taxis voladores se convertirían en el medio de transporte del futuro (Foto: AFP)

¿POR QUÉ FLORIDA APUESTA POR ESTA TECNOLOGÍA?

Florida reúne ventajas que la convierten en un mercado atractivo para la movilidad aérea avanzada:

Red extensa de aeropuertos (MIA, MCO, TPA, entre otros).

Potente atractivo turístico que genera demanda de movilidad rápida.

Crecimiento poblacional y tráfico vehicular en áreas metropolitanas.

Interés estatal en promover tecnología y logística.

Ron DeSantis firmó esta ley el pasado 20 de abril (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!