Florida sigue ajustando las reglas que rigen los servicios de tratamiento y recuperación para personas con trastornos por consumo de sustancias, y la nueva ley SB 1030 —firmada por el gobernador Ron DeSantis— marca otro paso en ese proceso. Esta norma, que entra en vigor el 1 de julio de 2026, busca agilizar ciertos trámites administrativos del licenciamiento y la supervisión de centros de rehabilitación sin debilitar las herramientas estatales para proteger a pacientes. Para los miles de hispanos que viven en ciudades como Miami, Hialeah, West Palm Beach y partes del condado de Orange, estos cambios impactan tanto a operadores de centros como a familias que buscan servicios de recuperación cerca de casa.

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En un estado donde las redes comunitarias juegan un rol clave en la derivación y el acompañamiento, la SB 1030 promete acelerar procesos para empresas con buen historial, al tiempo que mantiene controles para evitar que centros con problemas operen sin supervisión adecuada. A continuación, explicamos, punto por punto, qué modifica la ley, quiénes se ven afectados y qué deben hacer operadores y familias en Florida para adaptarse.

¿QUÉ ES LA LEY SB 1030?

La SB 1030 modifica la sección 397.407 de los Estatutos de Florida, que regula el licenciamiento de proveedores de servicios para tratamiento y recuperación por consumo de sustancias. No es una reforma integral, pero introduce cambios importantes en tres áreas clave:

Transferencia de participación en entidades licenciadas.

Verificaciones de antecedentes para nuevos propietarios o administradores.

Reglas sobre períodos de licencia provisional (probationary license).

El objetivo oficial es facilitar ciertos trámites administrativos para operadores con buen historial, reduciendo demoras en expansiones o reestructuraciones, pero sin renunciar a la capacidad del estado de intervenir si existen riesgos a la salud o la seguridad de las personas atendidas.

Ron de Santis firmó está ley el pasado 11 de junio y entra en vigor el 1 de julio en todo el estado de Florida (Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

PRINCIPALES CAMBIOS QUE ESTABLECE LA NUEVA LEY

A continuación, un resumen claro y útil para operadores, abogados, trabajadoras sociales y familiares que buscan entender el alcance de la SB 1030.

Cambio Qué establece la SB 1030 Definición de transferencia Amplía el concepto de “transferencia” de licencia para incluir cambios significativos de propiedad o responsabilidades operativas. Verificación de antecedentes En ciertos casos reduce requisitos y exige únicamente una verificación de Nivel 2. Licencias provisionales Restringe cuándo el estado puede exigir que un proveedor admita pacientes durante ese periodo. Supervisión estatal Conserva la facultad del estado para intervenir ante incumplimientos graves.

CAMBIOS EN LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE ENTIDADES LICENCIADAS

La ley aclara que una licencia no se “transfiere” automáticamente y amplía el alcance del término “transferencia” para cubrir:

Venta o cesión de la mayoría de la participación accionaria de una entidad licenciada.

Traslado de responsabilidades operativas a otra entidad a través de contratos de gestión.

Reorganizaciones societarias que impliquen cambio sustantivo en el control.

¿Por qué importa esto? Porque evita vacíos regulatorios: cuando una clínica o residencia de recuperación cambia de manos, el estado exige evaluar si el nuevo control mantiene las condiciones para brindar servicios seguros.

MENOS REQUISITOS DE ANTECEDENTES EN DETERMINADOS CASOS

La SB 1030 modifica las verificaciones de antecedentes cuando hay cambios parciales en la propiedad. Si se transfiere un 5% o más de la participación controladora, el Departamento de Niños y Familias (Department of Children and Families, DCF) podrá requerir solamente una verificación de Nivel 2 para determinadas personas con responsabilidad sobre el licenciatario, como:

Funcionarios corporativos.

Directores y miembros administradores.

Personas con control operativo directo.

¿QUÉ ES UNA VERIFICACIÓN DE NIVEL 2?

Es una revisión profunda que incluye huellas dactilares y verificación de registros estatales y federales. En Florida se usa para cargos con acceso a poblaciones vulnerables; sigue siendo más exigente que una simple comprobación administrativa.

Cambios para proveedores que buscan ampliar servicios La norma favorece a operadores con licencia vigente y buen historial de cumplimiento. Antes, durante la licencia provisional, el DCF podía exigir la admisión de pacientes para evaluar operaciones in situ. Con SB 1030, esa exigencia queda limitada si el proveedor cumple estas condiciones:

Licencia existente: ya cuenta con licencia vigente.

Expansión de servicios: está agregando nuevos niveles de atención o ampliando operaciones autorizadas.

Historial de cumplimiento: no tiene violaciones pendientes.

Antecedentes recientes: no ha enfrentado acciones disciplinarias en los últimos 12 meses.

En la práctica, esto permitirá a centros con trayectoria ampliar servicios sin introducir pacientes durante el proceso provisional, lo que reduce riesgos logísticos y protege recursos mientras se completa la evaluación.

EL ESTADO MANTIENE FACULTADES DE SUPERVISIÓN

La flexibilización administrativa viene acompañada de salvaguardas: el DCF sigue pudiendo monitorear y ordenar el cierre inmediato si identifica incumplimientos sustanciales. La ley también mantiene la prohibición de otorgar licencias provisionales cuando exista riesgo a la salud, seguridad o bienestar de quienes recibirán servicios.

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