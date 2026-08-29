A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores de Florida tendrán que recordar una cifra nueva después de un accidente. La SB 488 elevará de US$500 a US$2,000 el monto de daños materiales aparentes que obliga a reportar el caso de inmediato a las autoridades. La regla no cambia cuando hay personas heridas o fallecidas: en esos casos, se debe llamar sin importar cuánto parezca costar la reparación.

Para muchas familias hispanas en Florida, el carro no es un lujo ni algo que se usa solo los fines de semana. Es la forma de llegar temprano al trabajo, recoger a los niños, visitar a un familiar, ir al supermercado o cumplir una jornada haciendo entregas. Por eso, cuando ocurre un choque —incluso uno que parece menor— es normal que surjan dudas: ¿llamo a la policía?, ¿intercambio información?, ¿puedo mover el vehículo? La nueva ley no resuelve todas esas preguntas, pero sí modifica uno de los puntos más importantes: el valor de los daños que obliga a notificar de inmediato a las autoridades.

La medida forma parte de la SB 488, una ley de transporte que también incluye cambios en placas, registros, comunicaciones oficiales y algunos procedimientos para empresas y transportistas. Sin embargo, la modificación más cercana a la vida diaria de quienes manejan en Miami, Orlando, Tampa, Hialeah, Fort Lauderdale, Jacksonville y otras ciudades del estado está relacionada con el reporte de accidentes.

EL CAMBIO PRINCIPAL: DE US$500 A US$2,000

La SB 488 modifica la sección 316.065 de los Estatutos de Florida. Hasta el 30 de septiembre de 2026, un conductor debe informar un accidente cuando hay lesiones, una muerte o daños aparentes de al menos US$500.

Desde octubre, ese límite subirá a US$2,000. Es decir, si no hay personas lesionadas ni fallecidas, la obligación de notificar basada únicamente en los daños materiales se activará cuando el perjuicio visible alcance ese nuevo monto.

Situación Regla hasta el 30 de septiembre de 2026 Regla desde el 1 de octubre de 2026 Daños materiales aparentes que obligan a reportar US$500 o más US$2,000 o más Hay una persona herida Se debe notificar Se debe notificar Hay una persona fallecida Se debe notificar Se debe notificar No hay lesiones y los daños están por debajo del límite No se activa la obligación solo por el monto No se activa la obligación solo por el monto

El cambio no debe entenderse como una autorización para ignorar un choque o retirarse sin hablar con la otra persona involucrada. La nueva cifra solo cambia el límite económico que activa el reporte inmediato cuando no hay heridos ni fallecidos.

Ahora, los conductores deberán reevaluar sus pérdidas en caso de un accidente antes de notificar a las autoridades (Foto: Freepik)

¿A QUIÉN SE DEBE LLAMAR?

La autoridad que recibe el aviso depende del lugar donde ocurrió el accidente. En una ciudad, normalmente corresponde llamar al departamento de policía local. Fuera de los límites municipales, el reporte puede hacerse ante la oficina del sheriff del condado. También está la opción de comunicarse con la Florida Highway Patrol, especialmente si el choque fue en una autopista estatal o si esa agencia es la más cercana.

Lugar donde ocurrió el accidente Autoridad a la que se puede avisar Dentro de una ciudad o municipio Departamento de policía local Fuera de un municipio Oficina del sheriff del condado Carreteras estatales o agencia más cercana Florida Highway Patrol

Por ejemplo, un incidente en una avenida de Miami o Hialeah puede requerir la presencia de la policía local. En cambio, una colisión en una zona no incorporada de Miami-Dade, Broward u Orange County puede involucrar a la oficina del sheriff o a otra agencia con jurisdicción.

Más allá del lugar, hay una regla que no cambia: si una persona está herida, se queja de dolor o necesita ayuda médica, lo más importante es llamar al 911. No hay que esperar a calcular si el daño supera los US$2,000.

QUÉ QUIERE DECIR “DAÑOS APARENTES”

La ley utiliza el término “daños aparentes”. En la práctica, eso significa que nadie tiene que salir del vehículo con una calculadora o esperar el presupuesto de un taller para hacer el reporte. La persona debe evaluar de buena fe lo que se ve en ese momento.

Un golpe en el bumper, una puerta abollada, un faro roto o un guardabarros desprendido puede parecer poco serio al principio. Pero hoy muchos autos tienen cámaras, sensores, radares y piezas electrónicas detrás de esas partes. La factura final puede ser mucho más alta de lo que uno imagina al ver el vehículo por fuera.

Por eso, si no estás seguro de cuánto costará reparar el daño, hay una lesión, se afectó una cerca, un poste, una señal de tránsito o existe una discusión con el otro conductor, lo más prudente es pedir ayuda y dejar constancia de lo que ocurrió. En esos minutos, tomar fotos, guardar la ubicación y anotar la información del seguro puede evitar problemas más adelante.

¿QUÉ PASA SI NO SE REPORTA?

La SB 488 mantiene la clasificación actual para quien no notifique un accidente cuando la ley lo exige. Se considera una infracción de tránsito no penal, tratada como una falta que no implica movimiento del vehículo bajo el capítulo 318 de los Estatutos de Florida.

Eso no significa que el asunto siempre termine en una simple multa. Dependiendo de lo ocurrido, también pueden aparecer reclamos al seguro, desacuerdos con la otra parte, daños a propiedad pública o privada, lesiones que se manifiestan horas después e investigaciones adicionales.

El hecho de que un vehículo todavía pueda avanzar no siempre significa que el problema sea menor. Muchas veces, después de un choque en plena hora pico, los conductores quieren despejar la vía y seguir su camino. Pero antes conviene asegurarse de que todos estén bien, intercambiar la información necesaria y cumplir con el reporte si corresponde.

OTROS CAMBIOS INCLUIDOS EN LA SB 488

Aunque el nuevo umbral para reportar choques es el punto que más interés puede generar entre quienes usan su carro a diario, la ley también incluye otros cambios vinculados con trámites vehiculares y transporte comercial.

Tema Qué cambia con la SB 488 Reporte de accidentes El monto de daños aparentes sube de US$500 a US$2,000. Renovación de calcomanías fiscales Deberá realizarse electrónicamente, salvo excepciones autorizadas. Declaraciones de impuestos por uso de combustible Tendrán que presentarse en línea, con excepciones limitadas. Marcos de placas Se permiten si no cubren el número de placa ni la calcomanía de registro. Placas para algunas personas con discapacidad Ciertas solicitudes podrán tramitarse ante el recaudador fiscal del condado. Avisos del FLHSMV Se amplía el uso del correo electrónico en determinados procesos.

Uno de los cambios que puede llamar la atención es el relacionado con los marcos de las placas. La ley permite esos accesorios siempre que no tapen los números, letras o la calcomanía de registro. Es un detalle sencillo, pero importante para quienes usan soportes decorativos, marcos de concesionarios o diseños vinculados con equipos deportivos, universidades y lugares de origen.

LO QUE CONVIENE RECORDAR DESDE OCTUBRE

La idea principal es sencilla: desde el 1 de octubre de 2026, el límite de daños materiales aparentes que obliga a reportar un accidente en Florida será de US$2,000.

Antes de irte de la escena, recuerda lo siguiente:

Revisa si alguien resultó herido o necesita atención médica.

Llama al 911 de inmediato si hay heridos, personas fallecidas o una emergencia.

Considera si el daño visible puede superar los US$2,000.

Contacta a la policía local, al sheriff del condado o a la Florida Highway Patrol, según el lugar.

Intercambia tu información con el otro conductor y toma fotos de los vehículos, placas, documentos y área del accidente.

Si tienes dudas, evita asumir que el daño es menor; pedir orientación puede ahorrarte un problema después.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley el 21 de abril (Foto: Milken Institute)

FECHA CLAVE

Fecha Cambio 1 de octubre de 2026 Entra en vigor la SB 488 y sube a US$2,000 el umbral de daños materiales aparentes para reportar un accidente

En resumen, la SB 488 no elimina el deber de avisar a las autoridades cuando hay personas heridas o fallecidas. Tampoco permite dejar atrás un choque como si no hubiera pasado. Lo que cambia es el monto que activa la obligación inmediata de reportar un accidente cuando solo existen daños materiales: desde octubre, será de US$2,000 y no de US$500.