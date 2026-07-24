Florida volverá a cambiar algunas de las reglas que afectan tanto a quienes conducen como a quienes participan en las elecciones, y buena parte del impacto se sentirá en comunidades hispanas de condados como Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough o Palm Beach, donde miles de residentes dependen de su licencia de conducir para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o simplemente moverse entre el trabajo, el mercado latino del barrio y la iglesia. En esta ocasión, el gobernador Ron DeSantis promulgó la HB 991, una amplia reforma electoral que introduce nuevos procedimientos para verificar la ciudadanía de los votantes, modifica la información que aparecerá en las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales, y establece nuevas obligaciones para distintas agencias del estado.

Si vives en el estado y utilizas tu licencia para todo —desde abrir una cuenta bancaria hasta identificarte al votar en elecciones locales, estatales o federales— es importante conocer estos cambios porque varios de ellos impactarán trámites cotidianos relacionados con el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), el Florida Department of State y las oficinas de los Supervisors of Elections de cada condado. Aunque gran parte de la ley está enfocada en el sistema electoral, también incorpora modificaciones que alcanzan directamente a las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado, lo que genera preocupación entre organizaciones comunitarias hispanas que siguen de cerca cómo se aplicará esta información en barrios de alta presencia latina.

¿QUÉ ES LA HB 991?

La HB 991 es una de las reformas electorales más amplias aprobadas por la Legislatura de Florida durante 2026. A lo largo de más de 70 páginas, la norma modifica decenas de artículos de la legislación estatal relacionados con:

Registro de votantes.

Verificación de ciudadanía estadounidense.

Licencias de conducir e identificaciones estatales.

Requisitos para candidatos.

Identificación para votar.

Mantenimiento del padrón electoral.

Procedimientos para las autoridades electorales.

Aunque la ley toca numerosos aspectos del proceso electoral, dos de las novedades que más atención han generado son la incorporación del estatus de ciudadanía en las licencias de conducir de Florida y el fortalecimiento de los controles para registrar votantes, temas que ya se debaten en medios locales de Orlando, Tampa y el sur de Florida.

LOS CAMBIOS EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE FLORIDA

Uno de los apartados más relevantes de la HB 991 crea una nueva disposición dentro del capítulo de licencias de conducir del estado. La ley establece que las licencias de conducir e identificaciones de Florida emitidas a personas que cumplan los requisitos deberán incluir el estatus legal de ciudadanía del titular, con un indicador visible en el documento.

Además, el texto dispone que el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles deberá emitir, sin costo para determinados conductores y titulares de tarjetas de identificación, una licencia renovada o reemplazada cuando sea necesario para cumplir con esta nueva disposición.

Las nuevas licencias de conducir serán emitidas desde el 1 de enero de 2027 en Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos / AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE CAMBIO?

En la práctica, el estado busca que las licencias de conducir se conviertan también en una herramienta para verificar la ciudadanía durante distintos procesos administrativos, especialmente aquellos relacionados con el registro electoral. Esto permitirá que, cuando una persona solicite registrarse para votar utilizando su licencia de Florida, el sistema pueda verificar automáticamente si previamente presentó documentos válidos que acreditan su ciudadanía estadounidense.

Diversos reportes señalan que el nuevo diseño incluirá marcas específicas que hagan visible si el portador es ciudadano o “no ciudadano”, algo que genera inquietud en comunidades inmigrantes que utilizan la licencia principalmente como documento de identificación para trabajar, manejar y hacer trámites cotidianos.

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR CIUDADANÍA

La HB 991 crea una definición específica sobre qué documentos serán aceptados como prueba de ciudadanía estadounidense. Entre ellos se encuentran:

Documento aceptado ¿Será válido? Certificado de nacimiento de Estados Unidos (original o copia certificada) Sí Pasaporte estadounidense vigente Sí Certificado de naturalización Sí Consular Report of Birth Abroad Sí Licencia de conducir o identificación de Florida que indique ciudadanía estadounidense Sí Identificación oficial federal o estatal que indique ciudadanía Sí Orden de un tribunal federal que otorgue la ciudadanía Sí

La ley también aclara que, si el nombre actual de la persona es diferente al que aparece en esos documentos, será necesario presentar documentación legal que demuestre el cambio de nombre, como actas de matrimonio, decretos judiciales o registros civiles actualizados.

ASÍ CAMBIARÁ EL REGISTRO PARA VOTAR EN FLORIDA

Otro de los grandes objetivos de la HB 991 consiste en reforzar el proceso de verificación de ciudadanía antes de aceptar un registro electoral. Hasta ahora, el sistema verificaba principalmente la identidad del solicitante mediante la licencia de conducir o el número del Seguro Social; con la nueva ley, también deberá comprobar si existen registros que acrediten la ciudadanía estadounidense en las bases de datos estatales.

Si el sistema confirma tanto la identidad como la ciudadanía, la solicitud continuará normalmente y la condición de ciudadano quedará registrada en la base estatal de votantes. Sin embargo, si la base de datos del FLHSMV indica que la persona no es ciudadana o que nunca presentó documentación suficiente para acreditarlo, la solicitud ya no será validada automáticamente y pasará a una revisión adicional.

¿QUÉ OCURRE SI EL SISTEMA NO PUEDE VERIFICAR LA CIUDADANÍA?

En estos casos, la solicitud será enviada al supervisor electoral correspondiente para una revisión adicional. Posteriormente, el solicitante deberá aportar documentación válida que permita confirmar su ciudadanía antes de completar el proceso de inscripción como votante.

La ley también contempla otros escenarios. Por ejemplo, cuando una persona no tenga una licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación estatal, el sistema generará automáticamente una versión imprimible del formulario de inscripción; después, el ciudadano deberá imprimirla, firmarla, fecharla y entregarla personalmente o por correo al supervisor electoral correspondiente, algo relevante para residentes que se apoyan en campañas de registro de votantes en iglesias, supermercados latinos o eventos comunitarios.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS

Aspecto Qué cambia con la HB 991 Licencias de conducir Incorporarán información sobre el estatus de ciudadanía para quienes correspondan, visible en la identificación. Registro electoral Se añade una verificación específica de ciudadanía antes de aceptar nuevas inscripciones. Documentación Se crea una lista oficial de documentos válidos para demostrar ciudadanía estadounidense. Solicitudes sin verificación automática Pasarán a revisión manual del supervisor electoral del condado. Base estatal Registrará el tipo de documento utilizado para acreditar la ciudadanía dentro del padrón.

NUEVOS CONTROLES SOBRE EL PADRÓN ELECTORAL

La HB 991 también modifica la forma en que Florida revisará la elegibilidad de los votantes ya registrados. A partir de la entrada en vigor de la ley, el Florida Department of State podrá comparar información proveniente de distintas agencias gubernamentales para detectar posibles casos de personas que ya no cumplan los requisitos para permanecer inscritas en el padrón electoral.

Entre otros aspectos, el estado revisará si existen indicios de que un votante no es ciudadano estadounidense, si falleció, si perdió sus derechos electorales por determinadas condenas o si dejó de cumplir otros requisitos establecidos por la legislación estatal, aunque la norma exige un procedimiento formal antes de retirar a cualquier persona del registro.

PROCESO ANTES DE ELIMINAR A UN VOTANTE DEL REGISTRO

La norma obliga al supervisor electoral del condado a notificar por escrito al ciudadano cuando existan dudas sobre su elegibilidad. Esa comunicación deberá explicar el motivo de la revisión, incluir la documentación que respalda la posible inhabilidad e informar los pasos para responder.

El votante podrá:

Aceptar la información presentada por las autoridades.

Negar que los datos sean correctos.

Presentar documentos que demuestren que sigue siendo elegible.

Solicitar una audiencia para defender su caso.

Si finalmente la persona demuestra que cumple los requisitos, conservará su inscripción; en caso contrario, el supervisor podrá retirar su nombre del padrón electoral conforme al procedimiento previsto por la ley, algo que podría afectar también a votantes hispanos que se mudan con frecuencia entre condados o estados.

CAMBIOS PARA IDENTIFICARSE AL VOTAR EN LOS CENTROS ELECTORALES

La HB 991 actualiza la lista de documentos que podrán utilizarse para identificarse al momento de votar en Florida. Además de la licencia de conducir de Florida y la tarjeta de identificación estatal, seguirán siendo válidos documentos como:

Pasaporte o tarjeta pasaporte de Estados Unidos.

Tarjetas de débito o crédito.

Identificaciones militares.

Credenciales estudiantiles (según las versiones finales del texto y la interpretación de las autoridades).

Identificaciones de centros de retiro.

Identificaciones de asociaciones vecinales.

Credenciales de asistencia pública.

Tarjeta de identificación para veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de los Veteranos.

Licencia para portar armas ocultas.

Otras identificaciones oficiales emitidas por organismos del gobierno federal, estatal, de un condado o de un municipio.

La ley mantiene la obligación de que, si la identificación presentada no contiene la firma del elector, este deberá mostrar un documento adicional que sí la incluya, algo que conviene tener presente antes de acudir al centro de votación, especialmente en elecciones con alta participación como las presidenciales.

OTROS CAMBIOS IMPORTANTES QUE INCORPORA LA HB 991

Aunque el foco principal de la ley está puesto en la verificación de ciudadanía y el registro electoral, el texto también introduce modificaciones adicionales. Entre las principales novedades destacan:

Cambio Descripción Candidatos a cargos públicos Se endurecen algunos requisitos para participar en elecciones y se crean nuevos mecanismos para impugnar candidaturas que no cumplan las condiciones legales. Candidatos federales Deberán revelar determinada información relacionada con operaciones bursátiles y presentar nuevas declaraciones juradas durante el proceso de inscripción. Registro de ciudadanía La base de datos estatal conservará información sobre el documento utilizado para acreditar la ciudadanía estadounidense de cada votante. Oficinas electorales Se actualizan normas sobre horarios de atención y funcionamiento durante determinados días festivos y periodos electorales.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA HB 991?

La ley contempla distintas fechas de entrada en vigor, ya que algunos apartados comienzan a aplicarse inmediatamente tras convertirse en ley y otros lo harán en una fecha posterior establecida dentro del propio texto. Las disposiciones relacionadas con las licencias de conducir y tarjetas de identificación se implementarán de forma escalonada: el paquete entró en vigor a mediados de 2026, pero el nuevo diseño con indicador de ciudadanía se vuelve obligatorio para emisiones, renovaciones y reemplazos a partir de 2027, según el calendario definido por el estado.

Por esa razón, quienes tengan previsto renovar su licencia, solicitar una nueva identificación estatal o realizar trámites de registro electoral deberán estar atentos a los cambios que anuncien las autoridades de Florida conforme se acerque la fecha de implementación, especialmente en años de elecciones importantes como 2026 y 2028.

LO QUE DEBEN TENER PRESENTE LOS RESIDENTES DE FLORIDA

En términos generales, la HB 991 busca fortalecer los mecanismos de verificación de ciudadanía dentro del sistema electoral y mejorar el intercambio de información entre las agencias estatales. Al mismo tiempo, introduce una modificación visible para miles de residentes: las futuras licencias de conducir e identificaciones estatales incluirán información relacionada con el estatus de ciudadanía cuando corresponda, algo que podría impactar la forma en que muchos hispanos muestran su identificación en el trabajo, en la escuela de sus hijos o al votar.

Si bien muchas de las nuevas disposiciones recaen sobre organismos como el Florida Department of State, el FLHSMV y los Supervisors of Elections, los cambios también tendrán impacto para los ciudadanos que renueven su licencia, soliciten registrarse para votar o deban acreditar su elegibilidad en futuros procesos electorales. Por ello, conocer el alcance de la HB 991 permitirá anticiparse a los nuevos requisitos y evitar contratiempos cuando la ley comience a aplicarse plenamente, y será clave seguir la información oficial y las campañas informativas que impulsen organizaciones comunitarias y medios hispanos en Florida.

DeSantis firmó esta ley el 1 de abril de 2026 (Foto: Milken Institute)

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