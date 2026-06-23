En Florida, una ley pequeña en el papel (la SB 1074) puede tener consecuencias reales en la vida diaria de millones de personas: desde la compra de una botella de agua en la bodega de la esquina hasta el pago del servicio de luz en un centro de oficinas en Hialeah o el pago del alquiler en Miami Beach. El gobernador Ron DeSantis firmó en mayo una normativa que ya está en vigor y que modifica la manera en que se manejan ciertos pagos en efectivo si la moneda de un centavo —el penny— deja de producirse. Aunque el cambio gira alrededor de monedas que valen apenas un centavo, sus efectos no son solamente simbólicos: impactan a comercios pequeños (tienditas y abarrotes en barrios latinos), a grandes cadenas (Publix, Walmart) y a clientes que siguen pagando en efectivo, una práctica frecuente entre inmigrantes mayores, trabajadores informales y clientes que prefieren no usar servicios bancarios.

Esta ley anticipa un escenario práctico: establecer reglas claras de redondeo para que cajeros, dueños de negocios y consumidores sepan cómo calcular el total y el cambio sin generar confusión ni litigios, y para que mercados callejeros, food trucks y puestos de comida en festivales latinos puedan operar con normalidad si el penny desaparece.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY?

La normativa autoriza a los comercios de Florida a redondear determinados pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando la moneda de un centavo (one‑cent piece o penny) deje de fabricarse. La regla solo aplica a transacciones realizadas totalmente en efectivo; no altera el precio señalado ni los impuestos. Es una medida para facilitar las operaciones cuando ya no haya suficientes pennies en circulación y minimizar la necesidad de dar o recibir monedas que dejaron de existir.

ASÍ FUNCIONARÁ EL REDONDEO DE LOS PAGOS EN EFECTIVO

Últimos dígitos del total Resultado del redondeo 1 o 2 centavos Se redondea hacia abajo a 0. 3 o 4 centavos Se redondea hacia arriba a 5. 5 centavos No cambia. 6 o 7 centavos Se redondea hacia abajo a 5. 8 o 9 centavos Se redondea hacia arriba a 10. 0 centavos No cambia.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Total original Total cobrado si se paga en efectivo $10.21 $10.20 $10.24 $10.25 $15.67 $15.65 $22.89 $22.90

La idea es que, con el tiempo, los ajustes se compensen: algunos clientes pagarán centavos menos y otros centavos más según el redondeo.

El penny, la moneda de un centavo de dólar estadounidense, llegó a su fin de producción el pasado 12 de noviembre del 2025 (Foto: Jim Watson / AFP)

¿A QUÉ PAGOS AFECTA Y CUÁLES QUEDAN EXCLUIDOS?

Este punto es clave: el redondeo solo se aplicará a pagos hechos enteramente en efectivo. Los siguientes métodos quedan fuera:

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Transferencias electrónicas (Zelle, ACH)

Cheques

Giros postales

Tarjetas de regalo

Cualquier sistema de pago digital (Apple Pay, Google Pay)

En la práctica, si alguien paga en efectivo en una ventanita de comida cubana o en una pulpería de la calle, podría ver el redondeo; si paga con tarjeta en el supermercado, el monto exacto seguirá siendo el mismo.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Método de pago ¿Se aplica el redondeo? Efectivo Sí Tarjeta de crédito No Tarjeta de débito No Transferencia electrónica No Cheque No Tarjeta de regalo No

PROTECCIÓN PARA COMERCIOS Y CONSUMIDORES

La ley modifica las normas estatales de protección al consumidor para dejar claro que el redondeo autorizado no se considerará práctica engañosa o desleal si se aplica conforme a las reglas. Eso protege a los comerciantes —desde la panadería cubana hasta la ferretería— de demandas por “alteración” de precios cuando el procedimiento se siga correctamente. Además, el texto legal especifica que el redondeo no cambia:

El precio de venta original.

Los impuestos aplicables.

Las tarifas o recargos exigidos por otras leyes.

Los montos procesados por sistemas electrónicos de pago.

¿POR QUÉ FLORIDA APROBÓ ESTA MEDIDA?

La ley responde a un escenario anticipado: economistas y autoridades han debatido durante años el costo de fabricar pennies —en ocasiones mayor que su valor nominal— y la conveniencia de eliminarlos. Florida prefirió establecer reglas claras antes de que el centavo desaparezca de circulación para evitar caos en transacciones cotidianas. Aunque la norma ya entró en vigor al firmarse, su aplicación práctica dependerá de que el gobierno federal deje de producir la moneda de un centavo.

Ron DeSantis aprobó esta ley el 11 de mayo y entró en vigor inmediatamente (Foto: AFP)

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