Florida continúa reajustando su sistema de salud con medidas pensadas para reducir una de las mayores preocupaciones de pacientes, hospitales y clínicas: la escasez de personal médico en zonas vulnerables del estado. Desde Miami a Jacksonville, pasando por comunidades del interior y los cayos, la falta de médicos y enfermeros de práctica avanzada obliga a muchos residentes —especialmente a familias inmigrantes y a comunidades latinas de bajos recursos— a viajar largas distancias para consultas o a atender largas listas de espera. En ese marco, la administración del gobernador Ron DeSantis y la Legislatura han promovido reformas para agilizar la incorporación y permanencia del personal sanitario en áreas donde la atención primaria es escasa.

La ley HB 809, firmada el 22 de mayo de este año y vigente desde entonces, no crea nuevas licencias, pero sí modifica las reglas sobre certificados temporales en “áreas of critical need”, de modo que profesionales que ya atienden pacientes puedan mantener esa relación clínico-paciente sin interrupciones administrativas cuando cambian las condiciones de la zona.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 809?

Si se analiza la norma, el cambio central afecta a los certificados temporales para ejercer en áreas de necesidad crítica (“areas of critical need”). Estos certificados son una herramienta que utiliza Florida para atraer personal sanitario a localidades con escasez. Antes de la HB 809, la vigencia de esos certificados dependía de que el State Surgeon General declarara vigente la condición de necesidad crítica para la zona. Con la nueva norma se introduce una excepción clave: cuando un área deja de ser considerada de necesidad crítica, el profesional podrá seguir prestando servicios siempre que mantenga una relación clínica activa con uno o más pacientes y cumpla con los requisitos de la junta reguladora correspondiente.

Principales cambios de la HB 809:

Antes de la ley Con la HB 809 El certificado temporal dependía de que el área continuara siendo considerada de necesidad crítica. El profesional puede seguir ejerciendo, aunque el área pierda esa designación, siempre que continúe atendiendo pacientes y cumpla los requisitos legales. Existía el riesgo de interrumpir la atención de pacientes cuando cambiaba la clasificación del área. Se favorece la continuidad de la atención médica para los pacientes ya atendidos. La vigencia estaba ligada exclusivamente a la condición del área. También puede mantenerse gracias a la relación continua entre el profesional y sus pacientes.

¿A QUÉ PROFESIONALES BENEFICIA?

La HB 809 modifica tres estatutos de Florida, por lo que alcanza a distintos grupos de profesionales de la salud:

Médicos regulados por el Board of Medicine.

Médicos osteópatas supervisados por el Board of Osteopathic Medicine.

Enfermeros de práctica avanzada regulados por el Board of Nursing.

En todos los casos la ley fija condiciones similares para conservar el certificado temporal: relación activa de atención primaria con pacientes y cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Varios profesionales de la salud podrán tener sus licencias médicas en Florida de una manera más sencilla (Foto: Freepik)

LA REVISIÓN ANUAL SEGUIRÁ SIENDO OBLIGATORIA

La norma no elimina los controles. Las juntas continuarán evaluando, al menos una vez al año, que quienes tienen un certificado temporal cumplen los requisitos mínimos de práctica profesional. Durante esa revisión se pueden detectar incumplimientos que deriven en revocación del certificado o en restricciones al ejercicio.

¿POR QUÉ ESTA LEY PUEDE SER IMPORTANTE PARA FLORIDA?

Aunque la HB 809 es una modificación puntual, su efecto práctico puede ser significativo en la continuidad de la atención de salud en comunidades que históricamente han tenido dificultades para atraer y retener personal médico. Evita que un cambio administrativo en la clasificación de una zona obligue a un profesional a dejar a sus pacientes, lo que reduce la probabilidad de que familias, muchos de ellos inmigrantes latinos que dependen de clínicas comunitarias, tengan que buscar un nuevo proveedor de atención primaria por una cuestión burocrática. En zonas como Hialeah, partes de Broward o condados rurales del Panhandle, este tipo de continuidad puede representar menos viajes, menos costos y menor interrupción en tratamientos crónicos (diabetes, hipertensión, etc.) prevalentes en la población.

LO MÁS IMPORTANTE DE LA HB 809

Entró en vigor inmediatamente después de ser firmada por Ron DeSantis.

Modifica las normas sobre certificados temporales para ejercer en áreas de necesidad crítica.

Permite que determinados profesionales continúen atendiendo pacientes, aunque el área pierda la designación de necesidad crítica, siempre que mantengan una relación activa de atención primaria y cumplan los requisitos legales.

Beneficia a médicos, médicos osteópatas y enfermeros de práctica avanzada con certificados temporales.

Mantiene las revisiones anuales por parte de las juntas reguladoras para verificar el cumplimiento de estándares profesionales.

Ron DeSantis firmó la ley el 22 de mayo y entró en vigor inmediatamente (Foto: AFP)

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