El acceso a una vivienda asequible representa hoy uno de los mayores problemas para miles de familias en Florida; en zonas metropolitanas como Miami-Dade, Broward y Orlando la demanda supera la oferta, lo que presiona presupuestos familiares y obliga a muchos residentes a destinar gran parte de su ingreso a alquileres. Ante ese escenario, el Estado aprobó una norma con la intención de agilizar la creación de proyectos residenciales dirigidos a hogares de ingresos moderados y bajos, reducir tiempos administrativos y optimizar el uso de terrenos urbanos para que más unidades lleguen al mercado con condiciones sostenibles para quienes trabajan en sectores esenciales. La HB 1389, firmada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de julio de 2026, introduce cambios en reglas de planificación y zonificación que facilitan desarrollos multifamiliares y mixtos en terrenos comerciales, industriales, públicos y en propiedades institucionales que cumplan requisitos específicos, con impacto directo en comunidades latinas que dependen del transporte público y de centros comerciales tradicionales.

Con esta ley, se flexibiliza la construcción de algunas viviendas en Florida (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA HB 1389?

La nueva ley obliga a condados y municipios a permitir ciertos desarrollos residenciales en zonas que antes enfrentaban limitaciones regulatorias, con condiciones mínimas que buscan garantizar unidad social y estabilidad de acceso.

Requisito principal:

Al menos 40% de las unidades deberán destinarse al alquiler asequible durante 30 años.

En proyectos de uso mixto, como mínimo 65% de la superficie tiene que ser residencial.

Los gobiernos locales no podrán exigir que más del 10% del conjunto se use para fines no residenciales.

Requisito Qué establece la HB 1389 Viviendas asequibles ≥ 40% de las unidades para alquiler asequible por 30 años Proyectos de uso mixto ≥ 65% de la superficie para uso residencial Área no residencial Máximo 10% del proyecto para usos comerciales u otros no residenciales

TRÁMITES Y PLAZOS

La medida limita la potestad local para exigir procedimientos urbanísticos que solían demorar aprobaciones. Entre los procesos que dejan de ser obligatorios para estos desarrollos figuran cambios de zonificación, modificaciones del uso del suelo, exenciones especiales, variaciones urbanísticas, transferencias de densidad y enmiendas a planes integrales relacionadas con altura o densidad ya autorizadas por la ley.

ALTURA Y PROTECCIONES PATRIMONIALES

La norma impide que municipios y condados fijen alturas inferiores al edificio comercial o residencial más alto permitido dentro de un radio determinado o a tres pisos, aplicando el valor mayor. Asimismo, prohíbe restricciones indirectas mediante retiros y escalonamientos que reduzcan la elevación autorizada. Existen excepciones cuando los predios lindan con amplias áreas de viviendas unifamiliares o con distritos históricos incluidos en el National Register of Historic Places, donde pueden aplicarse límites especiales para preservar contexto y patrimonio.

OTRAS DISPOSICIONES

La HB 1389 incorpora medidas adicionales que abarcan impuestos, equidad y estudios futuros.

Medida Objetivo Cambios en exenciones tributarias Ajustar requisitos para que ciertos proyectos multifamiliares puedan obtener beneficios sobre impuestos a la propiedad Protección contra discriminación Extender prohibiciones en decisiones sobre uso del suelo y permisos para desarrollos asequibles Incentivos por donación de terrenos Permitir a gobiernos locales otorgar aumentos de densidad a propietarios que cedan predios, incluyendo proyectos para familias militares Estudios futuros Encargar a OPPAGA evaluar el potencial de financiamiento mezzanine y de tiny homes como herramientas adicionales

IMPACTO EN COMUNIDADES HISPANAS

Esta legislación podría aumentar la oferta de vivienda cerca de corredores laborales, lo que beneficiaría a quienes trabajan en restaurantes, construcción y salud, sectores con alta representación latina. También puede revitalizar áreas comerciales tradicionales mediante proyectos que combinen tiendas y apartamentos. Sin políticas locales complementarias que protejan inquilinos y eviten desplazamientos, la gentrificación podría aumentar; la exigencia del 40% de unidades asequibles busca mitigar ese riesgo, aunque la ejecución práctica determinará el resultado final. Además, los incentivos por donación de terrenos podrían favorecer a familias militares latinas si las localidades activan esos beneficios.

VIGENCIA Y APLICACIÓN

La ley surtió efecto el 1 de julio de 2026 y sus disposiciones aplican ya en todo el territorio estatal. Administraciones locales y desarrolladores deberán ajustar procesos de aprobación y presentar proyectos que cumplan los requisitos establecidos para acceder a estas facilidades.

Ron DeSantis aprobó esta nueva ley el 26 de junio y entró en vigor el 1 de julio (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

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