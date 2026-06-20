El gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB 156 —conocida como “Officer Jason Raynor Act”— que ya está vigente en Florida y cambia de forma importante las penas por delitos cometidos contra policías, oficiales correccionales y otros trabajadores de seguridad pública. Esta norma obliga la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ciertos homicidios y intentos de homicidio cuando la víctima es un funcionario protegido que estaba cumpliendo sus funciones. Para comunidades hispanas de Florida esto significa que casos que antes podían resultar en condenas menores ahora enfrentarán penas máximas. La medida busca enviar un mensaje claro a quien ataque a un agente en servicio, y llega en un momento en que muchos distritos locales debaten políticas de seguridad y relaciones comunitarias; por ejemplo, en algunos vecindarios de Miami-Dade y Broward se han multiplicado eventos comunitarios y foros entre policías y líderes latinos para explicar cambios como este y resolver dudas sobre derechos y procedimientos.

¿QUÉ ESTABLECE LA SB 156?

La SB 156 refuerza las sanciones penales contra quienes cometan delitos contra miembros de las fuerzas del orden y otros funcionarios vinculados al sistema de justicia penal. Llevó el nombre del oficial Jason Raynor, quien murió tras recibir un disparo mientras estaba en servicio, y fue aprobada por la Legislatura estatal antes de ser promulgada por el gobernador.

EL CRIMEN QUE AHORA PUEDE LLEVAR A CADENA PERPETUA

La ley determina que ciertos homicidios y varios intentos de homicidio contra funcionarios protegidos deben castigarse con cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Esa pena aplica cuando la víctima estaba desempeñando legalmente sus funciones al momento del ataque.

Casos que pueden derivar en cadena perpetua:

Delito cometido Pena establecida por la SB 156 Asesinato en segundo grado de un oficial protegido Cadena perpetua obligatoria Asesinato en tercer grado de un oficial protegido Cadena perpetua obligatoria Intento de asesinato en primer o segundo grado contra un oficial protegido Cadena perpetua obligatoria Homicidio durante la comisión de otro delito grave (felony murder) con víctima protegida Cadena perpetua obligatoria Homicidio involuntario (manslaughter) contra un oficial protegido Cadena perpetua obligatoria

Aclaración: estas sanciones se aplican cuando la víctima era un funcionario protegido que actuaba en el cumplimiento de sus deberes.

¿QUIÉNES ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY?

La SB 156 amplía y especifica el grupo de funcionarios que reciben protección especial. Entre ellos están:

Policías estatales y locales.

Oficiales correccionales.

Oficiales de libertad condicional.

Agentes auxiliares de las fuerzas del orden.

Oficiales federales de cumplimiento de la ley.

Personal de agencias estatales de seguridad y vigilancia.

Empleados que trabajan con personas privadas de libertad (según la definición actualizada).

La definición legal de “agente del orden” se amplía para incluir a más trabajadores vinculados con la seguridad pública.

Ron DeSantis firmó esta nueva ley el 17 de junio (Foto: AFP)

CAMBIOS EN LOS DELITOS DE AGRESIÓN Y RESISTENCIA AL ARRESTO

La ley no se limita a homicidios. También endurece sanciones por agresiones y por resistirse a un arresto. A continuación, un resumen claro de las nuevas consecuencias:

Nuevas sanciones destacadas:

Conducta Consecuencia Agresión simple contra un oficial Reclasificación a delito más grave Agresión física (battery) contra un oficial Conversión a delito grave de tercer grado Agresión agravada contra un oficial Pena mínima obligatoria de 3 años de prisión Agresión agravada con lesiones graves Pena mínima obligatoria de 5 años de prisión

Además, la norma refuerza castigos para quien se resista violentamente a un arresto o interfiera con el trabajo de los agentes.

CAMBIOS SOBRE EL USO DE LA FUERZA DURANTE UN ARRESTO

La SB 156 también delimita cuándo una persona puede alegar legítima defensa al usar o amenazar con fuerza contra un oficial. Según la ley, no se puede justificar el uso de fuerza contra un oficial que actúe de buena fe y que sea razonablemente reconocido como miembro de la policía. “Actuar de buena fe” significa que el funcionario hizo esfuerzos sinceros y razonables para cumplir con los requisitos legales, incluso si más tarde un tribunal determina que su actuación fue incorrecta.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR?

La SB 156 entró en vigor inmediatamente después de la promulgación. Por tanto, sus disposiciones pueden aplicarse a hechos ocurridos desde su firma por el gobernador, que se dio el 17 de junio.

PUNTOS CLAVE DE LA SB 156

Nombre popular: “Officer Jason Raynor Act”.

Endurece las penas por delitos contra policías y otros funcionarios protegidos.

Establece cadena perpetua obligatoria para determinados homicidios e intentos de homicidio contra esos agentes.

Amplía la definición legal de oficiales protegidos.

Incrementa las sanciones por agresiones y resistencia violenta al arresto.

Ya está vigente en todo el estado.

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