Desde el 1 de julio de 2026, una nueva ley comenzó a cambiar la forma en que funcionan las relaciones entre las farmacias y las empresas que administran los beneficios de medicamentos en Florida, afectando tanto a los negocios de barrio como a las grandes cadenas que muchas familias hispanas visitan a diario para surtir sus recetas. En ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, donde es común que la gente vaya a uno de estos negocios locales después del trabajo, entre el tráfico de la I-95 o la US-1, o que aproveche el fin de semana para recoger medicinas de adultos mayores, niños y personas con condiciones crónicas, estas reglas pueden marcar la diferencia en la estabilidad de las farmacias independientes y en la experiencia de los pacientes cuando van a buscar un tratamiento.

Aunque puede parecer un tema técnico, la realidad es que detrás de cada cambio legal hay historias concretas: la farmacia que no puede sostener sus costos, el paciente que no encuentra su medicamento a tiempo o la familia que depende de un programa estatal para acceder a medicamentos de alto costo.

Si alguna vez has escuchado que una farmacia pierde dinero al vender determinados medicamentos o que existen diferencias en los reembolsos según quién administre el plan farmacéutico, esta legislación busca atender precisamente ese tipo de situaciones. Se trata de la HB 697, una norma firmada por el gobernador Ron DeSantis que ya está en vigor y que introduce nuevas obligaciones para los Pharmacy Benefit Managers (PBM), además de incluir medidas relacionadas con el programa estatal de medicamentos para personas con VIH/SIDA.

En términos simples, intenta poner más reglas claras sobre la mesa para que las farmacias no queden atadas a contratos desventajosos y para que los pacientes tengan un acceso más transparente y estable a sus medicinas.

Las farmacias locales ahora tendrán mayor protección frente a los precios de los medicamentos (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 697?

El principal objetivo de la HB 697 es reforzar la protección de las farmacias frente a determinadas prácticas de los Pharmacy Benefit Managers (PBM), empresas que administran los beneficios de medicamentos para aseguradoras, empleadores y programas de salud. En la práctica, estos PBM actúan como “intermediarios” entre las aseguradoras y las farmacias, decidiendo cuánto se paga por cada medicamento y bajo qué condiciones se reembolsa una receta, algo que impacta directamente en el bolsillo de dichos negocios y en la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

La ley modifica la legislación de Florida para dar a las farmacias más herramientas cuando consideran que el pago recibido por un medicamento es insuficiente y también establece nuevas prohibiciones para evitar tratamientos desiguales entre establecimientos. Esto resulta especialmente relevante para las farmacias independientes que atienden a comunidades hispanas, muchas veces ubicadas en zonas donde la gente prefiere hablar en español y busca un trato cercano para entender mejor sus recetas y coberturas de seguro.

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA HB 697

A continuación, una tabla con los puntos centrales de la nueva norma, presentada en un formato claro para facilitar su lectura en dispositivos móviles:

Cambio ¿Qué significa? Apelaciones consolidadas Las farmacias podrán presentar una sola apelación que agrupe varias reclamaciones del mismo medicamento dentro del mismo mes. Mayor protección en los reembolsos Se fortalece el proceso para impugnar pagos inferiores al costo de adquisición del medicamento. Nuevas restricciones para los PBM No podrán obligar a una farmacia a vender un medicamento perdiendo dinero. Igualdad en los pagos Los PBM no podrán pagar menos a una farmacia independiente que a una farmacia afiliada por el mismo servicio.

UN PROCESO DE APELACIÓN MÁS AMPLIO PARA LAS FARMACIAS

Uno de los cambios más importantes consiste en la modificación del procedimiento administrativo mediante el cual una farmacia puede impugnar el llamado Maximum Allowable Cost (MAC), es decir, el precio máximo que un PBM reconoce para reembolsar determinados medicamentos. Este punto es clave para aquellas pequeñas empresas que surten recetas a pacientes con seguros privados, planes de empleadores o programas públicos, ya que el MAC define si una venta genera ganancias razonables o pérdidas constantes.

Con la nueva ley:

Las apelaciones pueden agrupar múltiples reclamaciones del mismo medicamento.

La farmacia dispone de al menos 30 días hábiles para presentar la apelación.

El PBM debe responder en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Si la apelación prospera, deberá actualizar el precio reconocido, permitir volver a facturar el medicamento y aplicar el nuevo valor a otras farmacias que se encuentren en la misma situación.

Este procedimiento busca reducir la carga administrativa y darle más margen de maniobra a las farmacias, muchas de ellas pequeños negocios familiares donde la comunidad hispana trabaja y se atiende en su idioma, con explicaciones claras sobre dosis, efectos secundarios y cobertura del seguro.

LOS PBM TENDRÁN NUEVAS PROHIBICIONES

La HB 697 también incorpora dos prohibiciones que buscan fortalecer la posición de las farmacias frente a los administradores de beneficios farmacéuticos. A partir de la entrada en vigor de la ley, un Pharmacy Benefit Manager ya no puede:

Impedir que una farmacia rechace dispensar un medicamento cuando el reembolso sea inferior al costo real de adquisición.

Reembolsar a una farmacia independiente un monto inferior al que paga a una farmacia afiliada por el mismo medicamento o servicio.

Estas medidas buscan evitar que estos negocios tengan que asumir pérdidas económicas para poder surtir determinadas recetas y fomentar condiciones más equitativas dentro del mercado farmacéutico. En barrios con alta presencia latina, donde hay farmacias que conocen de primera mano las necesidades de pacientes que hablan español, estas reglas podrían ser la diferencia entre que un negocio se mantenga abierto o tenga que cerrar por falta de rentabilidad.

TAMBIÉN INCLUYE CAMBIOS PARA EL PROGRAMA ADAP

Aunque gran parte de la atención se ha centrado en las nuevas reglas para las farmacias, la HB 697 también incorpora disposiciones temporales para el Ryan White Part B AIDS Drug Assistance Program (ADAP), administrado por el Florida Department of Health. Este programa es clave para personas con VIH que requieren medicación constante y muchas veces dependen totalmente de la ayuda estatal para poder seguir su tratamiento.

Entre las medidas más importantes se encuentran:

Medida Descripción Financiamiento Se destinan más de 30,9 millones de dólares para implementar el programa durante el año fiscal correspondiente. Requisito de ingresos Se considera de bajos ingresos a quienes tengan ingresos familiares ajustados iguales o inferiores al 400% del nivel federal de pobreza. Entrega de medicamentos Los medicamentos para VIH deberán entregarse directamente a los beneficiarios elegibles, en lugar de adquirirse mediante seguros médicos que cubran esos tratamientos. Mayor transparencia El Departamento de Salud deberá presentar informes mensuales con ingresos, gastos, número de beneficiarios, recetas surtidas y posibles riesgos financieros del programa.

En comunidades hispanas de Florida, donde muchas personas combinan varios trabajos, lidian con barreras de idioma y dependen de clínicas comunitarias, estos cambios pueden ser relevantes para garantizar que quienes viven con VIH reciban sus medicamentos de forma directa y con más información disponible sobre cómo funciona el programa.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN VIGOR LA HB 697?

Salvo las disposiciones relacionadas con la implementación inmediata del programa ADAP, la mayor parte de la ley HB 697 entró en vigor el 1 de julio de 2026, después de haber sido firmada por el gobernador Ron DeSantis. A partir de esa fecha, los contratos y procedimientos que involucren a PBM y farmacias en Florida deben ajustarse a las nuevas reglas, lo que significa que tanto las grandes cadenas como las locales de barrio deben revisar cómo se procesan las recetas y cómo se calculan los reembolsos.

En la práctica, la norma representa un nuevo intento de Florida por aumentar la supervisión sobre los Pharmacy Benefit Managers, mejorar las condiciones para las participantes y promover una mayor transparencia en la administración de los programas públicos de medicamentos. Aunque muchos de sus efectos se desarrollarán entre aseguradoras, PBM y farmacias, los cambios también podrían repercutir en la forma en que los pacientes acceden a determinados medicamentos y en la estabilidad de muchos de estos negocios locales del estado, especialmente aquellas que atienden a comunidades hispanas en zonas como el sur de Florida, el centro del estado y áreas donde la población latina crece año tras año.

Para quienes viven en Florida y están acostumbrados a combinar inglés y español al hablar con su farmacéutico, vale la pena prestar atención a cómo evoluciona la aplicación de la HB 697 y, en caso de notar cambios en el acceso a medicamentos o en los costos, consultar con la farmacia de confianza o con su plan de salud para entender mejor cómo estas nuevas reglas impactan en su día a día.

Ron DeSantis aprobó esta ley el 24 de marzo de este año y entró en vigor el 1 de julio (Foto: Milken Institute / Flickr)

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