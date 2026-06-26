Los impuestos a la propiedad vuelven a ocupar un lugar central en Florida y la SB 4‑F, firmada por el gobernador Ron DeSantis el pasado miércoles 24 de junio, ya está en vigor. La norma introduce cambios inmediatos en la forma en que condados y municipios pueden fijar y aumentar las tasas del impuesto a la propiedad, y además funciona como la ley de implementación de la futura enmienda constitucional Save Our Homes from Excessive Property Taxes, que irá a la boleta en noviembre de 2026. Si vives en Miami‑Dade, Broward, Hillsborough, Orange o cualquier otro condado del estado, conviene entender que la ley no reduce automáticamente lo que pagan los propietarios, pero sí impone nuevos límites y procedimientos: elimina un ajuste automático por crecimiento del ingreso per cápita en el cálculo de la tasa de referencia, exige avisos públicos y audiencias (TRIM) más claros, y eleva las mayorías necesarias para aprobar aumentos significativos.

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En la práctica, esto significa que la comisión del condado tendrá menos margen para subir impuestos sin someter la decisión a mayor escrutinio público o, en algunos casos, a un referéndum. Para residentes, propietarios y administradores locales, la SB 4‑F cambia tanto los pasos formales como las oportunidades de participación ciudadana antes de que se autoricen subidas.

¿QUÉ ES LA SB 4‑F Y POR QUÉ YA ESTÁ VIGENTE?

La SB 4‑F fue aprobada en una sesión especial de la Legislatura de Florida dedicada a impuestos a la propiedad. El gobernador la promulgó y la ley entró en vigor en el momento de la firma. Su objetivo es establecer el marco legal que acompañaría a la enmienda constitucional Save Our Homes, pero sus disposiciones operan ya para regular cómo los gobiernos locales calculan y aprueban las subidas de la tasa sobre la propiedad.

Esta nueva ley cambiará cierto detalle de los impuestos a la propiedad de Florida (Foto: Magnific)

EL CAMBIO PRINCIPAL: ELIMINACIÓN DEL AJUSTE AUTOMÁTICO POR INGRESO PER CÁPITA

La SB 4‑F modifica el cálculo de la rolled‑back rate, la tasa de referencia que permite recaudar, aproximadamente, los mismos ingresos que el año anterior. Antes, esa tasa podía ajustarse automáticamente por el crecimiento del ingreso personal per cápita del estado. Con la nueva norma, ese ajuste automático se elimina.

Con esto, los condados y municipios no podrán invocar de manera automática el crecimiento económico del estado para justificar un incremento de la tasa base del impuesto a la propiedad. Para superar la tasa de referencia deberán seguir procedimientos más exigentes de transparencia, incluidos avisos públicos y audiencias presupuestarias bajo TRIM (Truth in Millage).

¿CÓMO CAMBIAN LAS MAYORÍAS PARA APROBAR AUMENTOS?

La ley endurece las mayorías requeridas en los órganos de gobierno locales para aprobar subidas en las tasas del impuesto a la propiedad. La idea es que cualquier incremento relevante cuente con un apoyo político más sólido o, en ciertos casos, sea sometido a votación ciudadana.

Mayorías requeridas según el nivel de aumento:

Nivel del aumento propuesto Votación requerida Hasta el 110% de la tasa de referencia Aprobación por dos tercios del órgano de gobierno Más del 110% de la tasa de referencia Voto unánime; o mayoría de tres cuartos si se trata de una junta con nueve o más miembros; o aprobación mediante referéndum

Estas reglas buscan evitar que aumentos sustanciales se aprueben con mayorías simples sin la participación ciudadana correspondiente.

TRANSPARENCIA Y AUDIENCIAS PÚBLICAS (TRIM)

La SB 4‑F refuerza los requisitos de aviso público y las audiencias presupuestarias previstas por el proceso TRIM. Los condados deberán emitir avisos claros a los contribuyentes sobre cualquier propuesta de aumento y celebrar audiencias públicas donde los residentes puedan presentar comentarios antes de la votación.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA PROPIETARIOS Y ARRENDADORES?

La ley no reduce automáticamente la factura de impuestos de cada propietario.

Dificulta subidas rápidas de las tasas por parte de gobiernos locales.

Aumenta las oportunidades de participación ciudadana mediante avisos TRIM y audiencias públicas.

En incrementos importantes, puede exigir referéndum o mayorías ampliadas en la comisión del condado.

ARGUMENTOS A FAVOR Y CRÍTICAS

El gobierno estatal sostiene que la SB 4‑F protege a los contribuyentes, fomenta disciplina fiscal y evita aumentos locales sin justificación.

Defensores afirman que, tras años de ajustes presupuestarios estatales, es razonable imponer mayor control a nivel local.

Críticos advierten que limitar la capacidad de los gobiernos locales para generar ingresos puede afectar la financiación de servicios públicos y la respuesta a necesidades locales.

RELACIÓN ENTRE LA SB 4‑F Y LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL

SB 4‑F: ley vigente desde su firma, con efectos inmediatos.

Save Our Homes from Excessive Property Taxes: propuesta constitucional que deberá ser aprobada por los votantes en noviembre de 2026 (requiere 60% de apoyo).

La ley autoriza que el resumen de la enmienda en la boleta exceda el límite habitual de palabras para ofrecer una explicación más amplia a los electores.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley el pasado 24 de junio (Foto: AFP)

PUNTOS CLAVE DE LA SB 4‑F

Cambio Qué implica Efecto práctico Eliminación del ajuste automático por ingreso per cápita en la rolledback rate Ya no se actualiza automáticamente la tasa de referencia según el crecimiento del ingreso personal per cápita del estado Menos justificación automática para elevar la tasa base del impuesto a la propiedad Endurecimiento de mayorías para aumentos Nuevos requisitos de voto según el nivel de aumento Aumentos importantes requieren apoyo político amplio o referéndum Refuerzo de avisos públicos y audiencias TRIM Más exigencia en notificaciones y audiencias previas a la aprobación Mayor oportunidad de participación ciudadana y transparencia Funciona como ley de implementación de la enmienda Save Our Homes Prepara el marco legal para la posible enmienda constitucional de 2026 Las disposiciones ya aplican; la enmienda debe ser aprobada por votación popular para efectos constitucionales

RECOMENDACIONES PARA RESIDENTES EN FLORIDA

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