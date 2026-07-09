Si utilizas una bicicleta eléctrica o un scooter eléctrico en Florida, o estás pensando en comprarte uno para moverte por la ciudad —ya sea para ir al trabajo, hacer entregas con apps como Uber Eats o DoorDash, o pasear por la orilla en Miami Beach o por los parques de Orlando— hay una noticia que conviene conocer: el gobernador Ron DeSantis decidió vetar la SB 382. Ese proyecto buscaba establecer reglas uniformes para el uso de estos vehículos en todo el estado y contemplaba sanciones para quienes incumplieran las nuevas disposiciones; con su veto, la propuesta no avanza y cada municipio seguirá aplicando sus propias normas.

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La decisión afecta a repartidores, padres que controlan a adolescentes con scooters, residentes que usan e-bikes para moverse en barrios con alta población hispana y a turistas que alquilan uno de estos vehículos sin conocer las ordenanzas locales; en la práctica, lo que está permitido en una ciudad puede estar restringido a pocas millas de distancia, por lo que conviene informarse antes de subirse a cualquier vehículo de micromovilidad.

Con ello, el panorama cambia por completo. En lugar de existir una sola normativa para todos los residentes de Florida, cada ciudad y condado continuará aplicando sus propias reglas. Esto significa que lo permitido en un lugar podría estar restringido en otro, una situación que mantiene la incertidumbre entre conductores, padres de familia y autoridades locales.

¿QUÉ PROPONÍA LA LEY SB 382?

La SB 382 pretendía crear un marco regulatorio estatal para las bicicletas eléctricas (e-bikes) y los scooters eléctricos, con el objetivo de reforzar la seguridad tanto de los usuarios como de los peatones.

Entre las medidas más relevantes se encontraban las siguientes:

Limitar la velocidad a 16 km/h cuando se circulara a menos de 15 metros de peatones.

Obligar a ceder el paso a los peatones en senderos compartidos.

Exigir que los ciclistas señalaran antes de adelantar.

Establecer reglas uniformes para todo Florida.

Introducir mecanismos para aplicar multas y hacer cumplir las normas en todo el estado.

Propuesta de la SB 382 Objetivo Limitar la velocidad a 16 km/h cuando se circulara a menos de 15 metros de peatones Reducir el riesgo de accidentes Obligar a ceder el paso a los peatones en senderos compartidos Mejorar la convivencia entre usuarios Exigir que los ciclistas señalaran antes de adelantar Incrementar la seguridad vial Establecer reglas uniformes para todo Florida Evitar diferencias entre ciudades y condados

Además, el proyecto contemplaba mecanismos para aplicar multas y hacer cumplir estas normas en todo el estado.

Los usuarios de e-bikes y scooters de Florida ya no tendrán una sola regulación sobre el uso de sus vehículos de micromovilidad (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ RON DESANTIS VETÓ EL PROYECTO?

En la carta con la que anunció el veto, Ron DeSantis explicó que tenía varias objeciones respecto a la propuesta.

Entre sus principales argumentos destacan:

Consideró que algunas disposiciones serían difíciles de medir y aplicar en la práctica.

Señaló que la regulación podría derivar en una mayor vigilancia sobre los usuarios.

Expresó dudas sobre el grupo de trabajo de micromovilidad creado por la iniciativa, ya que no establecía una fecha clara para concluir sus labores.

En otras palabras, el gobernador concluyó que la ley generaba más interrogantes que soluciones y optó por impedir su entrada en vigor.

¿QUÉ PASA AHORA CON LAS NORMAS SOBRE SCOOTERS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS?

Tras el veto, no habrá una regulación estatal única. En la práctica, todo seguirá funcionando como hasta ahora:

Cada ciudad podrá mantener sus propias ordenanzas.

Los condados conservarán la facultad de crear nuevas reglas si lo consideran necesario.

Las diferencias entre una comunidad y otra continuarán existiendo.

Esto significa que una persona que utilice una e-bike en distintos lugares de Florida deberá conocer las normas específicas de cada jurisdicción para evitar infracciones.

PALM COAST ES UNO DE LOS EJEMPLOS MÁS CLAROS

Uno de los casos más representativos es Palm Coast, en el condado de Flagler, donde las autoridades ya habían aprobado una regulación propia antes de que la SB 382 fuera vetada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Flagler explicó que el aumento de accidentes y de infracciones relacionadas con bicicletas y scooters eléctricos llevó a reforzar la vigilancia.

Según las autoridades, se detectaron con frecuencia problemas como:

Falta de uso del casco.

Incumplimiento de las leyes de tránsito.

No respetar los pasos peatonales.

No ceder el paso a los peatones.

Las reglas que ya aplica Palm Coast:

Actualmente, Palm Coast mantiene una serie de requisitos específicos para quienes utilizan bicicletas eléctricas.

Norma local Aplicación Edad mínima 11 años Identificación Se exige portar una identificación con fotografía Uso de casco Obligatorio para menores de 16 años

Las autoridades locales consideran que estas reglas les han dado herramientas para mejorar el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, desarrollar campañas educativas dirigidas especialmente a los padres de familia.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA SB 382?

Después del veto de Ron DeSantis, la SB 382 no se convertirá en ley durante este proceso legislativo. Si en el futuro se quiere establecer un estándar estatal para bicicletas eléctricas y scooters eléctricos, será necesario presentar una nueva propuesta en una próxima sesión de la Legislatura de Florida o que los legisladores intenten impulsar una iniciativa diferente que atienda las preocupaciones expresadas por el gobernador.

Mientras eso no ocurra, las ciudades y condados seguirán siendo los responsables de decidir cómo regular estos vehículos de micromovilidad. Para quienes viven o visitan Florida, la recomendación es sencilla: antes de utilizar una bicicleta o un scooter eléctrico, vale la pena revisar las normas vigentes en la localidad donde se va a circular, ya que pueden variar considerablemente de un municipio a otro.

El gobernador Ron DeSantis no le dio el visto bueno a esta ley, por lo que cada ciudad o condado podría estipular sus reglas (Foto: AP)

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