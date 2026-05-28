Florida dio un paso inmediato y concreto en su respuesta contra la violencia doméstica: en días consecutivos el gobernador Ron DeSantis firmó dos leyes que entraron en vigor y que combinan sanciones más duras con tecnología pensada para evitar que agresores se acerquen a sus víctimas. Las medidas —la HB 277 y la SB 296— buscan dar herramientas reales a familias que viven con miedo, desde la implementación de un piloto de monitoreo electrónico en Pinellas County hasta el estudio para un sistema discreto de alerta al 911 que permitiría pedir ayuda sin hacer una llamada tradicional. Para las muchas comunidades hispanas del estado —de Hialeah a Westchester, de Tampa a North Miami Beach— esto significa más opciones de protección y más coordinación entre refugios, clínicas legales y departamentos de policía locales.

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En barrios donde las redes familiares y la iglesia siguen siendo refugio y primera respuesta, la combinación de vigilancia electrónica y alertas discretas puede marcar la diferencia en situaciones críticas: evitar que un agresor violente una orden de alejamiento, activar una respuesta policial inmediata o dar tiempo para salir con niños y documentos esenciales. Aunque faltan detalles técnicos y calendarios de implementación, defensores locales y organizaciones como CASA Pinellas y The Spring of Tampa Bay ven estas medidas como un avance relevante que podría replicarse en condados con grandes comunidades latinas como Hillsborough y Miami‑Dade.

LAS DOS NUEVAS LEYES QUE YA ESTÁN VIGENTES EN FLORIDA

Según lo apuntan medios locales, como Fox 13, Dentro de la misma semana, DeSantis firmó dos iniciativas que ya forman parte de la legislación estatal: HB 277 y SB 296.

Ley Fecha de firma Entrada en vigor Objetivo principal HB 277 21 de mayo de 2026 22 de mayo de 2026 Crear un programa piloto de monitoreo electrónico para agresores SB 296 22 de mayo de 2026 26 de mayo de 2026 Desarrollar un sistema discreto de alerta al 911 para víctimas

Ambas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la protección de sobrevivientes de violencia doméstica y en relaciones de pareja.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó ambas leyes para que entren en vigor en el estado (Foto: AFP)

HB 277: MONITOREO ELECTRÓNICO Y ALERTAS DIRECTAS A LA POLICÍA

La HB 277 establece un programa piloto en Pinellas County que empleará dispositivos de monitoreo electrónico para rastrear a agresores acusados o condenados por violencia doméstica. El sistema enviará alertas automáticas a las fuerzas del orden si el agresor viola zonas restringidas o se acerca a la víctima, lo que busca reducir riesgos cuando existen órdenes de alejamiento vigentes.

Mindy Murphy, presidenta y CEO de The Spring of Tampa Bay, señala que modelos similares han mostrado resultados positivos en ciudades pequeñas y que probarlo en un mercado de tamaño medio puede ser un paso para su adopción en condados como Hillsborough o Pasco.

¿Qué cambia con la HB 277?

Mayor vigilancia sobre agresores reincidentes.

Alertas inmediatas para las autoridades.

Posible reducción de violaciones de órdenes de restricción.

Más herramientas de protección para sobrevivientes.

Organizaciones de apoyo dicen que este seguimiento reduce la ansiedad de quienes temen encuentros sorpresivos con sus agresores.

SB 296: EL NUEVO SISTEMA DISCRETO DE EMERGENCIA AL 911

La SB 296 ordena un estudio de viabilidad para crear un sistema web o app que permita a víctimas enviar una alerta discreta al 911 mediante un número único, sin necesidad de una llamada tradicional. La intención es facilitar pedidos de ayuda silenciosos cuando la comunicación verbal no es segura.

Todavía no hay detalles técnicos sobre su funcionamiento en celulares ni fechas claras de disponibilidad. Las autoridades han señalado, eso sí, que la prioridad será la confidencialidad y la seguridad de las usuarias y usuarios.

EL ANTECEDENTE: LA LEY GABBY PETITO

Estas medidas se suman a cambios anteriores como la llamada Ley Gabby Petito, impulsada tras el caso que sacudió al país en 2021. Esa ley exige evaluaciones de letalidad en casos de violencia doméstica y ahora los protocolos estatales incluyen amenazas contra mascotas como indicio de riesgo, algo que organizaciones como CASA Pinellas consideran clave: muchas víctimas reportan que las amenazas a las mascotas precedieron agresiones más graves.

LAS SANCIONES AHORA SON MÁS SEVERAS

Defensores de sobrevivientes remarcan que el mensaje del estado busca ser claro: las consecuencias legales serán más duras. Además de las medidas preventivas, las leyes fortalecen la capacidad de las autoridades para actuar con rapidez si un agresor incumple ordenes judiciales.

“El objetivo es perseguir a quien ejerza violencia ‘hasta el máximo alcance de la ley’”, resumió Mindy Murphy, citando el lenguaje usado por autoridades locales.

Los casos de violencia doméstica en muchas partes de Estados Unidos son protagonistas de las noticias negativas de la sociedad (Foto: Magnific)

EL ENORME COSTO DE ESCAPAR DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Más allá de lo penal, existe un obstáculo económico: muchas víctimas deben salir de sus casas de madrugada sin recursos. Las organizaciones que trabajan en el terreno describen costos altos para reubicar familias de forma segura.

Tipo de ayuda Monto aproximado Primer mes de alquiler Entre US$3,000 y US$7,000 Último mes de alquiler Entre US$3,000 y US$7,000 Asistencia para reubicación Variable según el caso

The Spring of Tampa Bay reportó haber apoyado a más de 1,800 sobrevivientes en Hillsborough County en el último año. Además, las víctimas pueden solicitar asistencia del programa estatal Florida Crime Victim Compensation cuando los refugios no tienen espacio o hace falta mudanza urgente.

QUÉ PUEDEN HACER LAS VÍCTIMAS AHORA

Si estás en peligro inmediato, marca 911 y busca un lugar seguro.

Si no puedes hablar, considera enviar un mensaje de texto a amigos/familiares de confianza con tu ubicación.

Contacta a las líneas de ayuda en la tabla anterior; pídeles información sobre refugios y asistencia económica.

Conserva documentos importantes en un lugar seguro o envía una copia a alguien de confianza.

Consulta la nueva clínica legal (CASA Pinellas / Stetson) para orientación sobre órdenes de protección.

LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ CLARO

Quedan preguntas sobre la implementación: fechas exactas del inicio del piloto en Pinellas County, criterios para que un condado adopte el monitoreo electrónico, y las especificaciones técnicas del sistema de alerta al 911. Pese a eso, organizaciones de defensa consideran que el inicio de estos proyectos es un avance concreto para miles de familias en Florida.

Florida sigue redoblando esfuerzos para hacerle frente a la violencia doméstica (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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