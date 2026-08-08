HB 1D Redistribución electoral Redibuja los distritos congresionales con datos del Censo de 2020. 4 de mayo

SB 4-F Impuestos locales a la propiedad Elimina una vía para elevar tasas “rolled-back” y exige mayores mayorías para incrementarlas. 24 de junio

SB 14 Víctima de accidente de autobús Asigna 4,1 millones de dólares para compensar a José Correa. 10 de junio

HB 33 Nuevos nombres de carreteras Renombra tramos viales en Miami-Dade y Broward y ordena señalizarlos. 1 de julio

HB 35 Infractores habituales de tránsito Suma conducir sin licencia válida a los delitos para designar a un infractor habitual. 1 de julio

HB 47 Diagnósticos médicos Permite una segunda evaluación médica en casos de menores retirados por DCF. 1 de julio

SB 52 Servicios de seguridad Excluye a voluntarios armados de lugares de culto de ciertas normas de seguridad privada. 1 de julio

HB 89 Recetas veterinarias Obliga a informar al cliente de su derecho a una receta para surtir en la farmacia que elija. 1 de julio

HB 91 Calificación de candidatos Exige declarar cambios de nombre efectuados durante el año previo a postularse. 1 de abril

SB 110 Exenciones homestead Aclara la elegibilidad de arrendatarios de largo plazo para exenciones de vivienda. 25 de junio

SB 118 Tasaciones a parques de RV Limita las evaluaciones especiales locales a áreas de más de 400 pies cuadrados por espacio. 21 de abril

SB 124 Florida Virtual School Ajusta reglas técnicas y cálculos de matrícula de Florida Virtual School. 1 de julio

HB 131 Curadores de herencias Modifica requisitos de fianza y nombramiento de curadores de patrimonios. 1 de julio

SB 156 Jayson Raynor Act Amplía protecciones a policías frente al uso de fuerza durante arrestos y endurece penas. 16 de junio

HB 167 Minería de fosfato Crea una defensa ante responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato. 1 de julio

SB 168 Molestias públicas Considera molestia pública a inmuebles usados repetidamente para juego ilegal. 1 de julio

HB 175 Stablecoins Crea un marco de licencias para emisores de stablecoins de pago. 26 de junio

HB 177 Conflicto de interés Permite nombrar defensa regional alternativa en ciertos casos capitales con conflicto. 1 de julio

SB 178 Atletismo escolar Autoriza a entrenadores usar fondos propios, con límite anual, para apoyar a estudiantes. 1 de julio

SB 182 Mentores docentes Crea un programa de mentoría para mejorar escuelas calificadas con D o F. 1 de julio

SB 192 Fondos de pacientes Elimina el límite de 1.500 dólares en anticipos de quiroprácticos. 1 de julio

HB 199 Asuntos de veteranos Simplifica ingreso de acusados a tribunales de tratamiento para veteranos. 1 de julio

SB 212 Delincuentes sexuales Amplía restricciones de residencia, contacto y merodeo cerca de espacios infantiles. 1 de julio

HB 245 Abuso sexual infantil Sustituye “child pornography” por “child sexual abuse material” en la ley estatal. 1 de julio

SB 246 Placas especiales Autoriza cinco nuevas placas, incluidas UFC y First Responders Resiliency. 1 de octubre

HB 249 Buque insignia estatal Reemplaza al Western Union por el S.S. American Victory como buque insignia. 1 de julio

HB 253 Atención dental a veteranos Amplía la elegibilidad del programa de atención dental a veteranos con ingresos de hasta 400% del nivel federal de pobreza. 1 de julio

HB 271 Fianzas Impone a aseguradoras extranjeras de fianzas los mismos reportes que a las nacionales. 1 de julio

HB 273 Distritos especiales Exige acuerdos de pago por trabajos aprobados para distritos rurales financiados con fondos públicos. 1 de julio

HB 277 Violencia doméstica Eleva sanciones a reincidentes y aumenta ayuda de reubicación para víctimas. 1 de julio

SB 288 Cooperativas eléctricas Limita una norma sobre cooperativas rurales a las que venden electricidad al por menor. 1 de julio

SB 290 FDACS Incluye preempción contra vetos locales a equipos de jardinería a gasolina y medidas sobre licencias CDL. 1 de julio

SB 296 Violencia doméstica Ordena estudiar la viabilidad de una alerta 911 para violencia doméstica y de pareja. 1 de julio

SB 298 Registros públicos y violencia doméstica Amplía protecciones de confidencialidad para víctimas inscritas en el programa estatal. 1 de julio

SB 302 Resiliencia costera Protege Terra Ceia Aquatic Preserve y agiliza permisos para soluciones naturales costeras. 1 de julio

HB 327 Investigación de fibromas uterinos Crea obligaciones de reporte para una base de datos de investigación estatal. Misma fecha que HB 1515: 1 de julio

SB 340 Trata de personas Exige formación de dos horas sobre trata para estudiantes de enfermería antes del NCLEX. 1 de julio; requisito de examen desde 1 de julio de 2027

HB 355 Protección de pacientes Exige estándares y protocolos de atención pediátrica en urgencias hospitalarias. 1 de julio

HB 359 Órdenes de registro Fija plazos para devolver órdenes judiciales, incluidos plazos especiales para datos y ADN. 1 de julio

SB 386 Equipos agrícolas Establece remedios de reemplazo o reembolso por maquinaria agrícola defectuosa. 1 de julio

SB 394 Gestores de reaseguro Exime a ciertos gestores de riesgos facultativos de requisitos de licencia. 1 de julio

HB 397 Libertad previa al juicio Tipifica violar deliberadamente una orden de no contacto durante libertad provisional. 1 de octubre

HB 399 Regulación urbanística Limita tarifas de permisos de desarrollo y exige criterios de compatibilidad residencial. 27 de marzo

SB 418 Blue Envelope Program Crea sobres azules para mejorar interacción entre policías y personas autistas en controles viales. 1 de julio

SB 422 Tarifas aeroportuarias Prohíbe usar ciertos datos ADS-B para cobrar tasas a aeronaves ligeras. 1 de julio

HB 425 Cementerios históricos Facilita rezonificación de terrenos excedentes de cementerios afroamericanos históricos. 1 de julio

SB 428 Prevención de ahogamientos Amplía vales de clases de natación para niños de 1 a 7 años. 1 de julio

HB 429 Miembros de pandillas Amplía criterios para determinar quién es miembro de una pandilla criminal. 1 de octubre

SB 432 Tráfico de xilazina Crea y endurece delitos por fabricación, venta y tráfico de xilazina. 1 de octubre

SB 436 Agresión grave Permite elevar a delito grave ciertas agresiones tras condenas previas por resistir con violencia. 1 de julio

HB 441 Tierras de conservación Exige mayor transparencia antes de vender o intercambiar tierras de conservación. 1 de julio

HB 445 Delitos peligrosos Incluye delitos de explotación infantil entre los que restringen la libertad sin fianza monetaria. 1 de julio

HB 453 Diplomas de secundaria Permite que Special Olympics y banda de marcha cumplan determinados créditos escolares. 1 de julio

SB 474 Asuntos militares Amplía protecciones de licencia y asistencia financiera para servidores públicos militares. 1 de julio

HB 477 Parafernalia de drogas Excluye pruebas para detectar xilazina de la definición de parafernalia. 1 de julio

SB 484 Centros de datos Evita trasladar costos de data centers a hogares y pequeños negocios. 1 de julio

SB 488 Transporte Actualiza normas tributarias de combustible, registros y reportes de accidentes. 1 de octubre

SB 490 Registros públicos de FLHSMV Protege correos electrónicos usados por FLHSMV para notificaciones generales. 1 de octubre

HB 491 Programas de intervención Permite actividades religiosas voluntarias complementarias en programas para agresores. 1 de julio

SB 504 Cámaras corporales Exige políticas de uso y almacenamiento para cámaras de inspectores de códigos. 1 de julio

HB 505 Quioscos de moneda virtual Incluye operadores de cajeros de criptomonedas como transmisores de dinero sujetos a licencia. 1 de enero de 2027

SB 506 Registros de cámaras corporales Exime de divulgación ciertas grabaciones de inspectores tomadas en lugares privados. 1 de julio

HB 538 Actividades extracurriculares Define elegibilidad para actividades de estudiantes públicos, privados, virtuales y educados en casa. 1 de julio

HB 559 Bienestar animal Tipifica como delito grave involucrar a menores en crueldad animal o actos sexuales con animales. 1 de octubre

HB 561 Preparación de educadores Facilita el retorno de docentes con licencias vencidas mediante permisos temporales y capacitación. 1 de julio

HB 565 Personas con discapacidad Reconoce el síndrome Tatton-Brown-Rahman y amplía controles de antecedentes. 1 de julio

HB 569 Servicios forenses Permite alojar juntos clientes forenses y no forenses en ciertos centros seguros de APD. 1 de julio

SB 572 Ética pública Añade padres e hijos de acogida a la definición de “familiar”. 1 de abril

SB 578 Alzheimer Ordena una iniciativa estatal de información y apoyo sobre Alzheimer y demencias. 1 de julio

SB 584 Escuelas de conducción comercial Permite a recaudadores de impuestos apoyar la supervisión de escuelas comerciales de manejo. 1 de julio

HB 589 Tratamiento de aguas residuales Evita exigir ciertos permisos de construcción antes de permisos de obra o plomería. 6 de mayo

SB 590 Prescripción de delitos Suspende el plazo de prescripción por no reportar sospechas de abuso infantil hasta que policía conozca la omisión. 1 de julio

SB 594 Vivienda móvil Permite usar fondos locales de vivienda para cubrir hasta seis meses de renta de lote. 1 de julio

SB 598 Servicios funerarios Actualiza reglas de funerarias, contratos y disposición de restos humanos. 1 de julio

HB 625 Comisión Administrativa de Justicia Amplía de cuatro a siete el número de miembros de la JAC. 1 de julio

SB 628 Carreteras y aeropuerto Renombra vías, designa el aeropuerto de Tallahassee y crea el “President Donald J. Trump Highway”. 1 de julio

HB 655 Reuniones con abogados Exime temporalmente reuniones y transcripciones sobre reclamaciones bajo la Ley Bert Harris. 1 de julio

SB 656 Delitos contra menores Renombra y actualiza el programa de subvenciones contra delitos de internet contra niños. 1 de julio

HB 679 Registro de marcas Adopta clasificación federal de marcas y ordena una plataforma digital de registro. 1 de julio

SB 686 Enclaves agrícolas Regula planes residenciales en parcelas agrícolas rodeadas de desarrollo. 1 de julio; disposiciones expiran el 1 de enero de 2028

HB 697 Precios de medicamentos Prohíbe prácticas de PBM que perjudiquen el reembolso a farmacias. 1 de julio

HB 753 Consejeros escolares Exime a aspirantes a consejeros de ciertos requisitos aplicables a docentes. 1 de julio

HB 755 Áreas de preocupación estatal Ajusta garantías de pago y financiamiento de adquisición de tierras en Florida Keys. 1 de julio

HB 757 Seguridad escolar Extiende el programa Guardian a universidades y penaliza disparos cerca de escuelas. 15 de mayo

SB 772 Seguro de gafas Amplía licencia de seguros de electrónica portátil a seguros de gafas inteligentes y convencionales. 1 de julio

HB 797 Organizaciones sin fines de lucro Actualiza la ley corporativa de nonprofits conforme a modelos estatales modernos. 1 de julio

SB 800 Ejercicio ilegal de ingeniería Establece multas crecientes por reincidencia en práctica no autorizada de ingeniería. 1 de julio

HB 803 Permisos de construcción Limita reglas locales sobre vidrio comercial y ajusta tarifas y vencimientos de permisos. 1 de julio

HB 809 Certificados temporales Permite continuar atención primaria en áreas que pierdan la designación de necesidad crítica. 22 de mayo

SB 816 Investigación de diabetes Reconoce al Instituto de Diabetes de UF como recurso estatal. 1 de julio

SB 820 Tribunales de resolución de problemas Amplía datos exigidos en reportes sobre tribunales de salud mental, drogas y veteranos. 1 de julio

SB 824 Propiedad escolar Obliga a distritos a inventariar anualmente terrenos escolares sin desarrollar. 1 de julio

SB 844 Anemia falciforme Añade formación sobre control del dolor en pacientes con anemia falciforme. 1 de julio

SB 848 Tratamiento de aguas pluviales Permite mitigación compensatoria y exige respaldo financiero en ciertos permisos. 1 de julio

HB 851 Autismo y educación Exige una oportunidad anual de capacitación específica sobre autismo para personal escolar. 1 de julio

HB 867 Punción seca Autoriza a terapeutas ocupacionales a practicar dry needling con requisitos de formación. 1 de julio

HB 883 Aseguradoras cautivas Crea marco regulatorio para compañías de seguros cautivas de células protegidas. 1 de julio

HB 895 Acuerdos de fideicomisos Crea procedimiento sumario para liberar responsabilidad de fiduciarios. 29 de abril

HB 905 Influencia extranjera Restringe aportes, acuerdos y actividades vinculadas con países considerados de preocupación. 1 de julio

HB 913 Servicios para reclusos Reserva fondos de bienestar para reinserción y mejoras sanitarias en cárceles contratadas. 1 de julio

HB 915 Personas trabajadoras con discapacidad Codifica un programa Medicaid con límites más altos de ingresos y activos. 21 de mayo

HB 919 Aeropuerto Donald Trump Reserva al estado el nombre de aeropuertos principales y renombra Palm Beach International Airport. 1 de julio

HB 925 Secretarios de tribunales Aumenta financiamiento de clerks sin crear ni elevar tarifas. 1 de julio

HB 927 Planificación local Exige registros de contratistas para revisiones previas de solicitudes urbanísticas. 1 de julio

HB 929 Regulación de chickees Limita ordenanzas locales contra construcción tribal de chickees bajo determinadas condiciones. 1 de julio

HB 961 Firmas electrónicas Exige controles seguros de firmas electrónicas para aseguradoras. 1 de julio

SB 962 Live Local Act Excluye granjas de ciertas definiciones de zonificación aplicables a vivienda asequible. 25 de junio

HB 967 Pagos electrónicos Obliga a gobiernos locales a aceptar tarjetas y transferencias electrónicas. 1 de enero de 2027

SB 984 Beneficios a bomberos Amplía elegibilidad de beneficios por discapacidad o muerte asociada al cáncer. 1 de julio

HB 991 Elecciones Cambia identificación electoral, declaración de ciudadanía, aportes extranjeros y otras reglas. 1 de enero de 2027

SB 1004 Venta de mascotas Impone divulgaciones, historiales veterinarios y remedios para compradores de perros y gatos. 1 de julio

HB 1019 Espuma contra incendios Elimina progresivamente espuma de extinción con PFAS añadidos intencionalmente. 1 de julio

SB 1022 Iniciativas infantiles Crea redes comunitarias de atención infantil en Bay y Broward. 1 de julio

SB 1028 Citizens Insurance Crea mecanismos para que aseguradoras privadas oferten cobertura comercial antes que Citizens. 16 de junio

SB 1030 Residencias de recuperación Ajusta licencias de proveedores de tratamiento de abuso de sustancias. 1 de julio

HB 1031 Colas de devolución de llamada Crea piloto de callback queues en Commerce y DCF. 1 de julio

HB 1069 Verificaciones de antecedentes Endurece requisitos para entrenadores y ajusta reglas de registros sellados. 1 de julio

HB 1073 Carta de Derechos de juntas escolares Reconoce acceso de miembros a documentos, datos presupuestarios y comentarios públicos. 1 de julio

SB 1074 Eliminación del centavo Permite redondear pagos en efectivo al níquel si el centavo deja de estar disponible. 11 de mayo

HB 1081 Ciberseguridad Ordena crear un programa de aprendizaje experiencial en ciberseguridad. 1 de julio

HB 1085 Protección cibernética local Crea programa de apoyo a gobiernos locales ante riesgos cibernéticos. 1 de julio

HB 1087 Registros públicos de OFR Amplía confidencialidad de datos sobre stablecoins, quioscos virtuales y metales. 11 de junio

SB 1092 Medicina podiátrica Exime de formación sobre sustancias controladas a podólogos que no las prescriben. 11 de junio

HB 1093 Vertipuertos Autoriza financiación y asociaciones público-privadas para vertipuertos. 1 de julio

HB 1103 Restricciones a embarcaciones Amplía facultades locales frente a embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas. 1 de julio

HB 1113 Restricciones a embarcaciones Autoriza a inspectores locales a aplicar reglas sobre embarcaciones en riesgo en aguas estatales. 1 de julio

HB 1115 Asesoramiento genético Crea subvenciones para programas universitarios de consejería genética. 1 de julio

HB 1121 Servicios para adultos mayores Añade alimentos y suplementos como usos permitidos del programa Home Care for the Elderly. 1 de julio

SB 1134 Prohibición de DEI Impide a gobiernos locales financiar, promover o aprobar políticas y programas DEI. 1 de enero de 2027

HB 1137 Impuestos sobre alcohol Permite deducciones tributarias por pérdidas estándar de productos alcohólicos. 21 de abril

HB 1153 Justicia juvenil Incluye a oficiales de detención y probación juvenil en protecciones legales de agentes correccionales. 30 de marzo

HB 1159 Delitos sexuales Aumenta penas por delitos sexuales contra menores y actualiza terminología de CSAM. 1 de julio

HB 1175 Cirugías en consultorio Fija nuevos estándares de diseño y capacidad de suites quirúrgicas ambulatorias. 1 de julio

SB 1180 Distritos de desarrollo comunitario Establece proceso de revocatoria para miembros de juntas de CDD. 1 de julio

HB 1201 Salud estudiantil Actualiza atención escolar a estudiantes con epilepsia o convulsiones. 1 de julio

HB 1217 Gases de efecto invernadero Prohíbe políticas públicas de emisiones netas cero y tributos al carbono. 1 de julio

HB 1219 Spoil Island Designa una isla de manglares de Jupiter Sound en honor a Andrew “Red” Harris. 1 de julio

SB 1246 Fondo de educación de enfermería Amplía el fondo a programas de ciencias de la salud. 1 de julio

HB 1279 Financiamiento docente Autoriza incentivos para que maestros destacados trabajen en escuelas de bajo rendimiento. 1 de julio

HB 1285 Gestión de biosólidos Restringe permisos de aplicación de biosólidos clase B cerca de plantas aptas. 1 de julio de 2027

HB 1293 Entrada fraudulenta a viviendas Crea delito grave por obtener posesión residencial mediante identidad o documentos falsos. 1 de octubre

SB 1296 Sindicatos escolares Modifica recertificación sindical y eleva multas por huelgas ilegales. 1 de julio

HB 1311 Moneda de curso legal Ratifica reglas para reconocer monedas de oro y plata calificadas como moneda legal. 11 de junio

HB 1329 Publicación de presupuestos Exige a gobiernos locales publicar presupuestos y realizar ejercicios de reducción. 1 de enero de 2027

SB 1332 Delincuentes profesionales Actualiza registro, datos exigidos e identificación de career offenders. 1 de octubre

HB 1337 Administración de herencias Reduce la necesidad de procesos formales en ciertas distribuciones testamentarias. 1 de julio

HB 1343 Licencias de seguros Reconoce ciertos diplomas de Florida para licencias y desarrolla curso escolar de seguros. 1 de julio

HB 1347 Personal de laboratorio Adopta requisitos federales mínimos para pruebas clínicas complejas. 1 de julio

HB 1389 Vivienda asequible Amplía herramientas del Live Local Act para proyectos en terrenos públicos y escolares. 1 de julio

SB 1404 Atención de memoria Crea una licencia especializada para servicios de memory care. 22 de mayo

HB 1405 Personas desaparecidas Restablece programa de dispositivos de búsqueda y rescate para personas con necesidades especiales. 1 de julio

HB 1407 Acciones civiles Fija límites temporales para demandas por discriminación laboral tras reclamo estatal. 1 de julio

HB 1417 Departamento de Protección Ambiental Elimina la Environmental Regulation Commission y modifica controles para proyectos solares. 1 de julio

SB 1434 Reurbanización urbana Prevalece sobre algunas normas locales para habilitar desarrollo residencial en parcelas calificadas. 21 de mayo

HB 1443 Registro de Parkinson Crea un registro estatal de enfermedad de Parkinson en USF. 1 de julio

HB 1445 Registros de Parkinson Protege información identificable de pacientes contenida en el registro de Parkinson. 1 de julio

HB 1451 Servicios públicos Limita a 25% los cargos extra de agua o alcantarillado a usuarios fuera de límites municipales. 11 de junio

SB 1452 Servicios financieros Realiza diversos ajustes legales vinculados al Department of Financial Services. 26 de junio

HB 1471 Organizaciones terroristas Crea designaciones, restricciones educativas y otras medidas contra organizaciones terroristas. 1 de julio

HB 1473 Registros de terrorismo Exime determinada información relacionada con las medidas de HB 1471. 1 de julio

HB 1509 Licencia veterinaria Simplifica licencia por endoso para veterinarios con licencias externas en buen estado. 1 de julio

HB 1515 Registros sobre fibromas Protege información identificable de la base de datos de fibromas uterinos. 1 de julio

HB 1525 Exposición indecente Tipifica delito grave por exposición sexual ante menores con fines de excitación. 1 de octubre

SB 1568 Moneda digital Crea piloto para aceptar stablecoins en determinados pagos gubernamentales. 26 de junio

SB 1602 Vivienda para veteranos Crea incentivo para propietarios que reserven viviendas para veteranos. 1 de julio

SB 1614 Código de Construcción Restringe el uso de excedentes de fiscalización del código de construcción. 1 de julio

SB 1668 NICA Modifica reglas de compensación por lesiones neurológicas relacionadas con el nacimiento. 11 de junio

SB 1690 Educación temprana Actualiza regulación de cuidado infantil y difusión de información sobre centros. 1 de julio

SB 2506-E Impuestos sobre combustible Ajusta distribuciones de impuestos de combustible conforme al presupuesto. 1 de julio

SB 2508-E Radios policiales Mantiene recargo de 3 dólares para financiar el sistema estatal de radio policial. 29 de junio

HB 4001 Jefferson County Limita pagos médicos sin contrato para reclusos al 110% de Medicare. 8 de junio

HB 4003 Marco Island Define mecanismos para cubrir vacantes del concejo municipal. Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre

HB 4005 Naples Airport Authority Cambia la junta aeroportuaria de designada por la ciudad a elegida por residentes de Collier. 6 de abril

HB 4007 Martin County Crea proceso de reparto de fondos sanitarios entre hospitales autorizados. 10 de junio

HB 4011 St. Lucie County Amplía el distrito de control de mosquitos en cerca de 95.000 acres. Pendiente de aprobación de votantes

HB 4013 Lee County Fusiona dos distritos de protección contra incendios. Pendiente de aprobación electoral en 2026

HB 4017 Nassau County Disuelve el distrito de recreación y conservación de agua. 8 de junio

HB 4019 Lake County Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare. 14 de abril

HB 4027 Escuelas de Hillsborough Convierte el cargo de superintendente en partidista y electivo desde 2028. Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre

HB 4029 Carta de Hillsborough Amplía la comisión del condado de siete a nueve miembros, con posible aumento posterior. Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre

HB 4033 Cuidado infantil familiar Ajusta límites de niños atendidos en family day care homes de Palm Beach. 10 de junio

HB 4035 Palm Beach County Cambia requisitos para certificados de competencia del sector de construcción. 10 de junio

HB 4037 Pasco County Extiende de dos a tres los mandatos en el distrito de control de mosquitos. 23 de abril

HB 4039 Vertedero Monarch Hill Exige estudio de viabilidad y audiencia antes de expansión física del vertedero. 1 de octubre

HB 4041 Indian River County Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare. 14 de abril

HB 4043 Citrus County Disuelve la junta hospitalaria y transfiere activos al condado. 10 de junio

HB 4045 Jacksonville Aviation Authority Entrega a la autoridad responsabilidad de desarrollo económico de Cecil Airport. 8 de junio

HB 4047 Lee County Amplía el consejo de desarrollo turístico de nueve a once miembros. 8 de junio

HB 4049 Escuelas de Duval Permite al distrito contratar un asesor jurídico independiente de Jacksonville. 8 de junio

HB 4051 Pace Fire Rescue District Ajusta topes de evaluaciones no ad valorem y crea excepción para entidades religiosas. 10 de junio

HB 4053 Santa Rosa Fire District Ajusta topes de evaluaciones y excepción fiscal para instituciones religiosas. 10 de junio

HB 4055 Lake Wales Permite ventas de alcohol para consumo fuera del local en un distrito específico. 10 de junio

HB 4057 DeFuniak Springs Transfiere más de siete acres estatales para fines públicos y comunitarios. 10 de junio

HB 4059 Polk County Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare. 14 de abril

HB 4061 Land Reserve Stewardship District Crea distrito especial independiente de infraestructura en Hillsborough. 16 de junio

HB 4063 Policía de West Palm Beach Actualiza beneficios y procedimientos del fondo de pensiones policial. 8 de junio

HB 4065 Bomberos de West Palm Beach Actualiza el fondo de pensiones de bomberos, incluidos cálculos de retiro. 8 de junio

HB 4067 Plantation Convierte Plantation Acres Improvement District en distrito dependiente. Tras aprobación de votantes del distrito

HB 4071 Palm Beach First Responders Mantiene servicios de rescate y EMS en propiedades anexadas por seis años. 10 de junio

HB 4079 Marion County Crea Uplands Stewardship District para infraestructura comunitaria. 25 de junio

HB 4081 Franklin County Amplía Eastpoint Water and Sewer District, incluida St. George Island. Tras aprobación de votantes el 3 de noviembre

HB 4085 Okeechobee County Transfiere más de 400 acres estatales a la autoridad de servicios públicos. 1 de julio

HB 4087 Highlands County Hospital District Autoriza evaluación de arrendamiento, venta o gestión del hospital distrital. 10 de junio

HB 4089 Trenton Transfiere terreno estatal, incluido el antiguo Train Depot, para fines públicos. 8 de junio

HB 4091 University Town Center Crea distrito de mejoras en Sarasota y Manatee para infraestructura pluvial. 16 de junio

HB 4093 Indian River County I Reduce y transforma el Fellsmere Water Control District. 1 de octubre

HB 4095 Indian River County II Crea Headwaters Water Control District. 1 de octubre

HB 4103 Franklin County Crea Apalachicola Water and Sewer District. 30 de junio

HB 4105 Port St. Joe Port Authority Amplía límites de la autoridad portuaria a cuatro condados. 30 de junio

HB 5001-E Presupuesto estatal Aprueba el presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027. 1 de julio

HB 5003-E Implementación presupuestaria Realiza cambios legales temporales para ejecutar el presupuesto estatal. 1 de julio

HB 5201-E Negociación colectiva Resuelve impases de negociación de empleados estatales conforme al presupuesto. 1 de julio

HB 5205-E Aportes de jubilación Ajusta aportes patronales y reglas del Florida Retirement System. 1 de julio

HB 5301-E Atención médica Implementa medidas presupuestarias de salud, cribados, becas y apoyos familiares. 1 de julio

HB 5401 Sistema judicial estatal Elimina el Mediation and Arbitration Trust Fund y transfiere sus recursos. 1 de julio

HB 5403-E Centros correccionales Financía planificación y mejoras de infraestructura penitenciaria. 1 de julio

HB 5601-E Educación superior Ajusta métricas universitarias, crea centro de desastres de FIU y modifica reglas académicas. 29 de junio

HB 5701-E Limpieza de petróleo Modifica programas de limpieza de combustibles y elimina deducibles elegibles. 1 de julio

HB 6507 Víctima de negligencia Asigna 3,8 millones de dólares para compensar a una menor lesionada. 8 de junio

HB 6509 Víctima de accidente con tractor Asigna 2,2 millones de dólares al patrimonio de Mark LaGatta. 8 de junio

HB 6515 Víctima de barrera automática Autoriza pago de 500.000 dólares por lesión causada por brazo de portón. 25 de junio

HB 6517 Víctima de accidente con autobús Asigna 2,3 millones de dólares para compensar a Heriberto Sanchez-Mayen. 8 de junio

SB 7000 Registros de refugios Mantiene confidencialidad de direcciones y teléfonos de proveedores de refugios de emergencia. 23 de abril

SB 7002 Registros militares Renueva exención de registros del Department of Military Affairs. 10 de junio

SB 7004 Unidades de integridad de condenas Mantiene confidencialidad de materiales de revisión de condenas. 16 de junio

SB 7006 Registros de Florida PSC Mantiene exención para información empresarial confidencial en ciertas audiencias. 1 de abril

SB 7008 Registros de Florida Gaming Commission Mantiene exención para reuniones que tratan información confidencial. 10 de junio

HB 7011 Registros de acuicultura Mantiene confidencialidad de ciertos registros de mariscos y acuicultura. 27 de marzo

SB 7012 Registros de DHSMV Mantiene protección para información derivada de investigaciones de tránsito y licencias. 10 de junio

SB 7014 Registros sobre redes sociales Mantiene exenciones vinculadas con investigaciones antimonopolio de plataformas. 16 de junio

SB 7016 Registros de programas de préstamo Mantiene confidencialidad de información fiscal, financiera y crediticia de pequeños negocios. 1 de abril

SB 7022 Instrumentos de examen Amplía y extiende la confidencialidad de instrumentos de evaluación. 11 de mayo

SB 7024 Registros de ciberseguridad Amplía protección de credenciales, IP y geolocalización en entidades públicas. 10 de junio

SB 7026 Secretos comerciales Mantiene la exención de registros públicos para secretos comerciales. 23 de abril

HB 7031 Internal Revenue Service Adopta el Código del IRS de 2026 para fines de impuesto corporativo estatal, con excepción señalada. 11 de junio