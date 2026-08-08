El gobernador Ron DeSantis ha tenido un año muy intenso a nivel de nuevas leyes en Florida (Foto: AP)
El gobernador Ron DeSantis ha tenido un año muy intenso a nivel de nuevas leyes en Florida (Foto: AP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

ha promulgado más de 200 normas en 2026, un paquete que ya produce efectos para habitantes de Miami-Dade, Orlando, Tampa, Jacksonville, Broward y otras comunidades del estado. Las disposiciones alcanzan la rutina de conductores, estudiantes, familias, empresas y contribuyentes: incluyen tránsito, enseñanza, seguridad pública, vivienda, seguros, salud, protección animal, tributos y servicios municipales. El compendio también reúne iniciativas presupuestarias, medidas administrativas y cambios de alcance estrictamente local.

La mayor parte de este conjunto comenzó a regir el 1 de julio, al inicio del nuevo año fiscal. No obstante, varias disposiciones tuvieron vigencia entre marzo y junio, mientras que otras empezarán a aplicarse en octubre de 2026 o enero de 2027. Ciertos proyectos, además, requieren respaldo electoral antes de activarse.

Entre los cambios con mayor impacto aparecen nuevas reglas para infractores viales, restricciones aplicables a agresores sexuales, garantías para compradores de mascotas, controles sobre centros de datos y ajustes dentro de escuelas públicas. También sobresale la HB 919, que rebautiza el Palm Beach International Airport como “President Donald J. Trump International Airport”.

A continuación, consulta el listado completo de iniciativas promulgadas por DeSantis durante 2026, junto con una explicación breve de su alcance y la fecha en que cada medida entra en vigor. La guía permite identificar cuáles ya afectan a residentes y negocios, así como aquellas cuyo cumplimiento comenzará en los próximos meses.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un enorme paquete de leyes en lo que va del presente año (Foto: AP)
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado un enorme paquete de leyes en lo que va del presente año (Foto: AP)
ProyectoLey / asuntoResumen breveEntrada en vigor
HB 1DRedistribución electoralRedibuja los distritos congresionales con datos del Censo de 2020.4 de mayo
SB 4-FImpuestos locales a la propiedadElimina una vía para elevar tasas “rolled-back” y exige mayores mayorías para incrementarlas.24 de junio
SB 14Víctima de accidente de autobúsAsigna 4,1 millones de dólares para compensar a José Correa.10 de junio
HB 33Nuevos nombres de carreterasRenombra tramos viales en Miami-Dade y Broward y ordena señalizarlos.1 de julio
HB 35Infractores habituales de tránsitoSuma conducir sin licencia válida a los delitos para designar a un infractor habitual.1 de julio
HB 47Diagnósticos médicosPermite una segunda evaluación médica en casos de menores retirados por DCF.1 de julio
SB 52Servicios de seguridadExcluye a voluntarios armados de lugares de culto de ciertas normas de seguridad privada.1 de julio
HB 89Recetas veterinariasObliga a informar al cliente de su derecho a una receta para surtir en la farmacia que elija.1 de julio
HB 91Calificación de candidatosExige declarar cambios de nombre efectuados durante el año previo a postularse.1 de abril
SB 110Exenciones homesteadAclara la elegibilidad de arrendatarios de largo plazo para exenciones de vivienda.25 de junio
SB 118Tasaciones a parques de RVLimita las evaluaciones especiales locales a áreas de más de 400 pies cuadrados por espacio.21 de abril
SB 124Florida Virtual SchoolAjusta reglas técnicas y cálculos de matrícula de Florida Virtual School.1 de julio
HB 131Curadores de herenciasModifica requisitos de fianza y nombramiento de curadores de patrimonios.1 de julio
SB 156Jayson Raynor ActAmplía protecciones a policías frente al uso de fuerza durante arrestos y endurece penas.16 de junio
HB 167Minería de fosfatoCrea una defensa ante responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato.1 de julio
SB 168Molestias públicasConsidera molestia pública a inmuebles usados repetidamente para juego ilegal.1 de julio
HB 175StablecoinsCrea un marco de licencias para emisores de stablecoins de pago.26 de junio
HB 177Conflicto de interésPermite nombrar defensa regional alternativa en ciertos casos capitales con conflicto.1 de julio
SB 178Atletismo escolarAutoriza a entrenadores usar fondos propios, con límite anual, para apoyar a estudiantes.1 de julio
SB 182Mentores docentesCrea un programa de mentoría para mejorar escuelas calificadas con D o F.1 de julio
SB 192Fondos de pacientesElimina el límite de 1.500 dólares en anticipos de quiroprácticos.1 de julio
HB 199Asuntos de veteranosSimplifica ingreso de acusados a tribunales de tratamiento para veteranos.1 de julio
SB 212Delincuentes sexualesAmplía restricciones de residencia, contacto y merodeo cerca de espacios infantiles.1 de julio
HB 245Abuso sexual infantilSustituye “child pornography” por “child sexual abuse material” en la ley estatal.1 de julio
SB 246Placas especialesAutoriza cinco nuevas placas, incluidas UFC y First Responders Resiliency.1 de octubre
HB 249Buque insignia estatalReemplaza al Western Union por el S.S. American Victory como buque insignia.1 de julio
HB 253Atención dental a veteranosAmplía la elegibilidad del programa de atención dental a veteranos con ingresos de hasta 400% del nivel federal de pobreza.1 de julio
HB 271FianzasImpone a aseguradoras extranjeras de fianzas los mismos reportes que a las nacionales.1 de julio
HB 273Distritos especialesExige acuerdos de pago por trabajos aprobados para distritos rurales financiados con fondos públicos.1 de julio
HB 277Violencia domésticaEleva sanciones a reincidentes y aumenta ayuda de reubicación para víctimas.1 de julio
SB 288Cooperativas eléctricasLimita una norma sobre cooperativas rurales a las que venden electricidad al por menor.1 de julio
SB 290FDACSIncluye preempción contra vetos locales a equipos de jardinería a gasolina y medidas sobre licencias CDL.1 de julio
SB 296Violencia domésticaOrdena estudiar la viabilidad de una alerta 911 para violencia doméstica y de pareja.1 de julio
SB 298Registros públicos y violencia domésticaAmplía protecciones de confidencialidad para víctimas inscritas en el programa estatal.1 de julio
SB 302Resiliencia costeraProtege Terra Ceia Aquatic Preserve y agiliza permisos para soluciones naturales costeras.1 de julio
HB 327Investigación de fibromas uterinosCrea obligaciones de reporte para una base de datos de investigación estatal.Misma fecha que HB 1515: 1 de julio
SB 340Trata de personasExige formación de dos horas sobre trata para estudiantes de enfermería antes del NCLEX.1 de julio; requisito de examen desde 1 de julio de 2027
HB 355Protección de pacientesExige estándares y protocolos de atención pediátrica en urgencias hospitalarias.1 de julio
HB 359Órdenes de registroFija plazos para devolver órdenes judiciales, incluidos plazos especiales para datos y ADN.1 de julio
SB 386Equipos agrícolasEstablece remedios de reemplazo o reembolso por maquinaria agrícola defectuosa.1 de julio
SB 394Gestores de reaseguroExime a ciertos gestores de riesgos facultativos de requisitos de licencia.1 de julio
HB 397Libertad previa al juicioTipifica violar deliberadamente una orden de no contacto durante libertad provisional.1 de octubre
HB 399Regulación urbanísticaLimita tarifas de permisos de desarrollo y exige criterios de compatibilidad residencial.27 de marzo
SB 418Blue Envelope ProgramCrea sobres azules para mejorar interacción entre policías y personas autistas en controles viales.1 de julio
SB 422Tarifas aeroportuariasProhíbe usar ciertos datos ADS-B para cobrar tasas a aeronaves ligeras.1 de julio
HB 425Cementerios históricosFacilita rezonificación de terrenos excedentes de cementerios afroamericanos históricos.1 de julio
SB 428Prevención de ahogamientosAmplía vales de clases de natación para niños de 1 a 7 años.1 de julio
HB 429Miembros de pandillasAmplía criterios para determinar quién es miembro de una pandilla criminal.1 de octubre
SB 432Tráfico de xilazinaCrea y endurece delitos por fabricación, venta y tráfico de xilazina.1 de octubre
SB 436Agresión gravePermite elevar a delito grave ciertas agresiones tras condenas previas por resistir con violencia.1 de julio
HB 441Tierras de conservaciónExige mayor transparencia antes de vender o intercambiar tierras de conservación.1 de julio
HB 445Delitos peligrososIncluye delitos de explotación infantil entre los que restringen la libertad sin fianza monetaria.1 de julio
HB 453Diplomas de secundariaPermite que Special Olympics y banda de marcha cumplan determinados créditos escolares.1 de julio
SB 474Asuntos militaresAmplía protecciones de licencia y asistencia financiera para servidores públicos militares.1 de julio
HB 477Parafernalia de drogasExcluye pruebas para detectar xilazina de la definición de parafernalia.1 de julio
SB 484Centros de datosEvita trasladar costos de data centers a hogares y pequeños negocios.1 de julio
SB 488TransporteActualiza normas tributarias de combustible, registros y reportes de accidentes.1 de octubre
SB 490Registros públicos de FLHSMVProtege correos electrónicos usados por FLHSMV para notificaciones generales.1 de octubre
HB 491Programas de intervenciónPermite actividades religiosas voluntarias complementarias en programas para agresores.1 de julio
SB 504Cámaras corporalesExige políticas de uso y almacenamiento para cámaras de inspectores de códigos.1 de julio
HB 505Quioscos de moneda virtualIncluye operadores de cajeros de criptomonedas como transmisores de dinero sujetos a licencia.1 de enero de 2027
SB 506Registros de cámaras corporalesExime de divulgación ciertas grabaciones de inspectores tomadas en lugares privados.1 de julio
HB 538Actividades extracurricularesDefine elegibilidad para actividades de estudiantes públicos, privados, virtuales y educados en casa.1 de julio
HB 559Bienestar animalTipifica como delito grave involucrar a menores en crueldad animal o actos sexuales con animales.1 de octubre
HB 561Preparación de educadoresFacilita el retorno de docentes con licencias vencidas mediante permisos temporales y capacitación.1 de julio
HB 565Personas con discapacidadReconoce el síndrome Tatton-Brown-Rahman y amplía controles de antecedentes.1 de julio
HB 569Servicios forensesPermite alojar juntos clientes forenses y no forenses en ciertos centros seguros de APD.1 de julio
SB 572Ética públicaAñade padres e hijos de acogida a la definición de “familiar”.1 de abril
SB 578AlzheimerOrdena una iniciativa estatal de información y apoyo sobre Alzheimer y demencias.1 de julio
SB 584Escuelas de conducción comercialPermite a recaudadores de impuestos apoyar la supervisión de escuelas comerciales de manejo.1 de julio
HB 589Tratamiento de aguas residualesEvita exigir ciertos permisos de construcción antes de permisos de obra o plomería.6 de mayo
SB 590Prescripción de delitosSuspende el plazo de prescripción por no reportar sospechas de abuso infantil hasta que policía conozca la omisión.1 de julio
SB 594Vivienda móvilPermite usar fondos locales de vivienda para cubrir hasta seis meses de renta de lote.1 de julio
SB 598Servicios funerariosActualiza reglas de funerarias, contratos y disposición de restos humanos.1 de julio
HB 625Comisión Administrativa de JusticiaAmplía de cuatro a siete el número de miembros de la JAC.1 de julio
SB 628Carreteras y aeropuertoRenombra vías, designa el aeropuerto de Tallahassee y crea el “President Donald J. Trump Highway”.1 de julio
HB 655Reuniones con abogadosExime temporalmente reuniones y transcripciones sobre reclamaciones bajo la Ley Bert Harris.1 de julio
SB 656Delitos contra menoresRenombra y actualiza el programa de subvenciones contra delitos de internet contra niños.1 de julio
HB 679Registro de marcasAdopta clasificación federal de marcas y ordena una plataforma digital de registro.1 de julio
SB 686Enclaves agrícolasRegula planes residenciales en parcelas agrícolas rodeadas de desarrollo.1 de julio; disposiciones expiran el 1 de enero de 2028
HB 697Precios de medicamentosProhíbe prácticas de PBM que perjudiquen el reembolso a farmacias.1 de julio
HB 753Consejeros escolaresExime a aspirantes a consejeros de ciertos requisitos aplicables a docentes.1 de julio
HB 755Áreas de preocupación estatalAjusta garantías de pago y financiamiento de adquisición de tierras en Florida Keys.1 de julio
HB 757Seguridad escolarExtiende el programa Guardian a universidades y penaliza disparos cerca de escuelas.15 de mayo
SB 772Seguro de gafasAmplía licencia de seguros de electrónica portátil a seguros de gafas inteligentes y convencionales.1 de julio
HB 797Organizaciones sin fines de lucroActualiza la ley corporativa de nonprofits conforme a modelos estatales modernos.1 de julio
SB 800Ejercicio ilegal de ingenieríaEstablece multas crecientes por reincidencia en práctica no autorizada de ingeniería.1 de julio
HB 803Permisos de construcciónLimita reglas locales sobre vidrio comercial y ajusta tarifas y vencimientos de permisos.1 de julio
HB 809Certificados temporalesPermite continuar atención primaria en áreas que pierdan la designación de necesidad crítica.22 de mayo
SB 816Investigación de diabetesReconoce al Instituto de Diabetes de UF como recurso estatal.1 de julio
SB 820Tribunales de resolución de problemasAmplía datos exigidos en reportes sobre tribunales de salud mental, drogas y veteranos.1 de julio
SB 824Propiedad escolarObliga a distritos a inventariar anualmente terrenos escolares sin desarrollar.1 de julio
SB 844Anemia falciformeAñade formación sobre control del dolor en pacientes con anemia falciforme.1 de julio
SB 848Tratamiento de aguas pluvialesPermite mitigación compensatoria y exige respaldo financiero en ciertos permisos.1 de julio
HB 851Autismo y educaciónExige una oportunidad anual de capacitación específica sobre autismo para personal escolar.1 de julio
HB 867Punción secaAutoriza a terapeutas ocupacionales a practicar dry needling con requisitos de formación.1 de julio
HB 883Aseguradoras cautivasCrea marco regulatorio para compañías de seguros cautivas de células protegidas.1 de julio
HB 895Acuerdos de fideicomisosCrea procedimiento sumario para liberar responsabilidad de fiduciarios.29 de abril
HB 905Influencia extranjeraRestringe aportes, acuerdos y actividades vinculadas con países considerados de preocupación.1 de julio
HB 913Servicios para reclusosReserva fondos de bienestar para reinserción y mejoras sanitarias en cárceles contratadas.1 de julio
HB 915Personas trabajadoras con discapacidadCodifica un programa Medicaid con límites más altos de ingresos y activos.21 de mayo
HB 919Aeropuerto Donald TrumpReserva al estado el nombre de aeropuertos principales y renombra Palm Beach International Airport.1 de julio
HB 925Secretarios de tribunalesAumenta financiamiento de clerks sin crear ni elevar tarifas.1 de julio
HB 927Planificación localExige registros de contratistas para revisiones previas de solicitudes urbanísticas.1 de julio
HB 929Regulación de chickeesLimita ordenanzas locales contra construcción tribal de chickees bajo determinadas condiciones.1 de julio
HB 961Firmas electrónicasExige controles seguros de firmas electrónicas para aseguradoras.1 de julio
SB 962Live Local ActExcluye granjas de ciertas definiciones de zonificación aplicables a vivienda asequible.25 de junio
HB 967Pagos electrónicosObliga a gobiernos locales a aceptar tarjetas y transferencias electrónicas.1 de enero de 2027
SB 984Beneficios a bomberosAmplía elegibilidad de beneficios por discapacidad o muerte asociada al cáncer.1 de julio
HB 991EleccionesCambia identificación electoral, declaración de ciudadanía, aportes extranjeros y otras reglas.1 de enero de 2027
SB 1004Venta de mascotasImpone divulgaciones, historiales veterinarios y remedios para compradores de perros y gatos.1 de julio
HB 1019Espuma contra incendiosElimina progresivamente espuma de extinción con PFAS añadidos intencionalmente.1 de julio
SB 1022Iniciativas infantilesCrea redes comunitarias de atención infantil en Bay y Broward.1 de julio
SB 1028Citizens InsuranceCrea mecanismos para que aseguradoras privadas oferten cobertura comercial antes que Citizens.16 de junio
SB 1030Residencias de recuperaciónAjusta licencias de proveedores de tratamiento de abuso de sustancias.1 de julio
HB 1031Colas de devolución de llamadaCrea piloto de callback queues en Commerce y DCF.1 de julio
HB 1069Verificaciones de antecedentesEndurece requisitos para entrenadores y ajusta reglas de registros sellados.1 de julio
HB 1073Carta de Derechos de juntas escolaresReconoce acceso de miembros a documentos, datos presupuestarios y comentarios públicos.1 de julio
SB 1074Eliminación del centavoPermite redondear pagos en efectivo al níquel si el centavo deja de estar disponible.11 de mayo
HB 1081CiberseguridadOrdena crear un programa de aprendizaje experiencial en ciberseguridad.1 de julio
HB 1085Protección cibernética localCrea programa de apoyo a gobiernos locales ante riesgos cibernéticos.1 de julio
HB 1087Registros públicos de OFRAmplía confidencialidad de datos sobre stablecoins, quioscos virtuales y metales.11 de junio
SB 1092Medicina podiátricaExime de formación sobre sustancias controladas a podólogos que no las prescriben.11 de junio
HB 1093VertipuertosAutoriza financiación y asociaciones público-privadas para vertipuertos.1 de julio
HB 1103Restricciones a embarcacionesAmplía facultades locales frente a embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas.1 de julio
HB 1113Restricciones a embarcacionesAutoriza a inspectores locales a aplicar reglas sobre embarcaciones en riesgo en aguas estatales.1 de julio
HB 1115Asesoramiento genéticoCrea subvenciones para programas universitarios de consejería genética.1 de julio
HB 1121Servicios para adultos mayoresAñade alimentos y suplementos como usos permitidos del programa Home Care for the Elderly.1 de julio
SB 1134Prohibición de DEIImpide a gobiernos locales financiar, promover o aprobar políticas y programas DEI.1 de enero de 2027
HB 1137Impuestos sobre alcoholPermite deducciones tributarias por pérdidas estándar de productos alcohólicos.21 de abril
HB 1153Justicia juvenilIncluye a oficiales de detención y probación juvenil en protecciones legales de agentes correccionales.30 de marzo
HB 1159Delitos sexualesAumenta penas por delitos sexuales contra menores y actualiza terminología de CSAM.1 de julio
HB 1175Cirugías en consultorioFija nuevos estándares de diseño y capacidad de suites quirúrgicas ambulatorias.1 de julio
SB 1180Distritos de desarrollo comunitarioEstablece proceso de revocatoria para miembros de juntas de CDD.1 de julio
HB 1201Salud estudiantilActualiza atención escolar a estudiantes con epilepsia o convulsiones.1 de julio
HB 1217Gases de efecto invernaderoProhíbe políticas públicas de emisiones netas cero y tributos al carbono.1 de julio
HB 1219Spoil IslandDesigna una isla de manglares de Jupiter Sound en honor a Andrew “Red” Harris.1 de julio
SB 1246Fondo de educación de enfermeríaAmplía el fondo a programas de ciencias de la salud.1 de julio
HB 1279Financiamiento docenteAutoriza incentivos para que maestros destacados trabajen en escuelas de bajo rendimiento.1 de julio
HB 1285Gestión de biosólidosRestringe permisos de aplicación de biosólidos clase B cerca de plantas aptas.1 de julio de 2027
HB 1293Entrada fraudulenta a viviendasCrea delito grave por obtener posesión residencial mediante identidad o documentos falsos.1 de octubre
SB 1296Sindicatos escolaresModifica recertificación sindical y eleva multas por huelgas ilegales.1 de julio
HB 1311Moneda de curso legalRatifica reglas para reconocer monedas de oro y plata calificadas como moneda legal.11 de junio
HB 1329Publicación de presupuestosExige a gobiernos locales publicar presupuestos y realizar ejercicios de reducción.1 de enero de 2027
SB 1332Delincuentes profesionalesActualiza registro, datos exigidos e identificación de career offenders.1 de octubre
HB 1337Administración de herenciasReduce la necesidad de procesos formales en ciertas distribuciones testamentarias.1 de julio
HB 1343Licencias de segurosReconoce ciertos diplomas de Florida para licencias y desarrolla curso escolar de seguros.1 de julio
HB 1347Personal de laboratorioAdopta requisitos federales mínimos para pruebas clínicas complejas.1 de julio
HB 1389Vivienda asequibleAmplía herramientas del Live Local Act para proyectos en terrenos públicos y escolares.1 de julio
SB 1404Atención de memoriaCrea una licencia especializada para servicios de memory care.22 de mayo
HB 1405Personas desaparecidasRestablece programa de dispositivos de búsqueda y rescate para personas con necesidades especiales.1 de julio
HB 1407Acciones civilesFija límites temporales para demandas por discriminación laboral tras reclamo estatal.1 de julio
HB 1417Departamento de Protección AmbientalElimina la Environmental Regulation Commission y modifica controles para proyectos solares.1 de julio
SB 1434Reurbanización urbanaPrevalece sobre algunas normas locales para habilitar desarrollo residencial en parcelas calificadas.21 de mayo
HB 1443Registro de ParkinsonCrea un registro estatal de enfermedad de Parkinson en USF.1 de julio
HB 1445Registros de ParkinsonProtege información identificable de pacientes contenida en el registro de Parkinson.1 de julio
HB 1451Servicios públicosLimita a 25% los cargos extra de agua o alcantarillado a usuarios fuera de límites municipales.11 de junio
SB 1452Servicios financierosRealiza diversos ajustes legales vinculados al Department of Financial Services.26 de junio
HB 1471Organizaciones terroristasCrea designaciones, restricciones educativas y otras medidas contra organizaciones terroristas.1 de julio
HB 1473Registros de terrorismoExime determinada información relacionada con las medidas de HB 1471.1 de julio
HB 1509Licencia veterinariaSimplifica licencia por endoso para veterinarios con licencias externas en buen estado.1 de julio
HB 1515Registros sobre fibromasProtege información identificable de la base de datos de fibromas uterinos.1 de julio
HB 1525Exposición indecenteTipifica delito grave por exposición sexual ante menores con fines de excitación.1 de octubre
SB 1568Moneda digitalCrea piloto para aceptar stablecoins en determinados pagos gubernamentales.26 de junio
SB 1602Vivienda para veteranosCrea incentivo para propietarios que reserven viviendas para veteranos.1 de julio
SB 1614Código de ConstrucciónRestringe el uso de excedentes de fiscalización del código de construcción.1 de julio
SB 1668NICAModifica reglas de compensación por lesiones neurológicas relacionadas con el nacimiento.11 de junio
SB 1690Educación tempranaActualiza regulación de cuidado infantil y difusión de información sobre centros.1 de julio
SB 2506-EImpuestos sobre combustibleAjusta distribuciones de impuestos de combustible conforme al presupuesto.1 de julio
SB 2508-ERadios policialesMantiene recargo de 3 dólares para financiar el sistema estatal de radio policial.29 de junio
HB 4001Jefferson CountyLimita pagos médicos sin contrato para reclusos al 110% de Medicare.8 de junio
HB 4003Marco IslandDefine mecanismos para cubrir vacantes del concejo municipal.Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
HB 4005Naples Airport AuthorityCambia la junta aeroportuaria de designada por la ciudad a elegida por residentes de Collier.6 de abril
HB 4007Martin CountyCrea proceso de reparto de fondos sanitarios entre hospitales autorizados.10 de junio
HB 4011St. Lucie CountyAmplía el distrito de control de mosquitos en cerca de 95.000 acres.Pendiente de aprobación de votantes
HB 4013Lee CountyFusiona dos distritos de protección contra incendios.Pendiente de aprobación electoral en 2026
HB 4017Nassau CountyDisuelve el distrito de recreación y conservación de agua.8 de junio
HB 4019Lake CountyLimita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.14 de abril
HB 4027Escuelas de HillsboroughConvierte el cargo de superintendente en partidista y electivo desde 2028.Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
HB 4029Carta de HillsboroughAmplía la comisión del condado de siete a nueve miembros, con posible aumento posterior.Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
HB 4033Cuidado infantil familiarAjusta límites de niños atendidos en family day care homes de Palm Beach.10 de junio
HB 4035Palm Beach CountyCambia requisitos para certificados de competencia del sector de construcción.10 de junio
HB 4037Pasco CountyExtiende de dos a tres los mandatos en el distrito de control de mosquitos.23 de abril
HB 4039Vertedero Monarch HillExige estudio de viabilidad y audiencia antes de expansión física del vertedero.1 de octubre
HB 4041Indian River CountyLimita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.14 de abril
HB 4043Citrus CountyDisuelve la junta hospitalaria y transfiere activos al condado.10 de junio
HB 4045Jacksonville Aviation AuthorityEntrega a la autoridad responsabilidad de desarrollo económico de Cecil Airport.8 de junio
HB 4047Lee CountyAmplía el consejo de desarrollo turístico de nueve a once miembros.8 de junio
HB 4049Escuelas de DuvalPermite al distrito contratar un asesor jurídico independiente de Jacksonville.8 de junio
HB 4051Pace Fire Rescue DistrictAjusta topes de evaluaciones no ad valorem y crea excepción para entidades religiosas.10 de junio
HB 4053Santa Rosa Fire DistrictAjusta topes de evaluaciones y excepción fiscal para instituciones religiosas.10 de junio
HB 4055Lake WalesPermite ventas de alcohol para consumo fuera del local en un distrito específico.10 de junio
HB 4057DeFuniak SpringsTransfiere más de siete acres estatales para fines públicos y comunitarios.10 de junio
HB 4059Polk CountyLimita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.14 de abril
HB 4061Land Reserve Stewardship DistrictCrea distrito especial independiente de infraestructura en Hillsborough.16 de junio
HB 4063Policía de West Palm BeachActualiza beneficios y procedimientos del fondo de pensiones policial.8 de junio
HB 4065Bomberos de West Palm BeachActualiza el fondo de pensiones de bomberos, incluidos cálculos de retiro.8 de junio
HB 4067PlantationConvierte Plantation Acres Improvement District en distrito dependiente.Tras aprobación de votantes del distrito
HB 4071Palm Beach First RespondersMantiene servicios de rescate y EMS en propiedades anexadas por seis años.10 de junio
HB 4079Marion CountyCrea Uplands Stewardship District para infraestructura comunitaria.25 de junio
HB 4081Franklin CountyAmplía Eastpoint Water and Sewer District, incluida St. George Island.Tras aprobación de votantes el 3 de noviembre
HB 4085Okeechobee CountyTransfiere más de 400 acres estatales a la autoridad de servicios públicos.1 de julio
HB 4087Highlands County Hospital DistrictAutoriza evaluación de arrendamiento, venta o gestión del hospital distrital.10 de junio
HB 4089TrentonTransfiere terreno estatal, incluido el antiguo Train Depot, para fines públicos.8 de junio
HB 4091University Town CenterCrea distrito de mejoras en Sarasota y Manatee para infraestructura pluvial.16 de junio
HB 4093Indian River County IReduce y transforma el Fellsmere Water Control District.1 de octubre
HB 4095Indian River County IICrea Headwaters Water Control District.1 de octubre
HB 4103Franklin CountyCrea Apalachicola Water and Sewer District.30 de junio
HB 4105Port St. Joe Port AuthorityAmplía límites de la autoridad portuaria a cuatro condados.30 de junio
HB 5001-EPresupuesto estatalAprueba el presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027.1 de julio
HB 5003-EImplementación presupuestariaRealiza cambios legales temporales para ejecutar el presupuesto estatal.1 de julio
HB 5201-ENegociación colectivaResuelve impases de negociación de empleados estatales conforme al presupuesto.1 de julio
HB 5205-EAportes de jubilaciónAjusta aportes patronales y reglas del Florida Retirement System.1 de julio
HB 5301-EAtención médicaImplementa medidas presupuestarias de salud, cribados, becas y apoyos familiares.1 de julio
HB 5401Sistema judicial estatalElimina el Mediation and Arbitration Trust Fund y transfiere sus recursos.1 de julio
HB 5403-ECentros correccionalesFinancía planificación y mejoras de infraestructura penitenciaria.1 de julio
HB 5601-EEducación superiorAjusta métricas universitarias, crea centro de desastres de FIU y modifica reglas académicas.29 de junio
HB 5701-ELimpieza de petróleoModifica programas de limpieza de combustibles y elimina deducibles elegibles.1 de julio
HB 6507Víctima de negligenciaAsigna 3,8 millones de dólares para compensar a una menor lesionada.8 de junio
HB 6509Víctima de accidente con tractorAsigna 2,2 millones de dólares al patrimonio de Mark LaGatta.8 de junio
HB 6515Víctima de barrera automáticaAutoriza pago de 500.000 dólares por lesión causada por brazo de portón.25 de junio
HB 6517Víctima de accidente con autobúsAsigna 2,3 millones de dólares para compensar a Heriberto Sanchez-Mayen.8 de junio
SB 7000Registros de refugiosMantiene confidencialidad de direcciones y teléfonos de proveedores de refugios de emergencia.23 de abril
SB 7002Registros militaresRenueva exención de registros del Department of Military Affairs.10 de junio
SB 7004Unidades de integridad de condenasMantiene confidencialidad de materiales de revisión de condenas.16 de junio
SB 7006Registros de Florida PSCMantiene exención para información empresarial confidencial en ciertas audiencias.1 de abril
SB 7008Registros de Florida Gaming CommissionMantiene exención para reuniones que tratan información confidencial.10 de junio
HB 7011Registros de acuiculturaMantiene confidencialidad de ciertos registros de mariscos y acuicultura.27 de marzo
SB 7012Registros de DHSMVMantiene protección para información derivada de investigaciones de tránsito y licencias.10 de junio
SB 7014Registros sobre redes socialesMantiene exenciones vinculadas con investigaciones antimonopolio de plataformas.16 de junio
SB 7016Registros de programas de préstamoMantiene confidencialidad de información fiscal, financiera y crediticia de pequeños negocios.1 de abril
SB 7022Instrumentos de examenAmplía y extiende la confidencialidad de instrumentos de evaluación.11 de mayo
SB 7024Registros de ciberseguridadAmplía protección de credenciales, IP y geolocalización en entidades públicas.10 de junio
SB 7026Secretos comercialesMantiene la exención de registros públicos para secretos comerciales.23 de abril
HB 7031Internal Revenue ServiceAdopta el Código del IRS de 2026 para fines de impuesto corporativo estatal, con excepción señalada.11 de junio
SB 7040Fondo de emergenciaRecrea el Emergency Preparedness and Response Fund para preparación y respuesta ante desastres.29 de junio

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