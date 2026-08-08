El gobernador Ron DeSantis ha promulgado más de 200 normas en 2026, un paquete que ya produce efectos para habitantes de Miami-Dade, Orlando, Tampa, Jacksonville, Broward y otras comunidades del estado. Las disposiciones alcanzan la rutina de conductores, estudiantes, familias, empresas y contribuyentes: incluyen tránsito, enseñanza, seguridad pública, vivienda, seguros, salud, protección animal, tributos y servicios municipales. El compendio también reúne iniciativas presupuestarias, medidas administrativas y cambios de alcance estrictamente local.
La mayor parte de este conjunto comenzó a regir el 1 de julio, al inicio del nuevo año fiscal. No obstante, varias disposiciones tuvieron vigencia entre marzo y junio, mientras que otras empezarán a aplicarse en octubre de 2026 o enero de 2027. Ciertos proyectos, además, requieren respaldo electoral antes de activarse.
Entre los cambios con mayor impacto aparecen nuevas reglas para infractores viales, restricciones aplicables a agresores sexuales, garantías para compradores de mascotas, controles sobre centros de datos y ajustes dentro de escuelas públicas. También sobresale la HB 919, que rebautiza el Palm Beach International Airport como “President Donald J. Trump International Airport”.
A continuación, consulta el listado completo de iniciativas promulgadas por DeSantis durante 2026, junto con una explicación breve de su alcance y la fecha en que cada medida entra en vigor. La guía permite identificar cuáles ya afectan a residentes y negocios, así como aquellas cuyo cumplimiento comenzará en los próximos meses.
|Proyecto
|Ley / asunto
|Resumen breve
|Entrada en vigor
|HB 1D
|Redistribución electoral
|Redibuja los distritos congresionales con datos del Censo de 2020.
|4 de mayo
|SB 4-F
|Impuestos locales a la propiedad
|Elimina una vía para elevar tasas “rolled-back” y exige mayores mayorías para incrementarlas.
|24 de junio
|SB 14
|Víctima de accidente de autobús
|Asigna 4,1 millones de dólares para compensar a José Correa.
|10 de junio
|HB 33
|Nuevos nombres de carreteras
|Renombra tramos viales en Miami-Dade y Broward y ordena señalizarlos.
|1 de julio
|HB 35
|Infractores habituales de tránsito
|Suma conducir sin licencia válida a los delitos para designar a un infractor habitual.
|1 de julio
|HB 47
|Diagnósticos médicos
|Permite una segunda evaluación médica en casos de menores retirados por DCF.
|1 de julio
|SB 52
|Servicios de seguridad
|Excluye a voluntarios armados de lugares de culto de ciertas normas de seguridad privada.
|1 de julio
|HB 89
|Recetas veterinarias
|Obliga a informar al cliente de su derecho a una receta para surtir en la farmacia que elija.
|1 de julio
|HB 91
|Calificación de candidatos
|Exige declarar cambios de nombre efectuados durante el año previo a postularse.
|1 de abril
|SB 110
|Exenciones homestead
|Aclara la elegibilidad de arrendatarios de largo plazo para exenciones de vivienda.
|25 de junio
|SB 118
|Tasaciones a parques de RV
|Limita las evaluaciones especiales locales a áreas de más de 400 pies cuadrados por espacio.
|21 de abril
|SB 124
|Florida Virtual School
|Ajusta reglas técnicas y cálculos de matrícula de Florida Virtual School.
|1 de julio
|HB 131
|Curadores de herencias
|Modifica requisitos de fianza y nombramiento de curadores de patrimonios.
|1 de julio
|SB 156
|Jayson Raynor Act
|Amplía protecciones a policías frente al uso de fuerza durante arrestos y endurece penas.
|16 de junio
|HB 167
|Minería de fosfato
|Crea una defensa ante responsabilidad estricta por contaminación de antiguas minas de fosfato.
|1 de julio
|SB 168
|Molestias públicas
|Considera molestia pública a inmuebles usados repetidamente para juego ilegal.
|1 de julio
|HB 175
|Stablecoins
|Crea un marco de licencias para emisores de stablecoins de pago.
|26 de junio
|HB 177
|Conflicto de interés
|Permite nombrar defensa regional alternativa en ciertos casos capitales con conflicto.
|1 de julio
|SB 178
|Atletismo escolar
|Autoriza a entrenadores usar fondos propios, con límite anual, para apoyar a estudiantes.
|1 de julio
|SB 182
|Mentores docentes
|Crea un programa de mentoría para mejorar escuelas calificadas con D o F.
|1 de julio
|SB 192
|Fondos de pacientes
|Elimina el límite de 1.500 dólares en anticipos de quiroprácticos.
|1 de julio
|HB 199
|Asuntos de veteranos
|Simplifica ingreso de acusados a tribunales de tratamiento para veteranos.
|1 de julio
|SB 212
|Delincuentes sexuales
|Amplía restricciones de residencia, contacto y merodeo cerca de espacios infantiles.
|1 de julio
|HB 245
|Abuso sexual infantil
|Sustituye “child pornography” por “child sexual abuse material” en la ley estatal.
|1 de julio
|SB 246
|Placas especiales
|Autoriza cinco nuevas placas, incluidas UFC y First Responders Resiliency.
|1 de octubre
|HB 249
|Buque insignia estatal
|Reemplaza al Western Union por el S.S. American Victory como buque insignia.
|1 de julio
|HB 253
|Atención dental a veteranos
|Amplía la elegibilidad del programa de atención dental a veteranos con ingresos de hasta 400% del nivel federal de pobreza.
|1 de julio
|HB 271
|Fianzas
|Impone a aseguradoras extranjeras de fianzas los mismos reportes que a las nacionales.
|1 de julio
|HB 273
|Distritos especiales
|Exige acuerdos de pago por trabajos aprobados para distritos rurales financiados con fondos públicos.
|1 de julio
|HB 277
|Violencia doméstica
|Eleva sanciones a reincidentes y aumenta ayuda de reubicación para víctimas.
|1 de julio
|SB 288
|Cooperativas eléctricas
|Limita una norma sobre cooperativas rurales a las que venden electricidad al por menor.
|1 de julio
|SB 290
|FDACS
|Incluye preempción contra vetos locales a equipos de jardinería a gasolina y medidas sobre licencias CDL.
|1 de julio
|SB 296
|Violencia doméstica
|Ordena estudiar la viabilidad de una alerta 911 para violencia doméstica y de pareja.
|1 de julio
|SB 298
|Registros públicos y violencia doméstica
|Amplía protecciones de confidencialidad para víctimas inscritas en el programa estatal.
|1 de julio
|SB 302
|Resiliencia costera
|Protege Terra Ceia Aquatic Preserve y agiliza permisos para soluciones naturales costeras.
|1 de julio
|HB 327
|Investigación de fibromas uterinos
|Crea obligaciones de reporte para una base de datos de investigación estatal.
|Misma fecha que HB 1515: 1 de julio
|SB 340
|Trata de personas
|Exige formación de dos horas sobre trata para estudiantes de enfermería antes del NCLEX.
|1 de julio; requisito de examen desde 1 de julio de 2027
|HB 355
|Protección de pacientes
|Exige estándares y protocolos de atención pediátrica en urgencias hospitalarias.
|1 de julio
|HB 359
|Órdenes de registro
|Fija plazos para devolver órdenes judiciales, incluidos plazos especiales para datos y ADN.
|1 de julio
|SB 386
|Equipos agrícolas
|Establece remedios de reemplazo o reembolso por maquinaria agrícola defectuosa.
|1 de julio
|SB 394
|Gestores de reaseguro
|Exime a ciertos gestores de riesgos facultativos de requisitos de licencia.
|1 de julio
|HB 397
|Libertad previa al juicio
|Tipifica violar deliberadamente una orden de no contacto durante libertad provisional.
|1 de octubre
|HB 399
|Regulación urbanística
|Limita tarifas de permisos de desarrollo y exige criterios de compatibilidad residencial.
|27 de marzo
|SB 418
|Blue Envelope Program
|Crea sobres azules para mejorar interacción entre policías y personas autistas en controles viales.
|1 de julio
|SB 422
|Tarifas aeroportuarias
|Prohíbe usar ciertos datos ADS-B para cobrar tasas a aeronaves ligeras.
|1 de julio
|HB 425
|Cementerios históricos
|Facilita rezonificación de terrenos excedentes de cementerios afroamericanos históricos.
|1 de julio
|SB 428
|Prevención de ahogamientos
|Amplía vales de clases de natación para niños de 1 a 7 años.
|1 de julio
|HB 429
|Miembros de pandillas
|Amplía criterios para determinar quién es miembro de una pandilla criminal.
|1 de octubre
|SB 432
|Tráfico de xilazina
|Crea y endurece delitos por fabricación, venta y tráfico de xilazina.
|1 de octubre
|SB 436
|Agresión grave
|Permite elevar a delito grave ciertas agresiones tras condenas previas por resistir con violencia.
|1 de julio
|HB 441
|Tierras de conservación
|Exige mayor transparencia antes de vender o intercambiar tierras de conservación.
|1 de julio
|HB 445
|Delitos peligrosos
|Incluye delitos de explotación infantil entre los que restringen la libertad sin fianza monetaria.
|1 de julio
|HB 453
|Diplomas de secundaria
|Permite que Special Olympics y banda de marcha cumplan determinados créditos escolares.
|1 de julio
|SB 474
|Asuntos militares
|Amplía protecciones de licencia y asistencia financiera para servidores públicos militares.
|1 de julio
|HB 477
|Parafernalia de drogas
|Excluye pruebas para detectar xilazina de la definición de parafernalia.
|1 de julio
|SB 484
|Centros de datos
|Evita trasladar costos de data centers a hogares y pequeños negocios.
|1 de julio
|SB 488
|Transporte
|Actualiza normas tributarias de combustible, registros y reportes de accidentes.
|1 de octubre
|SB 490
|Registros públicos de FLHSMV
|Protege correos electrónicos usados por FLHSMV para notificaciones generales.
|1 de octubre
|HB 491
|Programas de intervención
|Permite actividades religiosas voluntarias complementarias en programas para agresores.
|1 de julio
|SB 504
|Cámaras corporales
|Exige políticas de uso y almacenamiento para cámaras de inspectores de códigos.
|1 de julio
|HB 505
|Quioscos de moneda virtual
|Incluye operadores de cajeros de criptomonedas como transmisores de dinero sujetos a licencia.
|1 de enero de 2027
|SB 506
|Registros de cámaras corporales
|Exime de divulgación ciertas grabaciones de inspectores tomadas en lugares privados.
|1 de julio
|HB 538
|Actividades extracurriculares
|Define elegibilidad para actividades de estudiantes públicos, privados, virtuales y educados en casa.
|1 de julio
|HB 559
|Bienestar animal
|Tipifica como delito grave involucrar a menores en crueldad animal o actos sexuales con animales.
|1 de octubre
|HB 561
|Preparación de educadores
|Facilita el retorno de docentes con licencias vencidas mediante permisos temporales y capacitación.
|1 de julio
|HB 565
|Personas con discapacidad
|Reconoce el síndrome Tatton-Brown-Rahman y amplía controles de antecedentes.
|1 de julio
|HB 569
|Servicios forenses
|Permite alojar juntos clientes forenses y no forenses en ciertos centros seguros de APD.
|1 de julio
|SB 572
|Ética pública
|Añade padres e hijos de acogida a la definición de “familiar”.
|1 de abril
|SB 578
|Alzheimer
|Ordena una iniciativa estatal de información y apoyo sobre Alzheimer y demencias.
|1 de julio
|SB 584
|Escuelas de conducción comercial
|Permite a recaudadores de impuestos apoyar la supervisión de escuelas comerciales de manejo.
|1 de julio
|HB 589
|Tratamiento de aguas residuales
|Evita exigir ciertos permisos de construcción antes de permisos de obra o plomería.
|6 de mayo
|SB 590
|Prescripción de delitos
|Suspende el plazo de prescripción por no reportar sospechas de abuso infantil hasta que policía conozca la omisión.
|1 de julio
|SB 594
|Vivienda móvil
|Permite usar fondos locales de vivienda para cubrir hasta seis meses de renta de lote.
|1 de julio
|SB 598
|Servicios funerarios
|Actualiza reglas de funerarias, contratos y disposición de restos humanos.
|1 de julio
|HB 625
|Comisión Administrativa de Justicia
|Amplía de cuatro a siete el número de miembros de la JAC.
|1 de julio
|SB 628
|Carreteras y aeropuerto
|Renombra vías, designa el aeropuerto de Tallahassee y crea el “President Donald J. Trump Highway”.
|1 de julio
|HB 655
|Reuniones con abogados
|Exime temporalmente reuniones y transcripciones sobre reclamaciones bajo la Ley Bert Harris.
|1 de julio
|SB 656
|Delitos contra menores
|Renombra y actualiza el programa de subvenciones contra delitos de internet contra niños.
|1 de julio
|HB 679
|Registro de marcas
|Adopta clasificación federal de marcas y ordena una plataforma digital de registro.
|1 de julio
|SB 686
|Enclaves agrícolas
|Regula planes residenciales en parcelas agrícolas rodeadas de desarrollo.
|1 de julio; disposiciones expiran el 1 de enero de 2028
|HB 697
|Precios de medicamentos
|Prohíbe prácticas de PBM que perjudiquen el reembolso a farmacias.
|1 de julio
|HB 753
|Consejeros escolares
|Exime a aspirantes a consejeros de ciertos requisitos aplicables a docentes.
|1 de julio
|HB 755
|Áreas de preocupación estatal
|Ajusta garantías de pago y financiamiento de adquisición de tierras en Florida Keys.
|1 de julio
|HB 757
|Seguridad escolar
|Extiende el programa Guardian a universidades y penaliza disparos cerca de escuelas.
|15 de mayo
|SB 772
|Seguro de gafas
|Amplía licencia de seguros de electrónica portátil a seguros de gafas inteligentes y convencionales.
|1 de julio
|HB 797
|Organizaciones sin fines de lucro
|Actualiza la ley corporativa de nonprofits conforme a modelos estatales modernos.
|1 de julio
|SB 800
|Ejercicio ilegal de ingeniería
|Establece multas crecientes por reincidencia en práctica no autorizada de ingeniería.
|1 de julio
|HB 803
|Permisos de construcción
|Limita reglas locales sobre vidrio comercial y ajusta tarifas y vencimientos de permisos.
|1 de julio
|HB 809
|Certificados temporales
|Permite continuar atención primaria en áreas que pierdan la designación de necesidad crítica.
|22 de mayo
|SB 816
|Investigación de diabetes
|Reconoce al Instituto de Diabetes de UF como recurso estatal.
|1 de julio
|SB 820
|Tribunales de resolución de problemas
|Amplía datos exigidos en reportes sobre tribunales de salud mental, drogas y veteranos.
|1 de julio
|SB 824
|Propiedad escolar
|Obliga a distritos a inventariar anualmente terrenos escolares sin desarrollar.
|1 de julio
|SB 844
|Anemia falciforme
|Añade formación sobre control del dolor en pacientes con anemia falciforme.
|1 de julio
|SB 848
|Tratamiento de aguas pluviales
|Permite mitigación compensatoria y exige respaldo financiero en ciertos permisos.
|1 de julio
|HB 851
|Autismo y educación
|Exige una oportunidad anual de capacitación específica sobre autismo para personal escolar.
|1 de julio
|HB 867
|Punción seca
|Autoriza a terapeutas ocupacionales a practicar dry needling con requisitos de formación.
|1 de julio
|HB 883
|Aseguradoras cautivas
|Crea marco regulatorio para compañías de seguros cautivas de células protegidas.
|1 de julio
|HB 895
|Acuerdos de fideicomisos
|Crea procedimiento sumario para liberar responsabilidad de fiduciarios.
|29 de abril
|HB 905
|Influencia extranjera
|Restringe aportes, acuerdos y actividades vinculadas con países considerados de preocupación.
|1 de julio
|HB 913
|Servicios para reclusos
|Reserva fondos de bienestar para reinserción y mejoras sanitarias en cárceles contratadas.
|1 de julio
|HB 915
|Personas trabajadoras con discapacidad
|Codifica un programa Medicaid con límites más altos de ingresos y activos.
|21 de mayo
|HB 919
|Aeropuerto Donald Trump
|Reserva al estado el nombre de aeropuertos principales y renombra Palm Beach International Airport.
|1 de julio
|HB 925
|Secretarios de tribunales
|Aumenta financiamiento de clerks sin crear ni elevar tarifas.
|1 de julio
|HB 927
|Planificación local
|Exige registros de contratistas para revisiones previas de solicitudes urbanísticas.
|1 de julio
|HB 929
|Regulación de chickees
|Limita ordenanzas locales contra construcción tribal de chickees bajo determinadas condiciones.
|1 de julio
|HB 961
|Firmas electrónicas
|Exige controles seguros de firmas electrónicas para aseguradoras.
|1 de julio
|SB 962
|Live Local Act
|Excluye granjas de ciertas definiciones de zonificación aplicables a vivienda asequible.
|25 de junio
|HB 967
|Pagos electrónicos
|Obliga a gobiernos locales a aceptar tarjetas y transferencias electrónicas.
|1 de enero de 2027
|SB 984
|Beneficios a bomberos
|Amplía elegibilidad de beneficios por discapacidad o muerte asociada al cáncer.
|1 de julio
|HB 991
|Elecciones
|Cambia identificación electoral, declaración de ciudadanía, aportes extranjeros y otras reglas.
|1 de enero de 2027
|SB 1004
|Venta de mascotas
|Impone divulgaciones, historiales veterinarios y remedios para compradores de perros y gatos.
|1 de julio
|HB 1019
|Espuma contra incendios
|Elimina progresivamente espuma de extinción con PFAS añadidos intencionalmente.
|1 de julio
|SB 1022
|Iniciativas infantiles
|Crea redes comunitarias de atención infantil en Bay y Broward.
|1 de julio
|SB 1028
|Citizens Insurance
|Crea mecanismos para que aseguradoras privadas oferten cobertura comercial antes que Citizens.
|16 de junio
|SB 1030
|Residencias de recuperación
|Ajusta licencias de proveedores de tratamiento de abuso de sustancias.
|1 de julio
|HB 1031
|Colas de devolución de llamada
|Crea piloto de callback queues en Commerce y DCF.
|1 de julio
|HB 1069
|Verificaciones de antecedentes
|Endurece requisitos para entrenadores y ajusta reglas de registros sellados.
|1 de julio
|HB 1073
|Carta de Derechos de juntas escolares
|Reconoce acceso de miembros a documentos, datos presupuestarios y comentarios públicos.
|1 de julio
|SB 1074
|Eliminación del centavo
|Permite redondear pagos en efectivo al níquel si el centavo deja de estar disponible.
|11 de mayo
|HB 1081
|Ciberseguridad
|Ordena crear un programa de aprendizaje experiencial en ciberseguridad.
|1 de julio
|HB 1085
|Protección cibernética local
|Crea programa de apoyo a gobiernos locales ante riesgos cibernéticos.
|1 de julio
|HB 1087
|Registros públicos de OFR
|Amplía confidencialidad de datos sobre stablecoins, quioscos virtuales y metales.
|11 de junio
|SB 1092
|Medicina podiátrica
|Exime de formación sobre sustancias controladas a podólogos que no las prescriben.
|11 de junio
|HB 1093
|Vertipuertos
|Autoriza financiación y asociaciones público-privadas para vertipuertos.
|1 de julio
|HB 1103
|Restricciones a embarcaciones
|Amplía facultades locales frente a embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas.
|1 de julio
|HB 1113
|Restricciones a embarcaciones
|Autoriza a inspectores locales a aplicar reglas sobre embarcaciones en riesgo en aguas estatales.
|1 de julio
|HB 1115
|Asesoramiento genético
|Crea subvenciones para programas universitarios de consejería genética.
|1 de julio
|HB 1121
|Servicios para adultos mayores
|Añade alimentos y suplementos como usos permitidos del programa Home Care for the Elderly.
|1 de julio
|SB 1134
|Prohibición de DEI
|Impide a gobiernos locales financiar, promover o aprobar políticas y programas DEI.
|1 de enero de 2027
|HB 1137
|Impuestos sobre alcohol
|Permite deducciones tributarias por pérdidas estándar de productos alcohólicos.
|21 de abril
|HB 1153
|Justicia juvenil
|Incluye a oficiales de detención y probación juvenil en protecciones legales de agentes correccionales.
|30 de marzo
|HB 1159
|Delitos sexuales
|Aumenta penas por delitos sexuales contra menores y actualiza terminología de CSAM.
|1 de julio
|HB 1175
|Cirugías en consultorio
|Fija nuevos estándares de diseño y capacidad de suites quirúrgicas ambulatorias.
|1 de julio
|SB 1180
|Distritos de desarrollo comunitario
|Establece proceso de revocatoria para miembros de juntas de CDD.
|1 de julio
|HB 1201
|Salud estudiantil
|Actualiza atención escolar a estudiantes con epilepsia o convulsiones.
|1 de julio
|HB 1217
|Gases de efecto invernadero
|Prohíbe políticas públicas de emisiones netas cero y tributos al carbono.
|1 de julio
|HB 1219
|Spoil Island
|Designa una isla de manglares de Jupiter Sound en honor a Andrew “Red” Harris.
|1 de julio
|SB 1246
|Fondo de educación de enfermería
|Amplía el fondo a programas de ciencias de la salud.
|1 de julio
|HB 1279
|Financiamiento docente
|Autoriza incentivos para que maestros destacados trabajen en escuelas de bajo rendimiento.
|1 de julio
|HB 1285
|Gestión de biosólidos
|Restringe permisos de aplicación de biosólidos clase B cerca de plantas aptas.
|1 de julio de 2027
|HB 1293
|Entrada fraudulenta a viviendas
|Crea delito grave por obtener posesión residencial mediante identidad o documentos falsos.
|1 de octubre
|SB 1296
|Sindicatos escolares
|Modifica recertificación sindical y eleva multas por huelgas ilegales.
|1 de julio
|HB 1311
|Moneda de curso legal
|Ratifica reglas para reconocer monedas de oro y plata calificadas como moneda legal.
|11 de junio
|HB 1329
|Publicación de presupuestos
|Exige a gobiernos locales publicar presupuestos y realizar ejercicios de reducción.
|1 de enero de 2027
|SB 1332
|Delincuentes profesionales
|Actualiza registro, datos exigidos e identificación de career offenders.
|1 de octubre
|HB 1337
|Administración de herencias
|Reduce la necesidad de procesos formales en ciertas distribuciones testamentarias.
|1 de julio
|HB 1343
|Licencias de seguros
|Reconoce ciertos diplomas de Florida para licencias y desarrolla curso escolar de seguros.
|1 de julio
|HB 1347
|Personal de laboratorio
|Adopta requisitos federales mínimos para pruebas clínicas complejas.
|1 de julio
|HB 1389
|Vivienda asequible
|Amplía herramientas del Live Local Act para proyectos en terrenos públicos y escolares.
|1 de julio
|SB 1404
|Atención de memoria
|Crea una licencia especializada para servicios de memory care.
|22 de mayo
|HB 1405
|Personas desaparecidas
|Restablece programa de dispositivos de búsqueda y rescate para personas con necesidades especiales.
|1 de julio
|HB 1407
|Acciones civiles
|Fija límites temporales para demandas por discriminación laboral tras reclamo estatal.
|1 de julio
|HB 1417
|Departamento de Protección Ambiental
|Elimina la Environmental Regulation Commission y modifica controles para proyectos solares.
|1 de julio
|SB 1434
|Reurbanización urbana
|Prevalece sobre algunas normas locales para habilitar desarrollo residencial en parcelas calificadas.
|21 de mayo
|HB 1443
|Registro de Parkinson
|Crea un registro estatal de enfermedad de Parkinson en USF.
|1 de julio
|HB 1445
|Registros de Parkinson
|Protege información identificable de pacientes contenida en el registro de Parkinson.
|1 de julio
|HB 1451
|Servicios públicos
|Limita a 25% los cargos extra de agua o alcantarillado a usuarios fuera de límites municipales.
|11 de junio
|SB 1452
|Servicios financieros
|Realiza diversos ajustes legales vinculados al Department of Financial Services.
|26 de junio
|HB 1471
|Organizaciones terroristas
|Crea designaciones, restricciones educativas y otras medidas contra organizaciones terroristas.
|1 de julio
|HB 1473
|Registros de terrorismo
|Exime determinada información relacionada con las medidas de HB 1471.
|1 de julio
|HB 1509
|Licencia veterinaria
|Simplifica licencia por endoso para veterinarios con licencias externas en buen estado.
|1 de julio
|HB 1515
|Registros sobre fibromas
|Protege información identificable de la base de datos de fibromas uterinos.
|1 de julio
|HB 1525
|Exposición indecente
|Tipifica delito grave por exposición sexual ante menores con fines de excitación.
|1 de octubre
|SB 1568
|Moneda digital
|Crea piloto para aceptar stablecoins en determinados pagos gubernamentales.
|26 de junio
|SB 1602
|Vivienda para veteranos
|Crea incentivo para propietarios que reserven viviendas para veteranos.
|1 de julio
|SB 1614
|Código de Construcción
|Restringe el uso de excedentes de fiscalización del código de construcción.
|1 de julio
|SB 1668
|NICA
|Modifica reglas de compensación por lesiones neurológicas relacionadas con el nacimiento.
|11 de junio
|SB 1690
|Educación temprana
|Actualiza regulación de cuidado infantil y difusión de información sobre centros.
|1 de julio
|SB 2506-E
|Impuestos sobre combustible
|Ajusta distribuciones de impuestos de combustible conforme al presupuesto.
|1 de julio
|SB 2508-E
|Radios policiales
|Mantiene recargo de 3 dólares para financiar el sistema estatal de radio policial.
|29 de junio
|HB 4001
|Jefferson County
|Limita pagos médicos sin contrato para reclusos al 110% de Medicare.
|8 de junio
|HB 4003
|Marco Island
|Define mecanismos para cubrir vacantes del concejo municipal.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4005
|Naples Airport Authority
|Cambia la junta aeroportuaria de designada por la ciudad a elegida por residentes de Collier.
|6 de abril
|HB 4007
|Martin County
|Crea proceso de reparto de fondos sanitarios entre hospitales autorizados.
|10 de junio
|HB 4011
|St. Lucie County
|Amplía el distrito de control de mosquitos en cerca de 95.000 acres.
|Pendiente de aprobación de votantes
|HB 4013
|Lee County
|Fusiona dos distritos de protección contra incendios.
|Pendiente de aprobación electoral en 2026
|HB 4017
|Nassau County
|Disuelve el distrito de recreación y conservación de agua.
|8 de junio
|HB 4019
|Lake County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4027
|Escuelas de Hillsborough
|Convierte el cargo de superintendente en partidista y electivo desde 2028.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4029
|Carta de Hillsborough
|Amplía la comisión del condado de siete a nueve miembros, con posible aumento posterior.
|Sujeta a aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4033
|Cuidado infantil familiar
|Ajusta límites de niños atendidos en family day care homes de Palm Beach.
|10 de junio
|HB 4035
|Palm Beach County
|Cambia requisitos para certificados de competencia del sector de construcción.
|10 de junio
|HB 4037
|Pasco County
|Extiende de dos a tres los mandatos en el distrito de control de mosquitos.
|23 de abril
|HB 4039
|Vertedero Monarch Hill
|Exige estudio de viabilidad y audiencia antes de expansión física del vertedero.
|1 de octubre
|HB 4041
|Indian River County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4043
|Citrus County
|Disuelve la junta hospitalaria y transfiere activos al condado.
|10 de junio
|HB 4045
|Jacksonville Aviation Authority
|Entrega a la autoridad responsabilidad de desarrollo económico de Cecil Airport.
|8 de junio
|HB 4047
|Lee County
|Amplía el consejo de desarrollo turístico de nueve a once miembros.
|8 de junio
|HB 4049
|Escuelas de Duval
|Permite al distrito contratar un asesor jurídico independiente de Jacksonville.
|8 de junio
|HB 4051
|Pace Fire Rescue District
|Ajusta topes de evaluaciones no ad valorem y crea excepción para entidades religiosas.
|10 de junio
|HB 4053
|Santa Rosa Fire District
|Ajusta topes de evaluaciones y excepción fiscal para instituciones religiosas.
|10 de junio
|HB 4055
|Lake Wales
|Permite ventas de alcohol para consumo fuera del local en un distrito específico.
|10 de junio
|HB 4057
|DeFuniak Springs
|Transfiere más de siete acres estatales para fines públicos y comunitarios.
|10 de junio
|HB 4059
|Polk County
|Limita compensación médica de reclusos sin contrato al 110% de Medicare.
|14 de abril
|HB 4061
|Land Reserve Stewardship District
|Crea distrito especial independiente de infraestructura en Hillsborough.
|16 de junio
|HB 4063
|Policía de West Palm Beach
|Actualiza beneficios y procedimientos del fondo de pensiones policial.
|8 de junio
|HB 4065
|Bomberos de West Palm Beach
|Actualiza el fondo de pensiones de bomberos, incluidos cálculos de retiro.
|8 de junio
|HB 4067
|Plantation
|Convierte Plantation Acres Improvement District en distrito dependiente.
|Tras aprobación de votantes del distrito
|HB 4071
|Palm Beach First Responders
|Mantiene servicios de rescate y EMS en propiedades anexadas por seis años.
|10 de junio
|HB 4079
|Marion County
|Crea Uplands Stewardship District para infraestructura comunitaria.
|25 de junio
|HB 4081
|Franklin County
|Amplía Eastpoint Water and Sewer District, incluida St. George Island.
|Tras aprobación de votantes el 3 de noviembre
|HB 4085
|Okeechobee County
|Transfiere más de 400 acres estatales a la autoridad de servicios públicos.
|1 de julio
|HB 4087
|Highlands County Hospital District
|Autoriza evaluación de arrendamiento, venta o gestión del hospital distrital.
|10 de junio
|HB 4089
|Trenton
|Transfiere terreno estatal, incluido el antiguo Train Depot, para fines públicos.
|8 de junio
|HB 4091
|University Town Center
|Crea distrito de mejoras en Sarasota y Manatee para infraestructura pluvial.
|16 de junio
|HB 4093
|Indian River County I
|Reduce y transforma el Fellsmere Water Control District.
|1 de octubre
|HB 4095
|Indian River County II
|Crea Headwaters Water Control District.
|1 de octubre
|HB 4103
|Franklin County
|Crea Apalachicola Water and Sewer District.
|30 de junio
|HB 4105
|Port St. Joe Port Authority
|Amplía límites de la autoridad portuaria a cuatro condados.
|30 de junio
|HB 5001-E
|Presupuesto estatal
|Aprueba el presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027.
|1 de julio
|HB 5003-E
|Implementación presupuestaria
|Realiza cambios legales temporales para ejecutar el presupuesto estatal.
|1 de julio
|HB 5201-E
|Negociación colectiva
|Resuelve impases de negociación de empleados estatales conforme al presupuesto.
|1 de julio
|HB 5205-E
|Aportes de jubilación
|Ajusta aportes patronales y reglas del Florida Retirement System.
|1 de julio
|HB 5301-E
|Atención médica
|Implementa medidas presupuestarias de salud, cribados, becas y apoyos familiares.
|1 de julio
|HB 5401
|Sistema judicial estatal
|Elimina el Mediation and Arbitration Trust Fund y transfiere sus recursos.
|1 de julio
|HB 5403-E
|Centros correccionales
|Financía planificación y mejoras de infraestructura penitenciaria.
|1 de julio
|HB 5601-E
|Educación superior
|Ajusta métricas universitarias, crea centro de desastres de FIU y modifica reglas académicas.
|29 de junio
|HB 5701-E
|Limpieza de petróleo
|Modifica programas de limpieza de combustibles y elimina deducibles elegibles.
|1 de julio
|HB 6507
|Víctima de negligencia
|Asigna 3,8 millones de dólares para compensar a una menor lesionada.
|8 de junio
|HB 6509
|Víctima de accidente con tractor
|Asigna 2,2 millones de dólares al patrimonio de Mark LaGatta.
|8 de junio
|HB 6515
|Víctima de barrera automática
|Autoriza pago de 500.000 dólares por lesión causada por brazo de portón.
|25 de junio
|HB 6517
|Víctima de accidente con autobús
|Asigna 2,3 millones de dólares para compensar a Heriberto Sanchez-Mayen.
|8 de junio
|SB 7000
|Registros de refugios
|Mantiene confidencialidad de direcciones y teléfonos de proveedores de refugios de emergencia.
|23 de abril
|SB 7002
|Registros militares
|Renueva exención de registros del Department of Military Affairs.
|10 de junio
|SB 7004
|Unidades de integridad de condenas
|Mantiene confidencialidad de materiales de revisión de condenas.
|16 de junio
|SB 7006
|Registros de Florida PSC
|Mantiene exención para información empresarial confidencial en ciertas audiencias.
|1 de abril
|SB 7008
|Registros de Florida Gaming Commission
|Mantiene exención para reuniones que tratan información confidencial.
|10 de junio
|HB 7011
|Registros de acuicultura
|Mantiene confidencialidad de ciertos registros de mariscos y acuicultura.
|27 de marzo
|SB 7012
|Registros de DHSMV
|Mantiene protección para información derivada de investigaciones de tránsito y licencias.
|10 de junio
|SB 7014
|Registros sobre redes sociales
|Mantiene exenciones vinculadas con investigaciones antimonopolio de plataformas.
|16 de junio
|SB 7016
|Registros de programas de préstamo
|Mantiene confidencialidad de información fiscal, financiera y crediticia de pequeños negocios.
|1 de abril
|SB 7022
|Instrumentos de examen
|Amplía y extiende la confidencialidad de instrumentos de evaluación.
|11 de mayo
|SB 7024
|Registros de ciberseguridad
|Amplía protección de credenciales, IP y geolocalización en entidades públicas.
|10 de junio
|SB 7026
|Secretos comerciales
|Mantiene la exención de registros públicos para secretos comerciales.
|23 de abril
|HB 7031
|Internal Revenue Service
|Adopta el Código del IRS de 2026 para fines de impuesto corporativo estatal, con excepción señalada.
|11 de junio
|SB 7040
|Fondo de emergencia
|Recrea el Emergency Preparedness and Response Fund para preparación y respuesta ante desastres.
|29 de junio