El 1 de julio marca un nuevo ciclo legislativo en Florida: decenas de leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis comenzarán a regir en todo el estado y afectan áreas como educación, seguridad pública, salud, transporte, vivienda y regulación empresarial. El paquete incluye cambios que van desde ajustes administrativos y actualizaciones de procedimientos para agencias estatales hasta reformas que alteran el funcionamiento de programas públicos, requisitos legales y servicios esenciales; muchas de estas medidas responden a prioridades presentadas por la administración durante la última sesión legislativa. En la práctica, las nuevas normas ya están en curso en ciudades grandes y pequeñas —desde Miami y Hialeah en el sur, pasando por Orlando y Tampa en el centro‑oeste, hasta Jacksonville y Tallahassee en el norte— y tienen efectos directos sobre escuelas públicas, agencias de transporte, sistemas de salud, oficinas de licencias y el sector empresarial. Para residentes y autoridades locales esto supone no solo cambios en trámites cotidianos, sino también ajustes operativos para gobiernos municipales, condados y proveedores privados que prestan servicios a la comunidad.
Para los floridanos, el efecto varía según el sector y la localidad. Algunas leyes producirán cambios inmediatos en trámites cotidianos —por ejemplo, licencias, matrículas escolares y acceso a ciertos servicios de salud— mientras que otras refuerzan controles regulatorios o modifican procedimientos internos del gobierno estatal. Esto significa que estudiantes y padres en Orlando, conductores en Miami, propietarios de vivienda en Tampa y empleados públicos en Tallahassee pueden notar ajustes en normativas que afectan su día a día.
En conjunto, estas disposiciones reconfiguran el marco normativo estatal y buscan priorizar áreas señaladas por la administración. A nivel local, gobiernos municipales y condados tendrán que actualizar ordenanzas y guías operativas; proveedores de salud, escuelas y empresas deberán revisar cumplimiento y procedimientos. Más abajo se detallan las principales leyes vigentes desde el 1 de julio, a quiénes impactan y qué cambia concretamente para los residentes de Florida.
|Ley
|¿De qué trata?
|¿A quiénes impacta?
|¿Cómo cambia desde julio?
|HB 33
|Designaciones de infraestructura de transporte
|Conductores, gobiernos locales
|Se oficializan nuevas designaciones de carreteras y tramos, lo que implica actualización de señalización, mapas oficiales y registros estatales de infraestructura vial.
|HB 35
|Infractores habituales de tráfico
|Conductores reincidentes, tribunales
|Se endurece la clasificación de reincidencia vial, lo que puede derivar en sanciones más estrictas, restricciones de licencia y mayor control administrativo.
|HB 47
|Diagnósticos médicos en protección infantil
|Sistema de protección infantil, familias
|Se ajustan los criterios sobre qué diagnósticos médicos pueden considerarse en investigaciones de bienestar infantil, afectando decisiones de intervención estatal.
|SB 52
|Seguridad en lugares de culto
|Iglesias, comunidades religiosas
|Se refuerzan medidas de seguridad en espacios religiosos, lo que puede implicar mayores exigencias de protección, protocolos y contratación de seguridad.
|HB 89
|Prescripción veterinaria
|Veterinarios, dueños de mascotas
|Se incrementa la transparencia en la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, con mayor trazabilidad de tratamientos.
|SB 124
|Florida Virtual School
|Estudiantes, sistema educativo
|Se actualizan reglas de operación de la escuela virtual estatal, afectando administración, acceso y funcionamiento de programas educativos en línea.
|HB 131
|Curadores de herencias
|Tribunales, familias
|Se ajustan procedimientos de administración de patrimonios, ampliando o modificando la intervención de curadores en procesos sucesorios.
|HB 167
|Terrenos de minería de fosfato
|Sector minero, ambiental
|Se actualizan normas sobre uso y supervisión de terrenos mineros rehabilitados, con impacto en restauración ambiental y uso futuro del suelo.
|SB 168
|Molestias públicas
|Gobiernos locales, residentes
|Se amplían herramientas legales para sancionar o gestionar actividades consideradas molestia pública de forma más rápida a nivel local.
|HB 177
|Defensa pública regional
|Sistema judicial
|Se reorganiza la asignación de representación legal pública, afectando la estructura de defensa penal y civil en distintas regiones.
|SB 178
|Deportes escolares K-12
|Escuelas, estudiantes
|Se ajustan reglas de participación y organización de actividades deportivas escolares, con cambios en elegibilidad y regulación de ligas.
|SB 182
|Educación
|Sistema educativo
|Se introducen ajustes generales en políticas educativas estatales, afectando administración, estándares y gestión escolar.
|SB 192
|Fondos en custodia médica
|Pacientes, clínicas
|Se refuerzan controles sobre dinero en custodia en el sector médico, aumentando supervisión financiera y obligaciones de registro.
|HB 199
|Asuntos de veteranos
|Veteranos
|Se reorganizan programas de apoyo y servicios estatales, con cambios en acceso y administración de beneficios.
|SB 212
|Delitos sexuales
|Sistema penal
|Se endurecen medidas de registro, supervisión y sanciones para delitos sexuales, ampliando restricciones post-condena.
|HB 245
|Terminología de pornografía infantil
|Sistema judicial
|Se actualiza el lenguaje legal para describir delitos, alineando definiciones con estándares jurídicos más modernos.
|HB 249
|Bandera estatal
|Estado
|Se formaliza la designación de símbolo estatal, con efectos institucionales y educativos.
|HB 253
|Programa dental para veteranos
|Veteranos
|Se amplía el acceso a servicios dentales, aumentando cobertura y disponibilidad de atención.
|HB 271
|Fianzas extranjeras
|Industria financiera
|Se incrementa la regulación y supervisión de aseguradoras de fianzas extranjeras que operan en Florida.
|HB 273
|Distritos especiales
|Gobiernos locales
|Se ajustan mecanismos de financiamiento y control de distritos especiales con impacto en proyectos locales.
|HB 277
|Violencia doméstica
|Víctimas
|Se fortalecen órdenes de protección y herramientas judiciales para víctimas de violencia doméstica.
|SB 288
|Cooperativas eléctricas
|Energía
|Se moderniza la regulación de cooperativas eléctricas rurales, afectando operación, gobernanza y tarifas.
|SB 290
|Agricultura
|Sector agrícola
|Se reorganizan funciones administrativas del Departamento de Agricultura, afectando regulación del sector.
|SB 296
|Violencia doméstica
|Víctimas
|Se amplían medidas de protección legal y mecanismos de respuesta ante violencia doméstica y de pareja.
|SB 298
|Registros de víctimas
|Sistema judicial
|Se refuerzan restricciones de acceso a información sensible de víctimas en registros públicos.
|SB 302
|Resiliencia costera
|Medio ambiente
|Se implementan estrategias de adaptación climática y protección de zonas costeras vulnerables.
|SB 340
|Trata de personas en enfermería
|Sector salud
|Se vuelve obligatoria la capacitación en trata de personas como parte de licencias de enfermería.
|HB 355
|Protección del paciente
|Salud
|Se refuerzan estándares de seguridad en centros médicos y obligaciones de cumplimiento sanitario.
|HB 359
|Órdenes de registro
|Sistema judicial
|Se amplían facultades y ajustes procesales para la emisión de órdenes de allanamiento.
|SB 386
|Equipos agrícolas
|Agricultura
|Se actualizan regulaciones sobre maquinaria y equipos utilizados en actividades agrícolas.
|SB 394
|Reaseguros
|Seguros
|Se incrementa supervisión de intermediarios de reaseguro en el mercado financiero.
|SB 418
|Autismo y policía
|Seguridad pública
|Se establecen protocolos obligatorios de actuación policial ante personas con autismo.
|SB 422
|Vigilancia aérea
|Aviación
|Se modernizan sistemas de monitoreo y control de tráfico aéreo con nuevas tecnologías.
|HB 425
|Cementerios históricos
|Cultura
|Se fortalecen medidas de protección y preservación de sitios históricos funerarios.
|SB 428
|Prevención de ahogamientos
|Salud pública
|Se amplían campañas y medidas obligatorias de prevención en entornos acuáticos.
|SB 436
|Agresión agravada
|Sistema penal
|Se incrementan sanciones y consecuencias penales por delitos de agresión grave.
|HB 441
|Tierras de conservación
|Medio ambiente
|Se refuerza protección de áreas naturales y se limitan desarrollos en zonas sensibles.
|HB 445
|Delitos peligrosos
|Sistema penal
|Se ajusta la clasificación de delitos graves y su tratamiento en el código penal.
|HB 453
|Diploma de secundaria
|Educación
|Se modifican requisitos de graduación y créditos escolares para estudiantes.
|SB 474
|Asuntos militares
|Fuerzas armadas
|Se ajustan disposiciones administrativas relacionadas con personal militar.
|HB 477
|Parafernalia de drogas
|Seguridad
|Se endurecen sanciones por posesión y distribución de objetos asociados a drogas.
|SB 484
|Centros de datos
|Tecnología
|Se regulan requisitos de infraestructura y operación para centros de datos.
|HB 491
|Programas de violencia doméstica
|Rehabilitación
|Se permite incluir componentes religiosos en programas de intervención bajo regulación.
|SB 504
|Cámaras corporales
|Fiscalización
|Se hace obligatorio el uso de cámaras en inspectores de código.
|SB 506
|Grabaciones de cámaras
|Transparencia
|Se regulan límites de acceso público a grabaciones de cámaras corporales.
|SB 538
|Actividades extracurriculares
|Educación
|Se ajusta supervisión y organización de programas extracurriculares escolares.
|HB 561
|Certificación docente
|Educación
|Se modifican requisitos de formación y recertificación docente.
|HB 565
|Discapacidad
|Servicios sociales
|Se reorganizan programas de atención y apoyo a personas con discapacidad.
|HB 569
|Servicios forenses
|Justicia
|Se ajusta administración de servicios forenses estatales.
|SB 578
|Alzheimer
|Salud
|Se amplían programas de concientización y apoyo a pacientes.
|SB 584
|Escuelas de manejo
|Transporte
|Se endurece regulación y licenciamiento de escuelas de conducción.
|SB 590
|Delitos contra menores
|Justicia
|Se amplían plazos de prescripción para delitos relacionados con menores.
|SB 598
|Servicios funerarios
|Consumo
|Se actualizan normas de operación y regulación del sector funerario.
|HB 625
|Comisión de justicia
|Sistema judicial
|Se reorganizan procesos administrativos y pagos a defensores públicos.
|SB 628
|Infraestructura de transporte
|Estado
|Se formalizan designaciones oficiales de infraestructura vial.
|HB 655
|Reuniones legales propiedad privada
|Gobierno
|Se crean excepciones de acceso público en reuniones legales sensibles.
|SB 656
|Delitos contra menores en internet
|Seguridad
|Se refuerzan programas de prevención de explotación infantil digital.
|HB 679
|Marcas registradas
|Empresas
|Se agilizan procesos de registro y renovación de marcas.
|SB 686
|Enclaves agrícolas
|Agricultura
|Se ajusta planificación territorial de zonas agrícolas específicas.
|HB 697
|Medicamentos
|Salud
|Se introducen controles sobre precios y cobertura farmacéutica.
|HB 753
|Consejeros escolares
|Educación
|Se amplía rol de consejeros en apoyo académico y emocional.
|SB 772
|Seguros electrónicos
|Finanzas
|Se regulan nuevas licencias para seguros de dispositivos.
|HB 797
|ONGs
|Sector social
|Se reforma gobernanza y responsabilidades de organizaciones sin fines de lucro.
|SB 800
|Ingeniería
|Profesionales
|Se endurecen sanciones por ejercicio ilegal de ingeniería.
|HB 803
|Permisos de construcción
|Construcción
|Se agilizan procesos de licencias e inspecciones de obras.
|SB 816
|Diabetes
|Salud
|Se financian programas de investigación médica estatal.
|SB 820
|Tribunales especializados
|Justicia
|Se modifican requisitos de informes y seguimiento judicial.
|SB 824
|Propiedad escolar
|Educación
|Se regulan procesos de venta de terrenos escolares no utilizados.
|SB 844
|Anemia falciforme
|Salud
|Se establece formación médica obligatoria sobre la enfermedad.
|SB 848
|Aguas pluviales
|Medio ambiente
|Se endurecen estándares de tratamiento de escorrentía.
|HB 851
|Formación docente
|Educación
|Se establece capacitación continua obligatoria para educadores.
|HB 867
|Terapia ocupacional
|Salud
|Se autoriza técnica de “dry needling” bajo regulación estatal.
|HB 883
|Seguros cautivos
|Finanzas
|Se actualiza regulación de aseguradoras tipo captive.
|HB 905
|Influencia extranjera
|Gobierno
|Se incrementan obligaciones de transparencia institucional.
|HB 913
|Prisiones
|Sistema penitenciario
|Se modifican programas de rehabilitación y servicios internos.
|HB 919
|Aeropuertos
|Transporte
|Se actualizan normas operativas de aeropuertos comerciales.
|HB 925
|Secretarios judiciales
|Justicia
|Se ajustan funciones administrativas de tribunales.
|HB 927
|Urbanismo
|Municipios
|Se modifican reglas de planificación y desarrollo urbano.
|HB 929
|Estructuras Chickees
|Local
|Se regulan permisos para estructuras tradicionales.
|HB 961
|Vehículos siniestrados
|DMV
|Se actualizan procesos de títulos de salvamento.
|SB 984
|Bomberos
|Salud laboral
|Se amplían beneficios por enfermedades relacionadas con cáncer.
|SB 1004
|Animales
|Bienestar animal
|Se refuerzan normas de cuidado y regulación de mascotas.
|HB 1019
|PFAS
|Medio ambiente
|Se establecen controles estrictos sobre contaminantes químicos.
|SB 1022
|Niñez
|Social
|Se amplían programas de apoyo infantil estatal.
|SB 1030
|Recuperación de adicciones
|Salud
|Se regulan residencias de rehabilitación y certificación.
|HB 1031
|Atención ciudadana
|Gobierno
|Se modernizan sistemas de respuesta a usuarios.
|HB 1069
|Antecedentes laborales
|Empleo
|Se amplían verificaciones de antecedentes en sectores sensibles.
|HB 1073
|Educación pública
|Escuelas
|Se refuerzan normas de transparencia institucional.
|HB 1081
|Ciberseguridad
|Educación
|Se crean programas de formación práctica en seguridad digital.
|HB 1085
|Ciberseguridad local
|Gobierno
|Se establecen estándares obligatorios de seguridad digital.
|HB 1093
|Vertiports
|Transporte
|Se regula infraestructura para taxis aéreos.
|HB 1103
|Navegación
|Medio ambiente
|Se amplía poder local para regular embarcaciones.
|HB 1113
|Víctimas
|Justicia
|Se protege identidad de víctimas en registros públicos.
|HB 1115
|Educación genética
|Salud
|Se financian becas de formación médica especializada.
|HB 1121
|Discapacidad
|Social
|Se reorganizan servicios de atención a adultos mayores y discapacidad.
|HB 1159
|Delitos sexuales
|Penal
|Se ajustan sanciones y definiciones legales.
|HB 1175
|Seguridad médica
|Salud
|Se establecen estándares de seguridad en cirugías ambulatorias.
|HB 1201
|Seguridad escolar
|Educación
|Se refuerzan protocolos de protección estudiantil.
|HB 1217
|Emisiones
|Medio ambiente
|Se limita regulación local sobre gases de efecto invernadero.
|HB 1219
|Cuerpos de agua
|Medio ambiente
|Se formalizan designaciones oficiales de cuerpos de agua.
|SB 1246
|Enfermería
|Salud
|Se crea fondo de formación vinculado a demanda laboral.
|HB 1279
|Educación
|Sistema escolar
|Se ajustan políticas administrativas educativas.
|HB 1285
|Residuos biosólidos
|Medio ambiente
|Se regulan tratamiento y disposición de residuos orgánicos.
|SB 1296
|Empleo público
|Gobierno
|Se modifican reglas de relaciones laborales estatales.
|HB 1337
|Herencias
|Justicia
|Se simplifican procesos sucesorios y administración de patrimonios.
|HB 1343
|Seguros
|Finanzas
|Se actualizan requisitos de licenciamiento.
|HB 1347
|Laboratorios clínicos
|Salud
|Se simplifican requisitos de certificación profesional.
|HB 1389
|Vivienda
|Inmobiliario
|Se amplían incentivos para vivienda asequible.
|HB 1405
|Personas desaparecidas
|Seguridad
|Se crea sistema estatal especializado de búsqueda.
|HB 1407
|Demandas civiles
|Justicia
|Se modifican reglas de inicio de procesos judiciales.
|HB 1417
|Medio ambiente
|Estado
|Se reorganiza el Departamento de Protección Ambiental.
|HB 1443
|Parkinson
|Salud
|Se crea registro estatal de investigación médica.
|HB 1451
|Servicios públicos
|Energía
|Se actualiza regulación de servicios esenciales.
|HB 1471
|Educación
|Escuelas
|Se incorporan contenidos sobre terrorismo y derecho.
|HB 1509
|Veterinaria
|Profesionales
|Se facilita licencia por reconocimiento interestatal.
|HB 1515
|Investigación médica
|Salud
|Se crea base de datos sobre fibromas uterinos.
|SB 1602
|Veteranos
|Vivienda
|Se amplían programas habitacionales para exmilitares.
|SB 1614
|Construcción
|Infraestructura
|Se refuerza cumplimiento del código de construcción.
|SB 1690
|Primera infancia
|Educación
|Se establecen nuevos estándares de cuidado infantil.
|HB 4085
|Servicios públicos locales
|Gobierno
|Se reorganiza autoridad de servicios públicos.
|HB 5401
|Sistema judicial
|Finanzas públicas
|Se ajusta administración de fondos fiduciarios judiciales.
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