El 1 de julio marca un nuevo ciclo legislativo en Florida: decenas de leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis comenzarán a regir en todo el estado y afectan áreas como educación, seguridad pública, salud, transporte, vivienda y regulación empresarial. El paquete incluye cambios que van desde ajustes administrativos y actualizaciones de procedimientos para agencias estatales hasta reformas que alteran el funcionamiento de programas públicos, requisitos legales y servicios esenciales; muchas de estas medidas responden a prioridades presentadas por la administración durante la última sesión legislativa. En la práctica, las nuevas normas ya están en curso en ciudades grandes y pequeñas —desde Miami y Hialeah en el sur, pasando por Orlando y Tampa en el centro‑oeste, hasta Jacksonville y Tallahassee en el norte— y tienen efectos directos sobre escuelas públicas, agencias de transporte, sistemas de salud, oficinas de licencias y el sector empresarial. Para residentes y autoridades locales esto supone no solo cambios en trámites cotidianos, sino también ajustes operativos para gobiernos municipales, condados y proveedores privados que prestan servicios a la comunidad.

Para los floridanos, el efecto varía según el sector y la localidad. Algunas leyes producirán cambios inmediatos en trámites cotidianos —por ejemplo, licencias, matrículas escolares y acceso a ciertos servicios de salud— mientras que otras refuerzan controles regulatorios o modifican procedimientos internos del gobierno estatal. Esto significa que estudiantes y padres en Orlando, conductores en Miami, propietarios de vivienda en Tampa y empleados públicos en Tallahassee pueden notar ajustes en normativas que afectan su día a día.

En conjunto, estas disposiciones reconfiguran el marco normativo estatal y buscan priorizar áreas señaladas por la administración. A nivel local, gobiernos municipales y condados tendrán que actualizar ordenanzas y guías operativas; proveedores de salud, escuelas y empresas deberán revisar cumplimiento y procedimientos. Más abajo se detallan las principales leyes vigentes desde el 1 de julio, a quiénes impactan y qué cambia concretamente para los residentes de Florida.

Ron DeSantis aprobó más de 100 leyes que empezarán a regir en Florida desde julio (Foto: AFP)

Ley ¿De qué trata? ¿A quiénes impacta? ¿Cómo cambia desde julio? HB 33 Designaciones de infraestructura de transporte Conductores, gobiernos locales Se oficializan nuevas designaciones de carreteras y tramos, lo que implica actualización de señalización, mapas oficiales y registros estatales de infraestructura vial. HB 35 Infractores habituales de tráfico Conductores reincidentes, tribunales Se endurece la clasificación de reincidencia vial, lo que puede derivar en sanciones más estrictas, restricciones de licencia y mayor control administrativo. HB 47 Diagnósticos médicos en protección infantil Sistema de protección infantil, familias Se ajustan los criterios sobre qué diagnósticos médicos pueden considerarse en investigaciones de bienestar infantil, afectando decisiones de intervención estatal. SB 52 Seguridad en lugares de culto Iglesias, comunidades religiosas Se refuerzan medidas de seguridad en espacios religiosos, lo que puede implicar mayores exigencias de protección, protocolos y contratación de seguridad. HB 89 Prescripción veterinaria Veterinarios, dueños de mascotas Se incrementa la transparencia en la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, con mayor trazabilidad de tratamientos. SB 124 Florida Virtual School Estudiantes, sistema educativo Se actualizan reglas de operación de la escuela virtual estatal, afectando administración, acceso y funcionamiento de programas educativos en línea. HB 131 Curadores de herencias Tribunales, familias Se ajustan procedimientos de administración de patrimonios, ampliando o modificando la intervención de curadores en procesos sucesorios. HB 167 Terrenos de minería de fosfato Sector minero, ambiental Se actualizan normas sobre uso y supervisión de terrenos mineros rehabilitados, con impacto en restauración ambiental y uso futuro del suelo. SB 168 Molestias públicas Gobiernos locales, residentes Se amplían herramientas legales para sancionar o gestionar actividades consideradas molestia pública de forma más rápida a nivel local. HB 177 Defensa pública regional Sistema judicial Se reorganiza la asignación de representación legal pública, afectando la estructura de defensa penal y civil en distintas regiones. SB 178 Deportes escolares K-12 Escuelas, estudiantes Se ajustan reglas de participación y organización de actividades deportivas escolares, con cambios en elegibilidad y regulación de ligas. SB 182 Educación Sistema educativo Se introducen ajustes generales en políticas educativas estatales, afectando administración, estándares y gestión escolar. SB 192 Fondos en custodia médica Pacientes, clínicas Se refuerzan controles sobre dinero en custodia en el sector médico, aumentando supervisión financiera y obligaciones de registro. HB 199 Asuntos de veteranos Veteranos Se reorganizan programas de apoyo y servicios estatales, con cambios en acceso y administración de beneficios. SB 212 Delitos sexuales Sistema penal Se endurecen medidas de registro, supervisión y sanciones para delitos sexuales, ampliando restricciones post-condena. HB 245 Terminología de pornografía infantil Sistema judicial Se actualiza el lenguaje legal para describir delitos, alineando definiciones con estándares jurídicos más modernos. HB 249 Bandera estatal Estado Se formaliza la designación de símbolo estatal, con efectos institucionales y educativos. HB 253 Programa dental para veteranos Veteranos Se amplía el acceso a servicios dentales, aumentando cobertura y disponibilidad de atención. HB 271 Fianzas extranjeras Industria financiera Se incrementa la regulación y supervisión de aseguradoras de fianzas extranjeras que operan en Florida. HB 273 Distritos especiales Gobiernos locales Se ajustan mecanismos de financiamiento y control de distritos especiales con impacto en proyectos locales. HB 277 Violencia doméstica Víctimas Se fortalecen órdenes de protección y herramientas judiciales para víctimas de violencia doméstica. SB 288 Cooperativas eléctricas Energía Se moderniza la regulación de cooperativas eléctricas rurales, afectando operación, gobernanza y tarifas. SB 290 Agricultura Sector agrícola Se reorganizan funciones administrativas del Departamento de Agricultura, afectando regulación del sector. SB 296 Violencia doméstica Víctimas Se amplían medidas de protección legal y mecanismos de respuesta ante violencia doméstica y de pareja. SB 298 Registros de víctimas Sistema judicial Se refuerzan restricciones de acceso a información sensible de víctimas en registros públicos. SB 302 Resiliencia costera Medio ambiente Se implementan estrategias de adaptación climática y protección de zonas costeras vulnerables. SB 340 Trata de personas en enfermería Sector salud Se vuelve obligatoria la capacitación en trata de personas como parte de licencias de enfermería. HB 355 Protección del paciente Salud Se refuerzan estándares de seguridad en centros médicos y obligaciones de cumplimiento sanitario. HB 359 Órdenes de registro Sistema judicial Se amplían facultades y ajustes procesales para la emisión de órdenes de allanamiento. SB 386 Equipos agrícolas Agricultura Se actualizan regulaciones sobre maquinaria y equipos utilizados en actividades agrícolas. SB 394 Reaseguros Seguros Se incrementa supervisión de intermediarios de reaseguro en el mercado financiero. SB 418 Autismo y policía Seguridad pública Se establecen protocolos obligatorios de actuación policial ante personas con autismo. SB 422 Vigilancia aérea Aviación Se modernizan sistemas de monitoreo y control de tráfico aéreo con nuevas tecnologías. HB 425 Cementerios históricos Cultura Se fortalecen medidas de protección y preservación de sitios históricos funerarios. SB 428 Prevención de ahogamientos Salud pública Se amplían campañas y medidas obligatorias de prevención en entornos acuáticos. SB 436 Agresión agravada Sistema penal Se incrementan sanciones y consecuencias penales por delitos de agresión grave. HB 441 Tierras de conservación Medio ambiente Se refuerza protección de áreas naturales y se limitan desarrollos en zonas sensibles. HB 445 Delitos peligrosos Sistema penal Se ajusta la clasificación de delitos graves y su tratamiento en el código penal. HB 453 Diploma de secundaria Educación Se modifican requisitos de graduación y créditos escolares para estudiantes. SB 474 Asuntos militares Fuerzas armadas Se ajustan disposiciones administrativas relacionadas con personal militar. HB 477 Parafernalia de drogas Seguridad Se endurecen sanciones por posesión y distribución de objetos asociados a drogas. SB 484 Centros de datos Tecnología Se regulan requisitos de infraestructura y operación para centros de datos. HB 491 Programas de violencia doméstica Rehabilitación Se permite incluir componentes religiosos en programas de intervención bajo regulación. SB 504 Cámaras corporales Fiscalización Se hace obligatorio el uso de cámaras en inspectores de código. SB 506 Grabaciones de cámaras Transparencia Se regulan límites de acceso público a grabaciones de cámaras corporales. SB 538 Actividades extracurriculares Educación Se ajusta supervisión y organización de programas extracurriculares escolares. HB 561 Certificación docente Educación Se modifican requisitos de formación y recertificación docente. HB 565 Discapacidad Servicios sociales Se reorganizan programas de atención y apoyo a personas con discapacidad. HB 569 Servicios forenses Justicia Se ajusta administración de servicios forenses estatales. SB 578 Alzheimer Salud Se amplían programas de concientización y apoyo a pacientes. SB 584 Escuelas de manejo Transporte Se endurece regulación y licenciamiento de escuelas de conducción. SB 590 Delitos contra menores Justicia Se amplían plazos de prescripción para delitos relacionados con menores. SB 598 Servicios funerarios Consumo Se actualizan normas de operación y regulación del sector funerario. HB 625 Comisión de justicia Sistema judicial Se reorganizan procesos administrativos y pagos a defensores públicos. SB 628 Infraestructura de transporte Estado Se formalizan designaciones oficiales de infraestructura vial. HB 655 Reuniones legales propiedad privada Gobierno Se crean excepciones de acceso público en reuniones legales sensibles. SB 656 Delitos contra menores en internet Seguridad Se refuerzan programas de prevención de explotación infantil digital. HB 679 Marcas registradas Empresas Se agilizan procesos de registro y renovación de marcas. SB 686 Enclaves agrícolas Agricultura Se ajusta planificación territorial de zonas agrícolas específicas. HB 697 Medicamentos Salud Se introducen controles sobre precios y cobertura farmacéutica. HB 753 Consejeros escolares Educación Se amplía rol de consejeros en apoyo académico y emocional. SB 772 Seguros electrónicos Finanzas Se regulan nuevas licencias para seguros de dispositivos. HB 797 ONGs Sector social Se reforma gobernanza y responsabilidades de organizaciones sin fines de lucro. SB 800 Ingeniería Profesionales Se endurecen sanciones por ejercicio ilegal de ingeniería. HB 803 Permisos de construcción Construcción Se agilizan procesos de licencias e inspecciones de obras. SB 816 Diabetes Salud Se financian programas de investigación médica estatal. SB 820 Tribunales especializados Justicia Se modifican requisitos de informes y seguimiento judicial. SB 824 Propiedad escolar Educación Se regulan procesos de venta de terrenos escolares no utilizados. SB 844 Anemia falciforme Salud Se establece formación médica obligatoria sobre la enfermedad. SB 848 Aguas pluviales Medio ambiente Se endurecen estándares de tratamiento de escorrentía. HB 851 Formación docente Educación Se establece capacitación continua obligatoria para educadores. HB 867 Terapia ocupacional Salud Se autoriza técnica de “dry needling” bajo regulación estatal. HB 883 Seguros cautivos Finanzas Se actualiza regulación de aseguradoras tipo captive. HB 905 Influencia extranjera Gobierno Se incrementan obligaciones de transparencia institucional. HB 913 Prisiones Sistema penitenciario Se modifican programas de rehabilitación y servicios internos. HB 919 Aeropuertos Transporte Se actualizan normas operativas de aeropuertos comerciales. HB 925 Secretarios judiciales Justicia Se ajustan funciones administrativas de tribunales. HB 927 Urbanismo Municipios Se modifican reglas de planificación y desarrollo urbano. HB 929 Estructuras Chickees Local Se regulan permisos para estructuras tradicionales. HB 961 Vehículos siniestrados DMV Se actualizan procesos de títulos de salvamento. SB 984 Bomberos Salud laboral Se amplían beneficios por enfermedades relacionadas con cáncer. SB 1004 Animales Bienestar animal Se refuerzan normas de cuidado y regulación de mascotas. HB 1019 PFAS Medio ambiente Se establecen controles estrictos sobre contaminantes químicos. SB 1022 Niñez Social Se amplían programas de apoyo infantil estatal. SB 1030 Recuperación de adicciones Salud Se regulan residencias de rehabilitación y certificación. HB 1031 Atención ciudadana Gobierno Se modernizan sistemas de respuesta a usuarios. HB 1069 Antecedentes laborales Empleo Se amplían verificaciones de antecedentes en sectores sensibles. HB 1073 Educación pública Escuelas Se refuerzan normas de transparencia institucional. HB 1081 Ciberseguridad Educación Se crean programas de formación práctica en seguridad digital. HB 1085 Ciberseguridad local Gobierno Se establecen estándares obligatorios de seguridad digital. HB 1093 Vertiports Transporte Se regula infraestructura para taxis aéreos. HB 1103 Navegación Medio ambiente Se amplía poder local para regular embarcaciones. HB 1113 Víctimas Justicia Se protege identidad de víctimas en registros públicos. HB 1115 Educación genética Salud Se financian becas de formación médica especializada. HB 1121 Discapacidad Social Se reorganizan servicios de atención a adultos mayores y discapacidad. HB 1159 Delitos sexuales Penal Se ajustan sanciones y definiciones legales. HB 1175 Seguridad médica Salud Se establecen estándares de seguridad en cirugías ambulatorias. HB 1201 Seguridad escolar Educación Se refuerzan protocolos de protección estudiantil. HB 1217 Emisiones Medio ambiente Se limita regulación local sobre gases de efecto invernadero. HB 1219 Cuerpos de agua Medio ambiente Se formalizan designaciones oficiales de cuerpos de agua. SB 1246 Enfermería Salud Se crea fondo de formación vinculado a demanda laboral. HB 1279 Educación Sistema escolar Se ajustan políticas administrativas educativas. HB 1285 Residuos biosólidos Medio ambiente Se regulan tratamiento y disposición de residuos orgánicos. SB 1296 Empleo público Gobierno Se modifican reglas de relaciones laborales estatales. HB 1337 Herencias Justicia Se simplifican procesos sucesorios y administración de patrimonios. HB 1343 Seguros Finanzas Se actualizan requisitos de licenciamiento. HB 1347 Laboratorios clínicos Salud Se simplifican requisitos de certificación profesional. HB 1389 Vivienda Inmobiliario Se amplían incentivos para vivienda asequible. HB 1405 Personas desaparecidas Seguridad Se crea sistema estatal especializado de búsqueda. HB 1407 Demandas civiles Justicia Se modifican reglas de inicio de procesos judiciales. HB 1417 Medio ambiente Estado Se reorganiza el Departamento de Protección Ambiental. HB 1443 Parkinson Salud Se crea registro estatal de investigación médica. HB 1451 Servicios públicos Energía Se actualiza regulación de servicios esenciales. HB 1471 Educación Escuelas Se incorporan contenidos sobre terrorismo y derecho. HB 1509 Veterinaria Profesionales Se facilita licencia por reconocimiento interestatal. HB 1515 Investigación médica Salud Se crea base de datos sobre fibromas uterinos. SB 1602 Veteranos Vivienda Se amplían programas habitacionales para exmilitares. SB 1614 Construcción Infraestructura Se refuerza cumplimiento del código de construcción. SB 1690 Primera infancia Educación Se establecen nuevos estándares de cuidado infantil. HB 4085 Servicios públicos locales Gobierno Se reorganiza autoridad de servicios públicos. HB 5401 Sistema judicial Finanzas públicas Se ajusta administración de fondos fiduciarios judiciales.

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