El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su preocupación por la rápida expansión de las cámaras automatizadas de lectura de matrículas conocidas como Flock y consideró que su uso necesita una revisión para establecer mayores protecciones a la privacidad de los residentes. Pero, ¿qué propone DeSantis para supervisar el uso de estas cámaras y proteger la privacidad de los floridanos?

“Estas cámaras, los lectores de matrículas, creo que están fuera de control”, afirmó DeSantis al referirse a una tecnología que utilizan numerosos departamentos de policía y oficinas de alguaciles en Florida.

¿Por qué Ron DeSantis cuestiona las cámaras Flock?

DeSantis diferenció las cámaras Flock de los lectores de matrículas utilizados tradicionalmente para el cobro de peajes. Según explicó, estos sistemas están siendo empleados por las autoridades con fines de vigilancia e investigación criminal.

Según Telemundo 51 Miami, el gobernador aseguró que respalda el uso de herramientas tecnológicas para combatir el crimen y localizar a sospechosos, pero advirtió sobre los riesgos que existen cuando la información permite conocer los movimientos de personas que no están bajo investigación.

“Estoy totalmente a favor de que las fuerzas del orden tengan herramientas para responsabilizar a los criminales”, señaló. “Pero no quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia”.

Las cámaras Flock utilizan tecnología automatizada para capturar y analizar información de vehículos, incluidas sus matrículas. Para DeSantis, el crecimiento de estos sistemas plantea dudas sobre quién puede acceder a los datos, cuánto tiempo pueden conservarse y de qué manera pueden utilizarse.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pide revisar su uso y establecer mayores protecciones de privacidad. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué propone DeSantis para regular las cámaras Flock?

El gobernador indicó que su administración ya solicitó una revisión del uso de estos sistemas dentro de las agencias estatales. Sin embargo, reconoció que la presencia de las cámaras es mucho mayor a nivel local, particularmente en departamentos de policía y oficinas de alguaciles.

Por esa razón, DeSantis sostuvo que cualquier cambio significativo tendría que aprobarse mediante legislación estatal.

“La única manera en que esto puede abordarse es legislativamente”, afirmó. “Van a necesitar que la Legislatura proporcione protecciones para la gente”.

DeSantis no presentó una propuesta legislativa específica, pero señaló que su administración está revisando las medidas adoptadas en New Hampshire para determinar si podrían servir como punto de partida para una legislación similar en Florida.

¿Qué preocupa a Ron DeSantis sobre la privacidad?

Uno de los principales cuestionamientos de DeSantis está relacionado con la posibilidad de que la tecnología permita construir un registro detallado de los desplazamientos de los ciudadanos.

“No quiero estar en una situación en la que estas compañías tecnológicas, un puñado de compañías, sepan todo sobre ti y sepan a dónde vas”, afirmó. “Creo que esto va a empeorar mucho a menos que tengamos algunas protecciones para la gente de Florida”.

El gobernador también mencionó posibles casos de abuso de la tecnología por parte de agentes. “Cuando veo a un oficial de policía usando esto para rastrear, por ejemplo, a una exnovia, pienso: ¿qué demonios está pasando con esto?”, cuestionó.

Para DeSantis, situaciones de este tipo refuerzan la necesidad de establecer límites sobre el acceso y el uso de los datos recopilados mediante estos sistemas.

¿DeSantis está en contra de usar las cámaras para combatir el crimen?

El gobernador dejó claro que no se opone al uso de tecnología para localizar sospechosos o investigar delitos. Su preocupación está en que las herramientas destinadas a combatir el crimen terminen utilizándose para vigilar de manera generalizada a la población.

“Ir tras los criminales, perfecto. Hagámoslo”, dijo. “Pero vigilar los movimientos de floridanos comunes y cómo se utilizan esos datos es algo completamente diferente”.

DeSantis vinculó además este debate con sus anteriores esfuerzos para impulsar una denominada “Carta de Derechos de Inteligencia Artificial” en Florida.

“Flock es inteligencia artificial”, afirmó. “Ya sea en internet con vigilancia digital o mediante cámaras, ¿en qué momento vamos simplemente a ser libres y no tener que lidiar con todo eso?”.

La Legislatura estatal de Florida podría impulsar nuevas reglas sobre estos sistemas, aseguró Ron DeSantis. | Crédito: AFP / David Goldman

¿Habrá una nueva regulación para las cámaras Flock en Florida?

Por ahora, DeSantis no anunció una iniciativa legislativa concreta. No obstante, dejó claro que considera que el sistema actual debe ser revisado y que espera que la Legislatura estatal analice posibles protecciones para los ciudadanos. “Creo que definitivamente necesita una revisión”, concluyó.

El debate plantea así una diferencia entre el uso de lectores automatizados como herramienta para investigar delitos y la recopilación más amplia de información sobre los movimientos de los residentes de Florida, una cuestión que podría llegar a la Legislatura estatal.