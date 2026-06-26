El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó la SB 382, un proyecto de ley que buscaba establecer nuevas normas para el uso de bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad en el estado. Aunque la iniciativa había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura, el mandatario consideró que algunas de sus disposiciones serían difíciles de aplicar y podrían derivar en una mayor vigilancia sobre los ciudadanos. La SB 382 fue uno de los tres proyectos rechazados por DeSantis, junto con una propuesta relacionada con estudiantes voluntarios en centros de votación y otra sobre señalización vial en el condado de Broward.

¿Qué proponía la SB 382 para las bicicletas eléctricas?

La SB 382 tenía como objetivo reforzar la seguridad en senderos compartidos y zonas peatonales mediante nuevas reglas para quienes utilizan bicicletas eléctricas.

Estas eran algunas de sus principales disposiciones:

Prioridad para peatones Los ciclistas debían ceder el paso a los peatones en senderos compartidos. Señal audible Era obligatorio advertir con una señal sonora antes de adelantar a un peatón. Límite de velocidad En aceras y áreas peatonales, la velocidad máxima sería de 10 millas por hora cuando hubiera un peatón a menos de 50 pies. Multas El incumplimiento sería considerado una infracción de tránsito no penal, sancionada como una violación no relacionada con el movimiento del vehículo. Grupo de trabajo Se crearía un grupo especial para estudiar futuras regulaciones sobre dispositivos de micromovilidad. Recolección de datos Las agencias policiales tendrían que recopilar información sobre accidentes con estos dispositivos y enviarla al Departamento de Seguridad Vial para elaborar un informe oficial.

¿Por qué Ron DeSantis vetó la SB 382?

En una carta que acompañó su veto, DeSantis explicó que una de sus principales preocupaciones era la disposición que limitaba a 10 millas por hora la velocidad de una bicicleta eléctrica cuando un peatón se encontrara a menos de 50 pies.

Según el gobernador, ese criterio sería complicado de cumplir en la práctica porque un ciclista difícilmente puede medir con precisión esa distancia mientras conduce de forma segura.

Además, señaló que las infracciones previstas podrían superar los 100 dólares en multas y que, para hacer cumplir la norma, sería necesario recurrir a dispositivos de detección de velocidad y sistemas de vigilancia.

Las bicicletas eléctricas en Florida seguirán bajo las normas actuales tras el veto de Ron DeSantis. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El gobernador también cuestionó el grupo de trabajo

Otro de los aspectos criticados por DeSantis fue la creación del Micromobility Device Safety Task Force, un grupo encargado de analizar el uso de estos vehículos y recomendar nuevas regulaciones al gobernador y a la Legislatura.

El mandatario sostuvo que la iniciativa podría abrir la puerta a una mayor vigilancia por parte de los gobiernos locales sobre los ciudadanos. También consideró contradictorio que el proyecto implementara cambios regulatorios antes de que el grupo de trabajo presentara sus recomendaciones oficiales.

Ron DeSantis explicó por qué rechazó la ley sobre bicicletas eléctricas que había sido aprobada en Florida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Otros proyectos vetados por DeSantis

La SB 382 no fue el único proyecto rechazado por el gobernador.

También vetó la HB 461, que permitía a estudiantes de secundaria obtener créditos comunitarios por trabajar como asistentes en los centros de votación. Aunque reconoció que la propuesta tenía una intención positiva, expresó preocupación por la posibilidad de que fuera utilizada para el reclutamiento de voluntarios sin respetar las restricciones electorales vigentes en Florida.

El tercer veto correspondió a la HB 4075, que buscaba otorgar una excepción a las normas estatales y federales sobre publicidad en carreteras interestatales para instalar un letrero que promoviera el patrimonio agrícola de la localidad de Davie, en el condado de Broward. DeSantis argumentó que esa excepción podría poner en riesgo fondos federales destinados al transporte en Florida.

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