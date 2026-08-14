Los taxis voladores comienzan a tomar forma como una nueva alternativa de transporte en Florida. El estado prepara vuelos de prueba con aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente, mientras desarrolla la infraestructura necesaria para evaluar esta tecnología en condiciones reales. El gobernador Ron DeSantis dio detalles de los posibles usos de los taxis voladores y las zonas de Florida donde podrían operar.

DeSantis destacó los avances durante una visita a SunTrax, una instalación de investigación y desarrollo ubicada en Auburndale, en el condado de Polk. El centro, que originalmente estaba dedicado a probar tecnologías relacionadas con vehículos autónomos y conectados, ahora también trabaja en movilidad aérea avanzada.

Florida prepara las pruebas de los taxis voladores

SunTrax ocupa aproximadamente 775 acres (313 hectáreas) y fue creado para evaluar nuevas tecnologías de transporte. Ahora, el complejo amplió sus capacidades con SunTrax Air, una infraestructura destinada al desarrollo de la denominada Movilidad Aérea Avanzada (AAM).

Una de las principales novedades es la construcción de dos vertipuertos, instalaciones diseñadas para que las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL, puedan operar sin necesitar una pista convencional.

De acuerdo con DeSantis, estos espacios serán utilizados para realizar las primeras pruebas de esta tecnología en Florida Central. El estado espera que los ensayos de las aeronaves comiencen a finales de 2026, mientras continúa el proceso de certificación e integración con las autoridades federales.

Los taxis voladores en Florida podrían conectar Tampa y Orlando. | Crédito: SunTrax

¿Para qué servirán los taxis voladores?

DeSantis explicó que uno de los primeros usos podría estar relacionado con servicios de transporte aéreo bajo demanda. El concepto sería similar al de un taxi o servicio de transporte por aplicación, pero utilizando aeronaves capaces de desplazarse directamente entre distintos puntos.

Por ejemplo, una persona podría abordar un taxi aéreo en un vertipuerto ubicado cerca de una zona urbana y aterrizar en otro punto próximo a su destino, evitando parte del tráfico terrestre.

Uno de los recorridos mencionados por el gobernador es el que podría conectar el aeropuerto de Tampa con zonas turísticas como Disney World o Universal. La propuesta busca ofrecer una alternativa para desplazamientos en una región donde las carreteras pueden registrar importantes niveles de congestión.

DeSantis señaló que estas aeronaves podrían tener inicialmente un alcance aproximado de 100 millas (161 kilómetros). Además, destacó que su propulsión eléctrica permitiría reducir el ruido y las emisiones frente a otros medios de transporte aéreo.

Principales usos previstos de los taxis aéreos en Florida

Uso Cómo podrían utilizarse Transporte de pasajeros Traslados rápidos entre ciudades, aeropuertos y zonas urbanas Entrega de cargas Transporte de mercancías y paquetes Transporte médico Traslado de pacientes o suministros médicos Emergencias Apoyo a equipos de respuesta ante situaciones críticas Seguridad pública Operaciones de asistencia y vigilancia Transporte empresarial Traslado de bienes y servicios

¿Dónde podrían operar los taxis voladores en Florida?

La movilidad aérea avanzada podría tener mayor utilidad en lugares donde los desplazamientos por carretera son especialmente complicados.

Durante su entrevista con Fox, Ron DeSantis mencionó diferentes corredores urbanos que podrían beneficiarse de esta tecnología. Entre ellos se encuentran Tampa y Orlando, particularmente a lo largo del corredor de la I-4.

La conexión entre estas dos áreas metropolitanas resulta especialmente relevante por la cantidad de personas que se desplazan diariamente entre ambas ciudades y los destinos turísticos de la región.

Otro posible corredor señalado es el que conecta West Palm Beach y Miami, donde la congestión en la I-95 podría hacer que los viajes aéreos de corta distancia resulten atractivos.

DeSantis también mencionó que este tipo de tecnología podría encontrar aplicaciones en determinadas zonas de Nueva York, California y Texas, aunque el desarrollo de estos servicios dependerá de las condiciones de cada mercado y de las autorizaciones correspondientes.

Los taxis voladores en Florida también tendrían usos médicos y de emergencia. | Crédito: SunTrax

Tampa y Orlando, entre las zonas con mayor potencial

El corredor entre Tampa y Orlando aparece como uno de los principales escenarios para el desarrollo de la movilidad aérea avanzada en Florida.

La posibilidad de despegar y aterrizar verticalmente permitiría instalar vertipuertos sin las mismas dimensiones que requiere un aeropuerto tradicional. Esto podría facilitar su incorporación a zonas cercanas a centros urbanos, aeropuertos y destinos turísticos.

Además, el alcance inicial previsto de unos 161 kilómetros permitiría cubrir determinados trayectos regionales sin necesidad de recurrir a vuelos comerciales convencionales.

Sin embargo, que una ciudad figure entre las zonas con potencial no significa que los taxis voladores vayan a comenzar a operar allí de inmediato. Primero deberán superar las pruebas técnicas y los procesos de certificación necesarios.

Florida apuesta por una nueva forma de transporte

El desarrollo de SunTrax Air forma parte de una estrategia más amplia de Florida para posicionarse en tecnologías emergentes de transporte.

El estado ya utiliza SunTrax para probar vehículos autónomos y conectados y ahora busca aplicar una infraestructura similar al ámbito de la movilidad aérea.

Para DeSantis, estos proyectos podrían transformar la manera en que las personas se desplazan en las áreas metropolitanas durante los próximos años.

Por ahora, los taxis voladores siguen en una fase de desarrollo y pruebas. Si las aeronaves superan los ensayos y obtienen las autorizaciones necesarias, Florida podría convertirse en uno de los primeros lugares de Estados Unidos en incorporar servicios de movilidad aérea avanzada para pasajeros, cargas, emergencias y otros usos.

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