Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos suelen convertirse en una radiografía de su situación financiera y, en muchos casos, permiten entender cómo han evolucionado sus ingresos mientras ejercen cargos de alto perfil. En Florida, estos documentos son de acceso público y ofrecen un panorama detallado de los activos, deudas e ingresos de las principales autoridades estatales; por eso cada nueva presentación despierta interés entre votantes, medios y analistas financieros. Para la comunidad hispana del estado —desde el South Florida con su mezcla de cubano-americanos y venezolanos, hasta las crecientes comunidades hondureñas y nicaragüenses en el centro y sur de la península— conocer estos movimientos ayuda a evaluar la transparencia y prioridades de quienes gobiernan. Además, cuando un gobernador con visibilidad nacional como Ron DeSantis actualiza su declaración, los cambios no solo afectan la agenda política sino también titulares en medios locales y nacionales, y generan conversación en redes sociales usadas por hispanos de la región, como Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp de vecinos.

En esta ocasión, el foco volvió a estar sobre DeSantis, quien presentó su declaración financiera anual ante la Comisión de Ética de Florida. Aunque su patrimonio continúa superando los dos millones de dólares, los nuevos documentos muestran una ligera reducción respecto al año anterior y reflejan el fin del impulso económico que durante varios años representó su contrato editorial.

¿CUÁL ES EL PATRIMONIO ACTUAL DE RON DESANTIS?

Como informa NBC Miami, de acuerdo con la declaración financiera presentada el 1 de julio, Ron DeSantis reportó un patrimonio neto de US$2.073.549 al cierre del 31 de diciembre de 2025. La cifra representa una disminución frente a los US$2.087.550 que había declarado al finalizar 2024. Aunque la diferencia es relativamente pequeña —unos US$14.001—, marca un cambio relevante porque es la primera vez desde 2022 que su patrimonio deja de crecer impulsado por los ingresos derivados de su libro.

El gobernador Ron DeSantis sinceró su patrimonio neto (Foto: AFP)

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE RON DESANTIS

A continuación, se muestra la evolución que figura en las declaraciones públicas:

Año Patrimonio neto 2019 US$283.605 2021 US$318.986 2022 US$1.174.331 2023 US$1.773.157 2024 US$2.087.550 2025 US$2.073.549

Como se puede observar, el gran salto patrimonial comenzó en 2022, coincidiendo con los pagos que recibió por la publicación de su libro “The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival”.

EL LIBRO QUE IMPULSÓ SU FORTUNA

Uno de los factores que más contribuyó al crecimiento del patrimonio del gobernador fue su contrato con HarperCollins Publishers. Estos son los pagos reportados:

Año Pago recibido 2022 US$1.250.000 2023 US$625.500 2024 US$625.500

La declaración presentada este año es la primera desde 2022 en la que su patrimonio ya no aparece fortalecido por nuevos pagos provenientes de esa publicación.

Ron DeSantis sumó mucho dinero tras la publicación de su libro (Foto: AFP)

¿EN QUÉ TIENE INVERTIDO SU DINERO?

La declaración financiera también permite conocer cómo está distribuida la mayor parte de la fortuna del gobernador.

Activo Valor aproximado Cuentas corrientes y de ahorro en USAA US$483.022 Cuenta de ahorro en Interactive Brokers US$1,340,000 Plan de ahorro para el retiro (Thrift Savings Plan) US$104.239 Sistema de Retiro de Florida (Florida Retirement System) US$161.775

Llama la atención que el monto acumulado en el Florida Retirement System aumentó notablemente durante el último año, pasando de US$116.859 a US$161.775. Otro dato relevante es que, al igual que en declaraciones anteriores, DeSantis no reportó propiedades inmobiliarias. El gobernador, su esposa Casey DeSantis y sus tres hijos residen actualmente en la Mansión del Gobernador de Florida.

¿QUÉ DEUDAS MANTIENE EL GOBERNADOR?

En comparación con el tamaño de su patrimonio, las obligaciones financieras declaradas son reducidas.

Deuda Monto Préstamo estudiantil US$12.807

Un año antes, esa deuda ascendía a US$15.095, por lo que también registró una reducción.

¿CUÁLES FUERON SUS INGRESOS DURANTE 2025?

Además de su patrimonio, la declaración financiera detalla los ingresos obtenidos por el mandatario. Entre ellos destacan:

Salario como gobernador de Florida: US$141.400.

Ingresos provenientes de X Corp. (empresa propietaria de la red social antes conocida como Twitter): US$27.286.

La legislación de Florida obliga a los funcionarios electos a presentar estas declaraciones antes del 1 de julio de cada año. Los formularios incluyen ingresos, activos y deudas correspondientes al cierre del año anterior, aunque no exigen revelar el patrimonio o los ingresos del cónyuge.

POSIBLE COMPRA DE RESIDENCIA EN MOUNTAIN LAKE

La publicación de la declaración financiera coincide con reportes que indican que Ron DeSantis y la primera dama Casey DeSantis estarían interesados en adquirir una residencia de seis habitaciones y seis baños dentro de la exclusiva comunidad privada de Mountain Lake, cerca de Lake Wales (condado de Polk). Durante un evento en Tampa, el gobernador evitó confirmar la compra cuando fue consultado por la prensa, diciendo que no comentaría públicamente sobre el asunto.

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