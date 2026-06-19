El mercado de seguros en Florida vive un momento de cambios profundos que afectan directamente a dueños de negocios, administradores de condominios frente al mar y familias que dependen de pólizas para proteger sus viviendas y comercios. Si tienes una propiedad en Miami, Hialeah, Fort Lauderdale o en los condados del sur de Florida, es clave entender cómo la nueva ley SB 1028 puede cambiar quién puede asegurar tu inmueble y en qué condiciones. La norma busca reducir la carga sobre Citizens Property Insurance Corporation —la aseguradora estatal que muchos latinos han utilizado cuando no encuentran cobertura privada— y empujar más pólizas hacia aseguradoras privadas y de líneas excedentes.

En la práctica, esto puede traducirse en que propietarios comerciales y residenciales que antes quedaban en Citizens reciban ofertas de compañías privadas y, bajo ciertos parámetros, dejen de ser elegibles para la aseguradora estatal. Aquí te explico con ejemplos claros qué cambia, quiénes se verán afectados y qué pasos conviene tomar si recibes una oferta para salir de allí.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 1028?

La SB 1028 modifica el funcionamiento de Citizens Property Insurance Corporation y fortalece el sistema de “clearinghouse”, una plataforma obligatoria para comparar riesgos y buscar ofertas privadas antes de que una propiedad pueda ser asegurada por Citizens. El objetivo declarado: que Citizens vuelva a ser, como fue pensada, la aseguradora de último recurso, y que el mercado privado absorba más riesgos.

Principales cambios de la ley:

Cambio Qué establece Nuevo sistema comercial Se crean clearinghouses específicos para pólizas comerciales residenciales y no residenciales. Mayor participación privada Se facilita que aseguradoras privadas y de líneas excedentes presenten ofertas de cobertura. Restricciones para Citizens Citizens no podrá emitir determinadas coberturas si existen ofertas comparables del sector privado. Entrada en funcionamiento Los nuevos sistemas deberán estar operativos antes del 1 de enero de 2027. Más supervisión estatal La Oficina de Regulación de Seguros deberá revisar y aprobar el programa periódicamente.

La ley entró en vigor ni bien fue firmada por Ron DeSantis (Foto: AFP)

CITIZENS DEBERÁ CEDER MÁS RIESGOS AL MERCADO PRIVADO

Uno de los puntos más relevantes de la SB 1028 es que Citizens tendrá prohibido emitir nuevas pólizas comerciales cuando exista una oferta comparable de una aseguradora de líneas excedentes y el costo total de esa cobertura no supere en más de un 15% el costo de una póliza equivalente en Citizens. Para calcular esa diferencia, la ley exige considerar el costo total, incluyendo:

Prima anual.

Impuestos.

Tarifas administrativas.

Recargos.

Evaluaciones obligatorias.

Cualquier otro cargo necesario para mantener la póliza vigente.

En términos prácticos, muchos propietarios comerciales —por ejemplo dueños de tiendas en la Calle Ocho o restaurantes en Little Havana— podrían dejar de ser elegibles para Citizens si reciben una propuesta privada dentro de ese margen del 15%.

Nacen nuevos “clearinghouses” para pólizas comerciales La ley crea dos sistemas independientes que deberán evaluar primero las solicitudes de cobertura comercial antes de permitir que Citizens emita una póliza:

Tipo de clearinghouse Función Commercial Lines Clearinghouse for Authorized Insurance Buscar ofertas de aseguradoras autorizadas en Florida. Commercial Lines Clearinghouse for Surplus Lines Insurance Buscar ofertas de aseguradoras de líneas excedentes.

Estas plataformas permitirán a las aseguradoras participantes evaluar riesgos y presentar ofertas competitivas en plazos establecidos por la ley. A partir de 2027, las solicitudes comerciales pasarán por estos mecanismos obligatoriamente.

¿CUÁNDO UNA PROPIEDAD DEJARÁ DE SER ELEGIBLE PARA CITIZENS?

La SB 1028 fija criterios más estrictos de elegibilidad. Ejemplos clave:

Un solicitante de cobertura comercial no residencial no podrá obtener una póliza de Citizens si recibe una oferta comparable de una aseguradora autorizada a través del clearinghouse.

Para propiedades comerciales residenciales, la elegibilidad dependerá de los límites de precio y condiciones definidos por la ley estatal.

Si una aseguradora de líneas excedentes ofrece una cobertura comparable cuyo costo total sea hasta 15% superior al de Citizens, el propietario también podría perder la opción de permanecer en la aseguradora estatal.

Situaciones en las que un cliente podría salir de Citizens:

Recibe una oferta comparable de una aseguradora autorizada.

Recibe una oferta comparable de una aseguradora de líneas excedentes dentro del margen del 15%.

La oferta cumple los requisitos mínimos de cobertura establecidos por la ley.

El riesgo es considerado elegible para el mercado privado.

MÁS TRANSPARENCIA Y SUPERVISIÓN

La ley obliga a Citizens y a los administradores de los clearinghouses a compartir información sobre riesgos y pólizas para facilitar la evaluación por parte de las aseguradoras. Al mismo tiempo establece salvaguardas para proteger información comercial confidencial: ciertos datos deberán agregarse y desidentificarse antes de compartirse.

La Oficina de Regulación de Seguros de Florida tendrá que:

Revisar el programa dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor.

Realizar evaluaciones anuales para verificar su funcionamiento.

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