Florida dio un paso más en su estrategia de incorporar nuevas tecnologías al funcionamiento del gobierno estatal, y lo hace en un contexto donde miles de residentes ya usan monedas digitales en su día a día, desde enviar remesas a sus familias en Latinoamérica hasta cobrar trabajos independientes y manejar sus finanzas desde el celular. Con la firma del gobernador Ron DeSantis, entró en vigor la ley SB 1568, una norma que abre la puerta al uso de determinadas monedas digitales estables para realizar pagos al Departamento de Servicios Financieros de Florida (Florida Department of Financial Services). En la práctica, esto significa que, de forma voluntaria, algunos trámites y tarifas que hoy se pagan con tarjeta, cheque o transferencia podrían comenzar a probarse también con stablecoins, en un programa piloto pensado para medir si este sistema ofrece ventajas en costos, eficiencia y seguridad antes de considerar una posible expansión a más gestiones del gobierno estatal.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 1568?

La nueva legislación crea el Florida Stablecoin Pilot Program, un programa piloto administrado por el Department of Financial Services (DFS).

A partir de ahora:

El departamento podrá aceptar determinadas payment stablecoins —un tipo de activo digital diseñado para mantener un valor estable frente al dólar estadounidense— como forma de pago de ciertos cargos estatales.

La participación será completamente voluntaria: ninguna persona o empresa estará obligada a utilizar monedas digitales para pagar sus obligaciones con el estado.

Los métodos tradicionales de pago siguen vigentes y continúan siendo la vía principal para la mayoría de los trámites.

Para muchos residentes hispanos en Florida —dueños de pequeños negocios en Miami, Orlando, Tampa o zonas como Hialeah y Kissimmee— esto abre la posibilidad de integrar herramientas financieras digitales que ya utilizan en otros ámbitos, pero ahora en su relación directa con el gobierno estatal.

Ron DeSantis aprobó esta ley el 26 de junio de 2026 (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

¿QUÉ PAGOS PODRÁN HACERSE MEDIANTE STABLECOINS?

La ley autoriza al Departamento de Servicios Financieros a aceptar stablecoins para distintas tarifas que administra directamente. Entre ellas se encuentran:

Tipo de pago autorizado ¿Podrá pagarse con stablecoins? Tarifas de licencias Sí Tarifas de registros Sí Tarifas de certificaciones Sí Cuotas de evaluación Sí Tarifas de solicitudes Sí Tarifas de renovación Sí Otras tarifas regulatorias administradas por el DFS Sí

La legislación también deja abierta la posibilidad de incorporar otros pagos que sean administrados por el propio departamento, siempre dentro del marco del programa piloto. Para negocios familiares, restaurantes latinos, talleres y servicios profesionales, esto puede significar, en el futuro, más flexibilidad a la hora de cumplir con licencias y renovaciones.

NO CUALQUIER CRIPTOMONEDA SERÁ ACEPTADA

Uno de los puntos más importantes de la SB 1568 es que establece reglas muy estrictas sobre qué activos digitales podrán utilizarse. El Department of Financial Services únicamente podrá aceptar stablecoins que cumplan requisitos específicos, entre ellos:

Tener una capitalización promedio de mercado de al menos 1.000 millones de dólares durante los últimos doce meses.

Estar respaldadas uno a uno por reservas seguras, como dólares estadounidenses, depósitos bancarios asegurados o bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo.

Poder convertirse en cualquier momento a dólares estadounidenses en una relación de 1:1.

Ser emitidas por entidades autorizadas bajo la legislación federal o estatal.

Cumplir los requisitos previstos por la GENIUS Act, la ley federal que regula este tipo de activos digitales.

En otras palabras, la norma no permite utilizar cualquier criptomoneda, como Bitcoin o activos altamente volátiles. El programa está limitado únicamente a stablecoins que cumplan estándares regulatorios y financieros muy específicos, buscando proteger a los usuarios y evitar que el experimento se convierta en un espacio para productos de alto riesgo.

ASÍ FUNCIONARÁ EL PROGRAMA PILOTO

Quienes decidan participar deberán enviar sus pagos a una billetera digital compatible proporcionada por el Departamento de Servicios Financieros. Del mismo modo, quienes soliciten un reembolso o devolución también podrán elegir recibir el dinero mediante una stablecoin, siempre que proporcionen una dirección válida de su billetera digital.

El funcionamiento básico será el siguiente:

Paso Cómo opera el programa 1 El participante decide voluntariamente usar una stablecoin. 2 El DFS proporciona una dirección oficial de billetera digital. 3 Se envía el pago mediante la stablecoin autorizada. 4 El departamento convierte la stablecoin a dólares estadounidenses en un plazo razonable. 5 Los fondos se depositan en las cuentas públicas correspondientes.

La ley también exige que el departamento procure minimizar los costos derivados de las comisiones de la red blockchain o de las plataformas de intercambio al momento de realizar la conversión, algo especialmente sensible para quienes ya están acostumbrados a revisar comisiones cada vez que envían dinero a sus países de origen.

SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS

Otro aspecto relevante es que el programa contará con mecanismos de supervisión. El Department of Financial Services podrá realizar auditorías, exámenes e investigaciones a los emisores de las stablecoins autorizadas para verificar aspectos como:

El respaldo real de los activos.

La posibilidad de convertirlos a dólares cuando corresponda.

El cumplimiento de normas de protección al consumidor.

La prevención del fraude y del lavado de dinero.

Los procedimientos para resolver disputas.

Cuando sea necesario, el departamento trabajará conjuntamente con la Office of Financial Regulation para evitar duplicar controles y fortalecer la supervisión del programa. En un entorno donde no son raros los casos de esquemas fraudulentos dirigidos a comunidades migrantes, este componente de control será clave para generar confianza en la comunidad hispana.

FLORIDA EVALUARÁ LOS RESULTADOS CADA AÑO

La SB 1568 no establece este sistema de forma permanente sin antes medir su desempeño. La legislación obliga al Departamento de Servicios Financieros a recopilar información sobre:

Volumen de transacciones.

Ahorros en costos.

Incidentes de seguridad.

Cumplimiento regulatorio.

Impacto económico.

Casos de fraude o controversias.

Además, desde el 1 de febrero de 2027, el departamento deberá entregar un informe anual al gobernador, al Senado de Florida y a la Cámara de Representantes de Florida con los resultados del programa, recomendaciones para ampliarlo o finalizarlo y, si corresponde, propuestas para modificar la legislación. Para medios y periodistas que cubren la realidad hispana en el estado, esos informes serán una fuente clave para seguir la evolución de este experimento y entender si realmente se convierte en una alternativa usada por residentes y negocios latinos.

LO QUE LA LEY NO CAMBIA

Aunque la norma representa un paso importante hacia la adopción de activos digitales en la administración pública, también establece varios límites claros. La SB 1568 no:

Obliga a los ciudadanos a pagar con stablecoins.

Autoriza el uso de cualquier criptomoneda distinta de las stablecoins aprobadas.

Modifica las tarifas existentes ni crea nuevos cargos.

Cambia los requisitos para obtener licencias o permisos estatales.

Elimina las obligaciones del estado de proteger los fondos públicos conforme a la legislación vigente.

En la práctica, se trata de un programa piloto diseñado para probar si las stablecoins pueden convertirse en una alternativa segura y eficiente para determinados pagos al gobierno estatal, sin reemplazar los métodos tradicionales que actualmente utilizan la mayoría de los residentes y empresas de Florida, incluidas las comunidades hispanas que siguen usando efectivo, tarjetas y bancos locales para la mayor parte de sus gestiones.

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