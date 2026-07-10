Si manejas por Miami-Dade, Broward o el I-4 corridor y te gusta personalizar el auto con placas que representen tu universidad, tu club cultural o una causa comunitaria, hay noticias importantes: a partir del 1 de octubre de 2026 la ley SB 246 —ya firmada por el gobernador Ron DeSantis— introduce nuevas placas especiales y endurece las reglas sobre cómo deben administrarse los fondos que generan. Esto significa que, aunque la mayoría de los conductores no tendrá que hacer trámites extra para su licencia o registro, organizaciones sin fines de lucro, colegios locales y asociaciones civiles (desde la graduación de “alumni” hasta fundaciones que apoyan veteranos en Tampa o becas en Miami) tendrán nuevas obligaciones administrativas y de transparencia. Para la comunidad hispana, la medida busca asegurar que el dinero recaudado con estas placas se use para los fines prometidos, y que no se pierda en gastos administrativos o en entidades que incumplan requisitos legales.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY SB 246 EN FLORIDA?

Lo importante para entender la SB 246 es que no altera los requisitos para obtener una licencia de conducir ni el proceso general de registro de vehículos. La norma se centra en las specialty license plates (placas especiales) —esas que muchos compran para apoyar universidades, causas benéficas, colegios, fundaciones o iniciativas culturales— y establece controles más estrictos sobre las organizaciones que reciben los fondos.

Cambios clave en la SB 246:

Proyección financiera obligatoria: las organizaciones que soliciten una nueva placa deberán entregar al Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) una proyección financiera a cinco años dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la placa.

Riesgo de desautorización: si la organización no presenta la proyección en el plazo, la placa podrá ser desautorizada.

Informes anuales: el FLHSMV presentará cada año un reporte al gobernador y a la Legislatura con el estado financiero de las organizaciones y sobre aquellas cuya distribución de ingresos haya sido suspendida.

Nuevos diseños: la ley autoriza la creación de nuevas placas para universidades, entidades militares y otras organizaciones culturales o deportivas.

Cambio Qué establece la ley Mayor control financiero Las organizaciones deberán entregar proyecciones financieras y reportar cómo utilizarán los recursos. Posible desautorización Si no presentan la información requerida dentro del plazo, la placa especial podrá perder su autorización. Informes anuales El FLHSMV deberá informar cada año al gobernador y a la Legislatura sobre el cumplimiento. Nuevas placas especiales Se crean nuevas placas para universidades, organizaciones y diferentes iniciativas en Florida.

NUEVAS PLACAS ESPECIALES QUE AUTORIZA LA LEY

La SB 246 agrega varias placas que los conductores podrán solicitar para apoyar causas e instituciones específicas. Entre ellas:

Endless Summer (también disponible para motocicletas).

Miami Northwestern Alumni Association.

Christopher Columbus High School.

Ultimate Fighting Championship (UFC).

United States Naval Academy.

United States Military Academy.

Miami Dade College.

Florida Film Legacy.

St. Petersburg College.

Cada placa canalizará sus ingresos a organizaciones sin fines de lucro, fondos de becas, programas para veteranos, proyectos culturales o actividades comunitarias según lo defina la legislación.

Los propietarios de autos en Florida verán ciertos cambios en las matrículas especiales (Foto: AFP)

REGLAS MÁS ESTRICTAS SOBRE EL USO DEL DINERO

La ley busca evitar que los ingresos o intereses generados por la venta de placas se desvíen a usos no autorizados. Entre las restricciones principales:

Prohibición de transferencias a entidades que no cumplan requisitos legales.

Limitación del uso para fines comerciales o gastos administrativos no permitidos por la ley.

Suspensión de distribuciones si una organización no cumple recomendaciones tras una auditoría.

Transferencia de fondos retenidos al Highway Safety Operating Trust Fund si la Legislatura no decide su destino.

¿QUIÉNES SE VERÁN MÁS AFECTADOS?

Conductores interesados en comprar nuevas placas especiales.

Organizaciones sin fines de lucro que administran los ingresos de las placas.

Universidades e instituciones educativas beneficiarias (por ejemplo, Miami Dade College).

Fundaciones comunitarias y programas de apoyo a veteranos.

El FLHSMV, encargado de supervisar cumplimiento y presentar informes.

Para la mayoría de los propietarios de vehículos en Florida, la ley no cambia el proceso de registro de placas tradicionales, renovación o requisitos para licencias de conducir.

FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

Firma del gobernador: ya efectuada.

Entrada en vigor: 1 de octubre de 2026.

Plazo para proyección financiera: 60 días desde la aprobación de la placa.

Periodicidad de informes: anual al gobernador y a la Legislatura.

Ron DeSantis firmó esta ley el 10 de abril de 2026 (Foto: AFP)

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