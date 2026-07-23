La política migratoria continúa siendo uno de los temas que más impacto tiene en Florida, especialmente en las ciudades y condados donde la comunidad latina es mayoría o está en fuerte crecimiento, como Miami-Dade, Broward, Orange (Orlando) o Hillsborough (Tampa). Aunque el control de la inmigración corresponde principalmente al gobierno federal, el estado ha mantenido en los últimos años una estrategia propia para responder a lo que considera una crisis derivada del ingreso irregular de migrantes, una realidad que se siente en barrios como Hialeah, Kissimmee u Orlando, donde muchas familias mezclan estatus migratorio y siguen de cerca cada anuncio del gobernador. Por eso, cada vez que Ron DeSantis renueva una declaración de emergencia, vale la pena revisar qué significa realmente y si introduce cambios para los residentes, tanto para los ciudadanos y residentes legales como para quienes viven con procesos abiertos o con familiares indocumentados.

Ahora, el gobernador volvió a actuar. A través de una nueva orden ejecutiva, decidió mantener vigente por otros 60 días el estado de emergencia relacionado con la inmigración ilegal. La medida no crea nuevas restricciones ni modifica las facultades del estado, pero sí mantiene activas las herramientas extraordinarias que Florida viene utilizando desde principios de 2023 para coordinar su respuesta frente a esta situación.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA ORDEN EJECUTIVA 26-145?

La Orden Ejecutiva 26-145, firmada por Ron DeSantis el 20 de julio de 2026, extiende por otros 60 días la vigencia de la Orden Ejecutiva 23-03, que declaró el estado de emergencia por inmigración ilegal en Florida en enero de 2023.

Según el documento oficial, el gobernador sostiene que la extensión es necesaria porque un gran número de inmigrantes que ingresaron de manera irregular durante la administración del expresidente Joe Biden permanece dentro del estado y continúan los esfuerzos para deportarlos.

Además, el texto afirma que esta situación sigue ejerciendo presión sobre los recursos locales y que todavía requiere coordinación y apoyo permanente de las agencias estatales, algo que se refleja en el uso de fondos públicos para operativos y traslados vinculados a la política migratoria.

Las autoridades federales y locales durante detención de mujer en Miami, conforme al plan del presidente Donald Trump (Foto: HSI Miami/X)

¿QUÉ CAMBIA CON ESTA EXTENSIÓN?

En términos prácticos, la respuesta es directa: no cambia el contenido de la emergencia, sino que se prolonga su vigencia por 60 días más a partir del 20 de julio de 2026. Puntos clave de la nueva orden:

Medida Qué significa Se renueva el estado de emergencia Continúa vigente durante 60 días adicionales. Se mantienen todas las disposiciones de la OE 23-03 Las facultades extraordinarias siguen siendo las mismas. Entra en vigor inmediatamente La extensión se aplica desde el 20 de julio de 2026.

En otras palabras, el gobernador no incorporó nuevas medidas ni eliminó las existentes: simplemente decidió mantener activas todas las disposiciones aprobadas originalmente en 2023, en una línea de continuidad que ya ha convertido la emergencia en una herramienta recurrente de la política migratoria de Florida.

¿QUÉ FACULTADES SIGUEN VIGENTES?

Como la nueva orden reafirma íntegramente la Orden Ejecutiva 23-03, continúan disponibles diversas herramientas previstas en la declaración de emergencia original.

Entre las principales se encuentran:

La permanencia del estado de emergencia por inmigración ilegal.

La coordinación de la respuesta estatal a través de la Florida Division of Emergency Management.

La posibilidad de movilizar recursos estatales para atender la emergencia.

La autorización para activar a la Guardia Nacional de Florida cuando sea necesario.

La facultad de coordinar acciones entre agencias estatales, autoridades locales y organismos federales.

La posibilidad de suspender temporalmente determinados procedimientos administrativos cuando interfieran con la respuesta de emergencia.

El acceso a fondos estatales destinados a emergencias para financiar las operaciones relacionadas con esta situación.

¿POR QUÉ DESANTIS DECIDIÓ EXTENDER LA EMERGENCIA?

La nueva orden ejecutiva expone varios argumentos para justificar la prórroga. De acuerdo con el documento, el gobernador considera que:

Permanecen en Florida numerosos inmigrantes que ingresaron de forma irregular al país.

Continúan los procesos para su deportación.

La situación sigue representando una carga para los gobiernos locales.

El estado aún necesita mantener la coordinación de recursos y personal para responder a esta situación.

¿QUÉ DECÍA LA ORDEN EJECUTIVA ORIGINAL DE 2023?

La Orden Ejecutiva 23-03, emitida el 6 de enero de 2023, fue la que declaró inicialmente el estado de emergencia. En ese momento, el gobernador argumentó que Florida enfrentaba un aumento considerable de la migración irregular, especialmente por vía marítima, y citó como ejemplo:

El incremento de los encuentros de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) en la frontera sur.

Miles de intercepciones de migrantes en aguas territoriales de Florida.

La llegada de cientos de personas al Dry Tortugas National Park y posteriormente a Key West.

La presión que, según el estado, sufrían los gobiernos locales por la llegada de migrantes.

Con base en esos argumentos, el gobernador declaró la emergencia y activó las facultades extraordinarias contempladas en la Florida Emergency Management Act, muchas de las cuales continúan vigentes gracias a las sucesivas prórrogas.

LO QUE DEBEN SABER LOS RESIDENTES DE FLORIDA

Para la mayoría de los habitantes del estado, esta nueva orden ejecutiva no crea obligaciones adicionales ni modifica leyes migratorias existentes: la vida diaria en barrios latinos como Hialeah, Little Havana, Wynwood, Kissimmee u Orlando seguirá regida por las normas federales y estatales ya aprobadas, incluyendo leyes recientes que endurecen requisitos laborales, de transporte y de acceso a servicios para personas indocumentadas.

Lo que hace la orden es mantener vigente el marco legal que permite al gobierno estatal seguir utilizando recursos, personal y mecanismos de coordinación para responder a la emergencia declarada en 2023. La extensión tendrá una duración de 60 días, salvo que el gobernador decida renovarla nuevamente antes de su vencimiento, algo que ya ha ocurrido varias veces y que mantiene a muchas familias hispanas atentas a las noticias locales y a las actualizaciones oficiales, especialmente en condados con alta presencia latina como Miami-Dade, Orange y Broward.

Ron DeSantis firmó la orden ejecutiva el pasado 20 de julio (Foto: AFP)

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