En Florida, cualquier cambio en las reglas que rigen los impuestos sobre la propiedad genera preguntas inmediatas entre familias que viven en su casa principal, inquilinos con contratos largos y pequeños inversionistas. La SB 110, aprobada por la Legislatura estatal y ya firmada por el gobernador Ron DeSantis, pretende aclarar quién se considera propietario “a efectos fiscales” para recibir la homestead exemption —la deducción que reduce el valor imponible de la vivienda principal— y eso puede traducirse en menos impuestos para algunas personas y trámites adicionales para otras. Si vives en el estado y estás pendiente de cómo afectará a tu recibo del property tax, es importante entender qué modifica exactamente la ley, a quiénes podría beneficiar y por qué la redacción de un solo término legal puede tener impacto práctico en casos que vemos a diario en oficinas locales y consultas ciudadanas.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA SB 110?

La SB 110 es una enmienda a la sección 196.041 de los Estatutos de Florida. No crea un impuesto nuevo ni sube las tasas; su objetivo declarado es aclarar y ampliar la definición de quién posee “título legal o beneficioso” a efectos de la homestead exemption. En palabras sencillas: la ley busca definir mejores situaciones en las que una persona, aun sin la escritura tradicional, pueda ser reconocida como titular para solicitar la exención fiscal.

Esta nueva ley cambiará cierto detalle de los impuestos a la propiedad de Florida (Foto: Magnific)

CAMBIOS PRINCIPALES QUE INTRODUCE LA SB 110

Tema Qué cambia con la SB 110 Contratos de compra Se reconoce más claramente a quienes viven en una propiedad bajo un contrato bona fide registrado Arrendamientos largos Incluye leases de 98 años o más como base para homestead exemption Cooperativas de vivienda Refuerza que los miembros con acciones en cooperativas pueden calificar como titulares beneficiosos Definición de “título” Amplía el concepto de propiedad para fines de exención fiscal Naturaleza de la ley Se declara como “remedial and clarifying in nature”

¿A QUIÉN PODRÍA AFECTAR ESTA LEY?

La SB 110 no es solo técnica: en la práctica puede cambiar quién puede solicitar la exención. Los grupos que podrían verse impactados incluyen:

Personas que viven en propiedades bajo contratos de compra aún no formalizados.

Residentes en cooperativas o en esquemas legales distintos a la escritura tradicional.

Titulares de arrendamientos de muy largo plazo.

Personas en arreglos de “título beneficioso” reconocidos por la nueva redacción.

EL PUNTO CLAVE: LA HOMESTEAD EXEMPTION

La homestead exemption permite descontar una parte del valor de la vivienda principal del cálculo del impuesto sobre la propiedad, lo que reduce el impuesto anual. La SB 110 no altera el monto del beneficio, pero sí puede ampliar la base de quienes reúnen los requisitos formales para solicitarlo, dependiendo de cómo interpreten los property appraisers y las cortes la nueva definición de “título”.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 25 de junio y entró en vigor inmediatamente (Foto: AFP)

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