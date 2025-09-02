Lo que comenzó como un día más de citas médicas terminó convertido en un verdadero sueño para una pareja de Ohio. Un hombre de Carrollton, cuyo nombre no fue revelado, acompañaba a su esposa a una serie de tratamientos contra el cáncer cuando decidió hacer una parada en una tienda de conveniencia en su camino de regreso a casa.

Según informó la Lotería de Ohio, el hombre compró un par de boletos de raspadito de $5 y notó que en la caja quedaba uno de la serie Best of 7’s. Lo tomó sin imaginar que esa decisión cambiaría su vida.

Al llegar a su hogar y raspar el boleto, descubrió que había ganado el premio mayor de $500,000 dólares. Tras los descuentos, recibirá alrededor de $360,000. “Todavía no lo puedo creer. Sigo pensando que es un sueño”, declaró en el comunicado.

El afortunado descubrió en casa que su boleto de la lotería era el premio mayor. | Crédito: mehaniqu / Freepik

Su primera reacción fue contarle a su esposa, aunque ella no le creyó de inmediato. “Me miró raro y me dijo: ‘¿Te caíste?’. Yo le respondí: ‘¡No, estoy en shock! ¡Creo que gané medio millón de dólares!’”, recordó entre risas. Finalmente, la mujer se convenció cuando su esposo escaneó el boleto en la aplicación oficial de la lotería y comprobó que efectivamente era ganador.

El afortunado explicó que siempre ha tenido una pequeña estrategia al comprar boletos: prefiere los que se encuentran al final de la serie. “Me gusta el final del rollo. A veces compro en el medio, pero siempre he preferido el final”, comentó.

Funcionarios de la lotería destacaron que el premio llega como una bendición para la pareja que enfrenta gastos médicos. | Crédito: Getty Images

El boleto ganador fue vendido en la tienda Bellstore #146 en Malvern. Para la pareja, el premio llega como una bendición en medio de tiempos difíciles, pues han enfrentado el peso de las crecientes facturas médicas. Ahora, parte de ese dinero podrá destinarse a cubrir los gastos.

Con optimismo, el hombre aseguró que cuando su esposa se recupere espera planear algo especial para disfrutar juntos y celebrar esta inesperada fortuna.

