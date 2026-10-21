Rusia liberó el miércoles a un estadounidense que llevaba más de cuatro años encarcelado, acusado de combatir como mercenario en Ucrania, en un acuerdo completado durante una visita de un enviado estadounidense de alto nivel y en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una serie de medidas destinadas a beneficiar a Moscú.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que le había pedido al presidente ruso, Vladímir Putin, durante una llamada telefónica la semana pasada que liberara a Stephen Hubbard, y que, a diferencia de liberaciones anteriores, la suya no había requerido que Estados Unidos entregara a nadie a cambio.

“Bienvenido a casa, Stephen, es estupendo tenerte de vuelta”, dijo Trump.

Hubbard, un exmaestro de Michigan de 74 años, iba camino a casa tras una visita a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos Steve Witkoff, quien también mantuvo conversaciones con Putin sobre la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, mientras Trump presiona a Kiev para que llegue a un acuerdo que detenga los combates.

Hubbard, de Michigan, fue condenado en 2024 a casi siete años de prisión tras un juicio a puerta cerrada. Los fiscales afirmaron que había firmado un contrato con el ejército ucraniano después de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022, y que combatió junto a ellos hasta que fue capturado dos meses después. El gobierno de Estados Unidos designó a Hubbard como detenido injustamente bajo el gobierno de Joe Biden.

La liberación se produjo en medio de medidas de Trump para beneficiar a Rusia

Witkoff, un enviado clave del gobierno de Trump que ha intentado sin éxito encaminar a Rusia y Ucrania hacia un acuerdo para poner fin a una guerra que cumplirá cinco años en febrero de 2027, dio las gracias a Putin por liberar a Hubbard y dijo que “gracias a usted, se va a casa con su familia”.

“Usted habla mucho de mi presidente, el presidente Trump, como un humanitario. Usted también es un humanitario, señor”, dijo Witkoff.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los medios rusos el miércoles que la liberación de Hubbard fue “planteada por la parte estadounidense durante cierto tiempo”, y que Putin decidió liberar al hombre por “consideraciones humanitarias”.

Añadió que los contactos generales “continúan de manera regular entre los servicios de inteligencia”.

Las relaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia atraviesan un momento fluido en el que la alianza Washington-Kiev se ve a prueba por nuevas tensiones al mismo tiempo que el gobierno de Trump ha impulsado políticas que ayudan a Putin.

Esas incluyen la decisión de Trump la semana pasada de eximir a Rusia de sanciones impuestas por un proyecto de ley que el Congreso aprobó abrumadoramente para apoyar a Ucrania. La norma, bautizada en honor del fallecido senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, apuntaba al flujo de recursos financieros que alimenta la guerra de Moscú. Ese giro se produjo después del anuncio de Trump de un acuerdo para importar combustible diésel ruso en un esfuerzo con pocas probabilidades de frenar los altos precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes.

Witkoff se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Noruega el martes. Se esperaba que intercambiara ideas de esa reunión, así como propuestas de colegas europeos y estadounidenses, en sus conversaciones con líderes rusos en San Petersburgo el miércoles.

Otros estadounidenses permanecen encarcelados en Rusia

Hubbard es el segundo estadounidense liberado por Rusia en aproximadamente los últimos dos meses, tras la liberación en agosto del veterano de la infantería de Marina Robert Gilman, gravemente enfermo y encarcelado por cargos disputados de agredir a un agente de policía.

Otros estadounidenses, incluidos algunos con enfermedades graves, permanecen encarcelados en Rusia. Hubbard era el único designado como detenido injustamente, aunque algunos activistas dicen que esa etiqueta debería aplicarse a otros prisioneros.

Global Reach, un grupo que trabaja para liberar a estadounidenses detenidos en el extranjero y que actualmente representa a cinco estadounidenses retenidos en Rusia, elogió la liberación pero también pidió que los otros prisioneros regresen a casa.

“Estamos agradecidos al gobierno de Trump por reunir a Stephen Hubbard con su familia, pero al mismo tiempo, sabemos que hay otras cinco familias de estadounidenses retenidos en Rusia que van a tener dificultades para entender por qué su ser querido no fue incluido en el acuerdo”, dijo Eric Lebson, el director de estrategia del grupo, en un comunicado.

Hubbard había estado encarcelado desde 2022 por cargos que Hostage Aid Worldwide, un grupo de defensa de rehenes, ha calificado de falsos.

La organización publicó en agosto una carta abierta a Trump que dijo que fue escrita por Patricia Hubbard Fox, la hermana de Hubbard, en la que ofrecía elogios a Trump pero también dijo que su hermano había sido sometido a “golpizas constantes, tortura y hambre” durante su detención.

“Aun así, todo lo que usted está haciendo no va a importar para mi hermano veterano estadounidense secuestrado, Stephen James Hubbard (pronto cumplirá 74), si Putin no cede y lo deja volver a casa y él muere allá arriba en una prisión nazi”, decía la carta.