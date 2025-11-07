El fuerte calor desaparecerá y las temperaturas bajarán drásticamente desde este sábado 7 de noviembre. Los últimos días, Texas gozó de un buen tiempo muy por encima del promedio; sin embargo, el clima en esta parte de Estados Unidos se verá afectado por la llegada de dos frentes fríos. Desde el sábado por la noche, su arribo traerá vientos del norte de hasta 40 mph y un desplome de casi 20 grados para el domingo. Aquí toda la información que necesitas conocer de mano de los meteorólogos locales.

El panorama climático afrontará diversos cambios de costa a costa del país. Según explicó el meteorólogo Gabriel Torres, de Univision, en el noreste habrá temperaturas congelantes y ráfagas intensas de viento; en el noroeste lluvias y nieve en zonas montañosas por un río atmosférico; en el centro se presentará aire frío y condiciones ventosas, mientras que el sur y oeste gozará de clima más templado, con cielos mayormente despejados.

“Tendremos una montaña rusa en nuestra región (…) Seguimos con días calurosos en la ciudad, pero atención porque un nuevo frente frío llegará el sábado por la noche. El domingo será mucho más fresco y ventoso, así que disfruta el calorcito mientras dure porque el cambio será notorio”, agregó el experto.

El sol se esconderá en Texas para dar paso al frío durante este fin de semana. (Foto: RoschetzkyIstockPhoto / iStock) / RoschetzkyIstockPhoto

Dos frentes fríos llegan a Texas este fin de semana

Por su parte, la meteoróloga Nelly Carreño, de Univision DFW, explicó que “el primer frente llegará el sábado por la tarde y el segundo el domingo, haciendo que las máximas bajen a 66 °F el domingo y a 62 °F el lunes. Algunas zonas podrían amanecer en los 30 °F el lunes, aunque sin condiciones de heladas”.

La también jefe de meteorología para la filial de Dallas agrego que “el sábado durante el día llegará nuestro primer frente frío y el sábado en la noche va a empezar a bajar la temperatura. El segundo frente llega el domingo durante el día y va empezar a bajar nuevamente la temperatura. Esto quiere decir que el sábado vamos a tener máxima en los 80 °F y para el domingo, 66 °F. El lunes la máxima será de 62 °F. Durante la mañana del lunes, algunas zonas van a bajar a los 30 °F, aunque sin condiciones de heladas, pero con temperaturas cerca de 38 °F en cuanto a la mínima”.

Antes de la llegada del frente frío, en Texas tendrán un viernes y sábado calientes, con temperaturas muy por encima del promedio. (Foto: @gabrieltorrestv / Instagram)

¿Cómo estará el clima los próximos días en Texas?

Adicional a la información que ya te presenté, Gabriel Torres explica que para el lunes por la mañana “podríamos amanecer en los altos 30s°F, aunque sin llegar al punto de congelación. Durante la tarde, las temperaturas subirán a los 60s°F, ofreciendo un respiro. Ten lista tu chamarra”.

Todo cambiará el sábado por la noche con la llegada de un frente frío que traerá vientos del norte de hasta 40 mph y un desplome de casi 20 grados para el domingo. (Foto: @gabrieltorrestv / Instagram)

¿En qué partes de EE.UU. caerá nieve por el frente frío?

El meteorólogo Paul Pastelok de AccuWeather explicó que “las condiciones se parecerán más a mediados de diciembre o incluso a la Navidad en muchas zonas”. Esto permitirá la formación de un cinturón de nieve que se extenderá desde el Medio oeste hasta los Apalaches y el noreste.

Grand Rapids (Michigan) y Cleveland (Ohio) podrían registrar varios centímetros de nieve entre el domingo y el martes.

En Pennsylvania y Nueva York, las bandas de nieve intermitente podrían afectar la visibilidad y generar condiciones peligrosas en las autopistas interestatales 94 y 80/90.

En Vermont, New Hampshire y el interior de Maine, la nieve podría mezclarse con lluvia.

En el norte de Michigan, la ciudad de Marquette podría tener varias horas de nieve entre el sábado y el lunes.

En Chicago se prevé una ligera acumulación entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

