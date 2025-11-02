Muchos piensan que el Seguro Social solo beneficia a los jubilados mayores, pero pocos saben que los hijos de ciertos jubilados también pueden recibir un cheque mensual. Se trata de una prestación poco conocida del sistema estadounidense que puede marcar una gran diferencia en las finanzas familiares, especialmente para quienes se jubilan más tarde o tienen hijos pequeños.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), solo el 1% de los beneficiarios actuales son hijos de trabajadores jubilados, pero cada uno de ellos recibe en promedio US$919.20 al mes. Aunque la cifra puede parecer modesta, su impacto acumulado puede ser significativo a lo largo del tiempo, sobre todo si el dinero se utiliza para educación o ahorro familiar.

Este beneficio es posible gracias al pago por hijo dependiente del Seguro Social, que permite que los hijos de un beneficiario jubilado reciban hasta la mitad del monto de la jubilación plena del padre o madre (conocido como FRA, por sus siglas en inglés). Es decir, si el beneficio completo de un jubilado es de US$1,700, su hijo podría recibir US$850 mensuales hasta cumplir los 18 o 19 años, dependiendo de su situación escolar.

El Seguro Social está diseñado para pagar a los trabajadores jubilados de 65 años o más un ingreso continuo después de la jubilación (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA LA PRESTACIÓN POR CUIDADO DE DEPENDIENTES DEL SEGURO SOCIAL?

Para acceder a esta prestación, el padre o madre debe tener al menos 62 años y ser elegible para el Seguro Social. El hijo, por su parte, debe ser menor de 17 años , o menor de 19 y asistir a la escuela a tiempo completo , o bien tener una discapacidad que comenzó antes de los 22 años. Es una ayuda pensada para familias con hijos dependientes que aún están en etapa escolar o requieren apoyo económico.

Sin embargo, como en casi todo beneficio federal, existen límites. El monto total familiar no puede superar el 150% o 180% del beneficio de jubilación plena del trabajador. Si el total excede ese porcentaje, la SSA reducirá proporcionalmente la cantidad que reciben los hijos, aunque el pago del jubilado no se ve afectado. Por ejemplo, si un padre con una FRA de US$1,700 tiene cuatro hijos elegibles, cada uno podría recibir una cantidad ajustada para no sobrepasar el límite familiar.

Solicitar la prestación de la Seguridad Social por cuidado de dependientes depende de la situación de cada persona (Foto: AFP)

UNA DE LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ES SI EL PADRE O MADRE PUEDE SEGUIR TRABAJANDO

La respuesta es sí, pero con precauciones . Si el beneficiario aún no ha alcanzado su edad plena de jubilación, sus beneficios (y los de sus hijos) se reducirán en US$1 por cada US$2 ganados por encima de US$23,400 al año. Esta penalización desaparece una vez que el beneficiario cumple la FRA, y las reducciones se compensan gradualmente con ajustes mensuales más altos.

¿VALE LA PENA SOLICITAR LA PRESTACIÓN DE LA SS POR CUIDADO DE DEPENDIENTES?

Los asesores financieros recomiendan analizar cada caso antes de solicitar esta prestación. Reclamar el Seguro Social antes de la edad plena reduce el beneficio de por vida, aunque puede resultar ventajoso si hay hijos pequeños que pueden recibir pagos.

Como explicó Andrew Wood, asesor de Daniel A. White & Associates, “si el plan de jubilación está bien financiado, la diferencia no será significativa; pero si los recursos son limitados, solicitar temprano puede afectar el ingreso futuro del jubilado”.

Algunos expertos ven esta medida como una oportunidad estratégica. Los padres pueden usar los pagos por hijo para ahorrar, invertir o cubrir gastos educativos. Dado que el dinero recibido por los niños está exento de impuestos y puede colocarse en cuentas a su nombre, muchas familias aprovechan esta prestación para financiar la educación universitaria o iniciar un fondo de ahorro a largo plazo.

En conclusión, este beneficio poco conocido del Seguro Social puede ser una gran ventaja para los jubilados con hijos menores. Aunque requiere planificación y análisis, ofrece la posibilidad de maximizar los ingresos familiares y crear un colchón financiero adicional. En tiempos en que cada dólar cuenta, conocer y aprovechar estas oportunidades puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una más estable para toda la familia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.