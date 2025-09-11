Los operativos de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se están volviendo cada vez más agresivos. Si bien un gran grupo de estadounidenses está a favor de las redadas en diversas ciudades del país promovidas por el Gobierno de Donald Trump, hay quienes consideran que todos tienen derecho a trabajar y más si son inmigrantes, por lo que muestran su rechazo a las detenciones como sucedió en Rochester, Nueva York, donde los vecinos se enfrentaron a los oficiales para evitar que se llevaran a varios trabajadores; sin embargo, no todos los casos tienen buenos resultados. En las últimas horas la violenta detención de dos hombres en Los Ángeles activó las alarmas porque efectivos enmascarados apuntaron con sus armas y rompieron el vidrio de un auto estacionado en un centro comercial para llevarse a sus ocupantes. Aquí los detalles de los minutos de terror que se vivieron la mañana del martes 9 de septiembre en el área de Van Nuys.

Desde hace varios meses, los operativos de ICE, como parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU., han llevado a los agentes de inmigración a granjas, sitios de construcción, restaurantes, cortes, talleres de reparación de automóviles y hasta los estacionamientos de conocidas cadenas.

Varios agentes llegaron al estacionamiento y centraron su operación en un auto rojo con tres ocupantes. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

El impactante arresto de dos hombres en Los Ángeles

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron todos los detalles del operativo ocurrido al promediar las 11 de la mañana del martes 09 de septiembre por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se ve cómo varios agentes enmascarados y con armas desenfundadas apuntaron directamente a los ocupantes de un vehículo Camaro rojo que se estacionó apenas unos segundos antes en una plaza comercial cerca de la intersección de Sherman Way y Kester Avenue. Una mujer que iba como copiloto bajó la luna para dirigirse a uno de los agentes, mientras que otro rompió otro vidrio para bajar a todos los ocupantes.

“¡Sal del auto ya!”, se escucha gritar a uno de los agentes para luego tirar al suelo a uno de los hombres para esposarlo. En las imágenes se escucha a la mujer gritarle que si la tocaba lo iba a demandar.

De acuerdo con testigos, los uniformados rompieron los vidrios del auto donde se encontraban estas personas y luego las esposaron a la fuerza. (Foto: @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Ella es ciudadana estadounidense y fue puesta en libertad inmediatamente, mientras que los dos hombres con residencia permanente terminaron arrestados. Según detallan desde Univision Noticias, no se sabe si tienen antecedentes penales, pero de acuerdo a las autoridades ya venían investigándolos y siguiendo el vehículo.

“La chica estaba ahí gritando: ‘¿Por qué nos apuntan con armas? No estamos haciendo nada’. Fue entonces cuando se acercaron, rompieron la ventana y arrastraron a los chicos. Luego, la mujer dijo que estaba embarazada… todos estos tipos se unieron para atacarla”, dijo Luis, un testigo, a la cadena ABC.

El padre de la mujer, Raúl Martínez, dijo a la cadena KTLA que su hija se encontraba en el Camaro en compañía de su novio y otro amigo cuando ocurrió el incidente. “Tenía mucho miedo. Estaba muy alterada (...) Le hacen esto a la gente, a la gente trabajadora, y para mí es realmente injusto”, agregó.

