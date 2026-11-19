El nuevo salario mínimo en California será de $17.40 por hora a partir del 1 de enero de 2027 , según confirmó el Departamento de Relaciones Industriales del estado (DIR). La actualización establece un nuevo piso salarial para la mayoría de los empleados cubiertos por la legislación estatal, aunque algunos trabajadores tienen derecho a una tarifa superior por su ubicación o sector.

Para quienes actualmente cobran el mínimo estatal de $16.90, el cambio representa 50 centavos adicionales por cada hora trabajada. Sin embargo, no significa que todos los empleados de California recibirán el mismo incremento: la obligación del empleador es respetar el salario mínimo que corresponda a cada puesto y lugar de trabajo.

¿Cuánto sube el salario mínimo en California y cuánto representa por semana?

El salario mínimo estatal pasará de $16.90 a $17.40 por hora. La nueva cantidad forma parte del ajuste anual por inflación previsto en la legislación de California; no se trata de un cheque de estímulo ni de un pago extraordinario del gobierno.

Para dimensionar la diferencia, estos son ejemplos calculados sobre horas ordinarias, antes de impuestos y otras deducciones:

Con 20 horas semanales, el ingreso bruto pasaría de $338 a $348: $10 adicionales.

Con 40 horas semanales, subiría de $676 a $696: $20 adicionales.

Si se mantienen 40 horas por semana durante 52 semanas, la diferencia sería de $1,040 brutos al año.

El DIR informó que el Departamento de Finanzas certificó el aumento el 31 de julio de 2026 . La normativa vincula las actualizaciones al Índice de Precios al Consumidor para Asalariados y Trabajadores Administrativos Urbanos, conocido como CPI-W, y establece un límite de 3.5% para el incremento anual.

¿Cuándo entra en vigor y quiénes recibirán el nuevo salario?

La tarifa de $17.40 será exigible desde el 1 de enero de 2027 para los trabajadores sujetos al mínimo estatal. La regla general comprende a la mayoría de los empleados y no depende de que la empresa sea grande: incluso un empleador con un solo trabajador debe cumplirla, salvo que exista una excepción legal aplicable.

El impacto en tu sueldo dependerá de lo que cobres y de la norma que cubra tu empleo:

Si ganas $16.90 por hora y estás sujeto al mínimo estatal, tu tarifa deberá subir al menos a $17.40.

Si ganas una cantidad intermedia, como $17 por hora, deberá ajustarse como mínimo a $17.40.

Si ya ganas más de $17.40, este cambio por sí solo no obliga a tu empleador a añadir otros 50 centavos.

Si cobras por pieza o producción, también debe respetarse el mínimo aplicable por las horas trabajadas.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar más de $17.40 por hora?

El mínimo estatal no siempre es la cantidad que debe aparecer en tu recibo de pago. Algunas ciudades y condados establecen tarifas superiores; cuando una norma local más favorable cubre tu trabajo, el empleador debe respetarla. Por eso, la ubicación del empleo es un dato clave para comprobar cuánto te corresponde.

También existen reglas específicas para determinadas actividades:

Comida rápida: los empleados cubiertos por la legislación especial tienen un mínimo de $20 por hora desde el 1 de abril de 2024. La tarifa estatal de 2027 no sustituye ese piso superior.

Sector salud: ciertos trabajadores están sujetos a mínimos específicos. Es necesario revisar la cobertura del establecimiento y el calendario correspondiente.

Empleos con propinas: el empleador no puede utilizar las propinas para completar su obligación de pagar el salario mínimo. Son ingresos separados del sueldo que debe abonar la empresa.

¿Qué debes revisar si tu empleador no aplica el aumento?

Cuando entre en vigor la nueva tarifa, comprueba el periodo trabajado y la cantidad por hora que figura en tu talón de pago. El DIR recuerda que los empleadores deben incluir la tarifa salarial en estos documentos y pagar, como mínimo, el monto que corresponda.

Si detectas una diferencia, estos pasos pueden ayudarte a documentarla: Conserva tus talones de pago y los registros de las horas trabajadas. Verifica si tu empleo está cubierto por una tarifa local o sectorial superior. Comunica la discrepancia a tu empleador y solicita que la corrija.

La línea oficial de atención es el 833-526-4636, con asistencia en español e inglés de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m . Además, la legislación protege a los trabajadores frente a represalias por reclamar el salario mínimo o denunciar un incumplimiento.