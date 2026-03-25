Si trabajas en el sector salud en el estado de California, hay una noticia importante para ti: desde el 1 de julio de 2026 aumentará tu salario mínimo, como parte de los cambios laborales que buscan mejorar las condiciones de quienes trabajan en hospitales, clínicas y otros centros médicos. ¿A cuánto ascenderá este incremento, que forma parte del plan escalonado impulsado por el gobernador Gavin Newsom y aprobado para que los salarios reflejen mejor el costo de vida en el estado? Averígualo en esta nota.

La ley SB 525 tiene como objetivo aumentar de manera gradual la remuneración del personal de salud hasta llegar a los 25 dólares por hora, lo que significa que el incremento no será igual para todos, pues dependerá del tipo de establecimiento de salud, así como de su tamaño y ubicación. Esta normativa empezó a aplicarse en 2025 y continuará desplegándose en los próximos años, de acuerdo con lo señalado en el documento.

Miles de trabajadores del sector salud, desde enfermeras y técnicos hasta personal de apoyo, se beneficiarán con el nuevo piso salarial que California aplicará desde julio de 2026 (Foto: Freepik)

ASÍ SERÁ EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO A TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE CALIFORNIA

A continuación, el ajuste que beneficiará a una gran cantidad de trabajadores del sector salud en California a partir del 1 de julio de 2026, fecha en que se aplicará el incremento salarial.

US$25 por hora

Para empleados de grandes sistemas hospitalarios con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes.

El incremento inmediato de 2025 a 2026 es de 1 dólar por hora (de 24 a 25 dólares).

US$23 por hora

Para la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales.

US$22 por hora

Para quienes trabajan en clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares.

El incremento para 2026 es de 1 dólar por hora.

US$19.28 por hora

Para los trabajadores de hospitales con alta proporción de pacientes cubiertos por programas gubernamentales, centros rurales independientes y condados con menos de 250,000 habitantes.

RECUERDA: hay una nueva ronda de aumentos que está prevista para julio de 2027, según el plan oficial. Este proceso continuará hasta 2033.

Si trabajas en un hospital, clínica o centro médico, puedes recibir el aumento salarial (Foto: Pexels)

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL INCREMENTO PARA EL SECTOR SALUD EN CALIFORNIA?

Para que sepas si aplicas al aumento del salario mínimo del sector salud en California, bajo la ley SB 525, haz lo siguiente:

1. Analiza dónde trabajas

Para aplicar al beneficio debes trabajar en un centro de salud cubierto: hospitales, clínicas, consultorios, centros de salud mental, clínicas comunitarias, centros de diálisis, grupos médicos, etc.

2. Qué tipo de trabajo haces

Están incluidos casi todos los empleados que dan atención directa o apoyan la prestación de servicios de salud: enfermeras, médicos, cuidadores, técnicos, etc.

3. Cómo comprobarlo en tu caso

Pregunta directamente a Recursos Humanos o a tu sindicato si tu puesto está clasificado como “covered health care employee” bajo SB 525 y qué escala aplica a tu centro (gran sistema hospitalario, clínica comunitaria, etc.).

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