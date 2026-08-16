Connecticut volverá a ofrecer una semana de compras sin impuesto sobre las ventas para determinados artículos de ropa y calzado. La Sales Tax Free Week 2026 comenzará el domingo 16 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, por lo que los consumidores tendrán siete días para aprovechar la exención.

Una de las principales novedades de este año es el aumento del límite de precio. Durante la semana especial, estarán exentos los artículos de ropa y calzado que cuesten menos de $300 por unidad, tanto en tiendas físicas como en compras realizadas por internet. En años anteriores, el límite era de $100.

Durante el Sales Tax Free Week, determinados artículos de ropa y calzado estarán exentos del impuesto sobre las ventas si cuestan menos de $300 por unidad. (Foto referencial: Pixabay)

¿Qué productos estarán libres de impuestos?

Entre los productos que pueden comprarse sin sales tax se encuentran prendas y accesorios de uso cotidiano, como camisas, blusas, jeans, vestidos, pijamas, ropa interior, calcetines, zapatos deportivos, zapatillas, botas de moda, sombreros, bufandas, corbatas y cinturones. También están incluidos algunos uniformes, ropa de trabajo, prendas escolares, trajes de baño y pañales.

Algunos artículos incluidos Algunos artículos no incluidos Camisas y blusas Joyas Jeans y vestidos Bolsos y carteras Pijamas y ropa interior Paraguas Calcetines y zapatos Cascos deportivos Trajes de baño Patines Uniformes Gafas de seguridad Ropa de trabajo Trajes deportivos Sombreros y bufandas Trajes de artes marciales

¿Qué productos seguirán pagando impuestos?

No todos los artículos relacionados con la ropa y el calzado califican para la exención. Entre los productos que continuarán sujetos al impuesto se encuentran las joyas, carteras, billeteras, sombreros de fiesta, redes para el cabello, protectores deportivos, uniformes deportivos y determinados tipos de guantes.

También quedan fuera varios tipos de calzado especializado, incluidos los zapatos de ballet, bolos, fútbol americano, golf, atletismo, jazz, tap y turf. Asimismo, las botas de pesca, montañismo, equitación, esquí y uso por bomberos no forman parte de la promoción.

Cuidado con los artículos de seguridad

Un punto importante es que los artículos considerados prendas de seguridad seguirán pagando sales tax incluso cuando su precio sea inferior a $300. Entre ellos figuran determinados guantes, delantales protectores, gafas de seguridad, cascos y otros productos diseñados principalmente para protección.

La exención se aplica a cada artículo individual, por lo que el precio de cada producto debe ser inferior a $300 para calificar.

La información oficial y las condiciones completas de la Sales Tax Free Week están disponibles en el Departamento de Servicios de Ingresos de Connecticut.