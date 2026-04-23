Si estás considerando San Antonio, Texas, como opción para vivir en Estados Unidos, debes saber que es una de las ciudades más importantes del sur del estado y se caracteriza por su legado colonial. Además de El Álamo, la misión española del siglo XVIII convertida en museo, también sobresalen la Torre de las Américas en el parque HemisFair y el Paseo del Río, entre otros atractivos. Gracias a su costo de vida relativamente asequible, un mercado laboral sólido y un entorno familiar que combina historia con comodidades modernas, en esta nota te contamos cuánto necesitas ganar para vivir cómodamente allí.

Aunque San Antonio es más barato que otras metrópolis, mantener un estilo de vida desahogado exige bastante más que el salario medio local (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿CUÁNTO NECESITAS GANAR PARA VIVIR CÓMODAMENTE EN SAN ANTONIO, TEXAS?

Vivir cómodo en San Antonio, Texas, requiere algo más que solo cubrir la renta y la comida: también implica poder afrontar servicios, transporte, salud, ahorro y algo de ocio sin llegar ahogado a fin de mes. Entonces, ¿cuánto de ingreso mensual necesitarías para mantener un estilo de vida estable y desahogado en esta ciudad texana?

De acuerdo con un informe elaborado por SmartAsset, con base en la calculadora de costo de vida del MIT Living Wage Calculator, puedes residir en San Antonio con menos de US$100,000 dólares al año.

Cabe precisar que estos datos fueron actualizados en febrero de 2026. Además, se trata de una de las metrópolis más accesibles de Estados Unidos, pues es la que exige el ingreso mínimo más bajo para vivir cómodamente.

Salario necesario para un adulto soltero: US$83,242

US$83,242 Salario necesario para una familia trabajadora de cuatro personas: US$192,608

US$192,608 Ingreso familiar medio: US$66,176

Una persona soltera necesita, según las estimaciones, un ingreso anual cercano a US$83,242 para cubrir sus gastos y mantener un nivel de vida holgado en la ciudad. Esta proyección no solo incluye las necesidades básicas, sino también un margen razonable para ocio y para destinar parte del dinero al ahorro.

En el caso de un hogar compuesto por cuatro personas, el umbral sube de forma notable hasta aproximadamente US$192,608 al año, reflejando el aumento de costos en rubros como vivienda, alimentos, transporte, educación y servicios esenciales.

Aunque a primera vista estas cantidades pueden parecer manejables frente a lo que se exige en otras grandes urbes del país, la realidad local muestra una brecha clara: el ingreso familiar medio en San Antonio ronda los 66,176 dólares, una cifra que ni siquiera alcanza el nivel recomendado para que un solo adulto viva con verdadera comodidad.

Es importante aclarar que el estudio utilizó la regla del “50/30/20” para dividir los ingresos netos en tres categorías:

50% para necesidades básicas: incluye vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte.

incluye vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte. 30% para gastos personales: incluye entretenimiento, salidas, suscripciones y actividades recreativas.

incluye entretenimiento, salidas, suscripciones y actividades recreativas. 20% para ahorro: destinado a emergencias, inversiones, jubilación o educación.

San Antonio se perfila como una opción atractiva frente a mercados más caros como Austin o Houston (Foto: Freepik)

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