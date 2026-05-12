Los conductores que transitan por el sur del condado de San Diego, California, deberán tomar precauciones durante esta semana. Un tramo de aproximadamente una milla de Telegraph Canyon Road permanecerá cerrado durante las noches como parte de un importante proyecto de infraestructura vial en la zona. Las autoridades informaron que las restricciones afectarán tanto a quienes circulan hacia el este como al oeste de la vía, por lo que se recomienda planificar rutas alternas con anticipación para evitar retrasos durante la madrugada. El cierre forma parte de una millonaria obra enfocada en mejorar la seguridad de carreteras y puentes, además de optimizar la circulación vehicular en uno de los corredores más transitados del condado.

¿Qué tramo de Telegraph Canyon Rd estará cerrado?

De acuerdo con el anuncio oficial, el cierre afectará ambos sentidos de circulación entre Nacion Avenue y Halecrest Drive, en Chula Vista. El tramo permanecerá completamente restringido durante cuatro noches consecutivas b.

Las obras comenzarán cada noche a las 11:00 p.m. y se extenderán hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona en esos horarios y utilizar rutas alternas.

El tramo cerrado en San Diego estará ubicado entre Nacion Avenue y Halecrest Drive. | Crédito: FOX 5 KSWB-TV

¿Por qué habrá cierres nocturnos en San Diego?

El cierre forma parte de un proyecto de transporte valuado en 33 millones de dólares en el sur del condado. La iniciativa busca mejorar la seguridad vial y reforzar la infraestructura de puentes y carreteras.

Además, el proyecto contempla la incorporación de carriles auxiliares en un tramo de aproximadamente cuatro millas de la Interestatal 805, entre la Ruta Estatal 54 y National City. Con estas mejoras, las autoridades esperan reducir la congestión vehicular y optimizar el flujo de tránsito en horas de alta demanda.

El proyecto de infraestructura en San Diego busca mejorar la seguridad y el tránsito. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Conductores deberán planificar rutas alternas

Debido al cierre total nocturno, las autoridades recomendaron salir con tiempo y considerar desvíos temporales durante los próximos días. Aunque las restricciones serán únicamente en horario nocturno, podrían registrarse retrasos en las zonas cercanas mientras duren las obras.

El proyecto continuará avanzando por etapas, por lo que no se descartan futuras restricciones de tránsito en otras áreas del sur de San Diego.

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