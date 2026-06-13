La ciudad de San Francisco confirmó una nueva jornada de entrega de alimentos gratis desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de junio. La iniciativa pretende beneficiar a los habitantes que están pasando por una crisis económica. En caso desees acceder a esta ayuda o desees pasar a la voz a otras personas, esta nota revelará los horarios y los centros disponibles para acudir en las fechas indicadas.
San Francisco es considerada como una de las ciudades más caras de California y de Estados Unidos. Eso obliga a los residentes a conseguir buenos ingresos económicos para que mantengan una calidad de vida estable; sin embargo, no todos corren con la misma suerte.
Por esa razón, distintas organizaciones benéficas se unen para que realicen la entrega de estos recursos nutritivos a las familias más necesitadas. De esa manera, pueden ahorrar más y disfrutar de diversos platos en sus mesas.
En la jornada señalada, San Francisco-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency están dispuestos a esta causa para el beneficio de los habitantes de la ciudad. Es cuestión de conocer los horarios y los puntos de entrega.
Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 15 al 18 de junio
- Lunes 15 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|San Francisco Food Bank
|900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Marin Food Bank
|2550 Kerner Boulevard, San Rafael, CA 94901
|8 a.m. a 3 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Martes 16 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|San Francisco Food Bank
|900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Marin Food Bank
|2550 Kerner Boulevard, San Rafael, CA 94901
|8 a.m. a 3 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|5 a 7 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Miércoles 17 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|San Francisco Food Bank
|900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Marin Food Bank
|2550 Kerner Boulevard, San Rafael, CA 94901
|8 a.m. a 3 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Jueves 18 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|San Francisco Food Bank
|900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107
|8 a.m. a 5 p.m.
|Marin Food Bank
|2550 Kerner Boulevard, San Rafael, CA 94901
|8 a.m. a 3 p.m.
|Chinatown YMCA - Meals
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12 a 1 p.m. (válido para residentes del 94108 9 94133)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
Si estás interesado en acudir a estos puntos, debes saber que recibirás distintos tipo de productos, tales como perecibles y no perecibles. Eso sí, cada despensa ofrece según lo que tenga disponible.
También es necesario que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren colas en estos lugares de distribución. Asistiendo con puntualidad es más probable que te ahorres un buen tiempo.
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