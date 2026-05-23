Muchas familias serán beneficiadas con estas nuevas jornadas de entrega de alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Muchas familias serán beneficiadas con estas nuevas jornadas de entrega de alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Como parte de una iniciativa solidaria, distintas despensas confirmaron que se realizará la entrega de para los residentes de desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de mayo. Eso sí, es importante descubrir cuáles son los horarios disponibles y en qué puntos es conveniente acudir para recibir estos productos. En esta nota te revelaré los detalles para que aproveches este beneficio.

TE PUEDE INTERESAR

San Francisco es una de las ciudades de Estados Unidos que presenta un alto costo de vida, pues forma parte del estado de California. Por lo tanto, para algunas personas es sumamente complicado llegar a fin de mes sin dificultades económicas.

Por esa razón, esta iniciativa de alimentos gratis pretende aliviar la carga económica que afrontan estas familias mes tras mes; además, recibirán productos nutritivos que pueden durar por varios días.

Para estas jornadas, San Francisco-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency se encargarán de que los habitantes puedan acceder a estos alimentos acudiendo a despensas cercanas a su hogar.

Los habitantes de esta ciudad de California pueden aprovechar estos alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los habitantes de esta ciudad de California pueden aprovechar estos alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 25 al 28 de mayo

Lunes 25 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
APA Family Support Services (Chinatown) - Groceries518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ 12 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market (Bayview) - Groceries5030 3rd Street, Santo Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin) - Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.

Martes 26 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Chinatown YMCA - Groceries855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 11 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin) - Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.
Cada usuario recibirá alimentos nutritivos, los cuales les puede durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada usuario recibirá alimentos nutritivos, los cuales les puede durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Miércoles 27 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 1 a 3 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin) - Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.

Jueves 28 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley) - Groceries50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 12 a 2 p.m.
Bayanihan Equity Center (SoMa) - Groceries616 Minna Street, San Francisco, CA 94103​​ 3 a 4:30 p.m.
Curry Senior Center (Tenderloin) - Groceries520 Turk Street, Santo Francisco, CA 94102​​ 10 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin) - Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.

Según lo señalado por , los interesados deben comunicarse vía telefónica antes de acudir a los establecimientos para verificar tanto el horario de atención como el stock de comida disponible.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC