Como parte de una iniciativa solidaria, distintas despensas confirmaron que se realizará la entrega de alimentos gratis para los residentes de San Francisco desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de mayo. Eso sí, es importante descubrir cuáles son los horarios disponibles y en qué puntos es conveniente acudir para recibir estos productos. En esta nota te revelaré los detalles para que aproveches este beneficio.
San Francisco es una de las ciudades de Estados Unidos que presenta un alto costo de vida, pues forma parte del estado de California. Por lo tanto, para algunas personas es sumamente complicado llegar a fin de mes sin dificultades económicas.
Por esa razón, esta iniciativa de alimentos gratis pretende aliviar la carga económica que afrontan estas familias mes tras mes; además, recibirán productos nutritivos que pueden durar por varios días.
Para estas jornadas, San Francisco-Marin Food Bank y San Francisco Human Services Agency se encargarán de que los habitantes puedan acceder a estos alimentos acudiendo a despensas cercanas a su hogar.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 25 al 28 de mayo
Lunes 25 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Chinatown) - Groceries
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m.
|District 10 Community Market (Bayview) - Groceries
|5030 3rd Street, Santo Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.
Martes 26 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Chinatown YMCA - Groceries
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.
Miércoles 27 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.
Jueves 28 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley) - Groceries
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m.
|Bayanihan Equity Center (SoMa) - Groceries
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3 a 4:30 p.m.
|Curry Senior Center (Tenderloin) - Groceries
|520 Turk Street, Santo Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin) - Meals
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m. - 11:30 a.m. a 1 p.m. - 4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview) - Meals
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m. - 5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) - Meals
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m. - 10 a.m. a 1:30 p.m. - 2 a 3 p.m.
Según lo señalado por San Francisco Human Services Agency, los interesados deben comunicarse vía telefónica antes de acudir a los establecimientos para verificar tanto el horario de atención como el stock de comida disponible.
