De residir en la ciudad de San Francisco, tienes la gran oportunidad de recibir alimentos gratis desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de julio. Se trata de una iniciativa organizada por distintos bancos de alimentos con la finalidad de que los habitantes puedan disfrutar de distintos platos de comida por varios días. Si estás interesado en acceder a esta ayuda
Debido a que California se posiciona hoy como uno de los estados con un alto costo para vivir, sus habitantes sienten una fuerte presión de conseguir sueldos altos para cubrir sus gastos mensuales. Sin embargo, no todos pueden lograr ello.
Es así que muchas familias en San Francisco enfrentan dificultades. Algunas se ven en la obligación de recurrir a préstamos o depender activamente de los programas de asistencia social que están disponibles en la ciudad.
Para apaciguar dicha carga económica, distintas despensas están dispuestas a entregar alimentos nutritivos a cientas de familias en gran parte del año.
Qué tipos de alimentos reciben los habitantes en San Francisco
De acuerdo a la información otorgada por San Francisco-Marin Food Bank, la entrega de estos alimentos está sujeta disponibilidad, pero habitualmente los interesados reciben frutas y verduras, pollo, cerdo, lácteos y una porción de arroz. En términos simples, cada familia recibe un paquete de 25 libras de productos nutritivos.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 13 al 16 de julio
- Lunes 13 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Chinatown)
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m.
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Martes 14 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94108 o 94133)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Miércoles 15 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: Casa Colibri (Excelsior)
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Jueves 16 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m.
|Bayanihan Equity Center (SoMa)
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3 a 4 p.m.
|Curry Senior Center (Tenderloin)
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94102)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
¿Los lugares presentados en las listas están lejanas a tu residencia? No tienes de qué preocuparte, ya que el sitio web de San Francisco-Marin Food Bank te brinda la facilidad de ubicar un punto más cercano. Con solo dar clic a “LOCALICE ALIMENTOS”, el sistema te arrojará los resultados esperados.
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