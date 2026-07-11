El propósito de esta ayuda alimentaria es aliviar la carga económica de cientos de familias de la ciudad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
El propósito de esta ayuda alimentaria es aliviar la carga económica de cientos de familias de la ciudad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

De residir en la ciudad de San Francisco, tienes la gran oportunidad de recibir . Se trata de una iniciativa organizada por distintos bancos de alimentos con la finalidad de que los habitantes puedan disfrutar de distintos platos de comida por varios días. Si estás interesado en acceder a esta ayuda

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Debido a que California se posiciona hoy como uno de los estados con un alto costo para vivir, sus habitantes sienten una fuerte presión de conseguir sueldos altos para cubrir sus gastos mensuales. Sin embargo, no todos pueden lograr ello.

Es así que muchas familias en San Francisco enfrentan dificultades. Algunas se ven en la obligación de recurrir a préstamos o depender activamente de los programas de asistencia social que están disponibles en la ciudad.

Para apaciguar dicha carga económica, distintas despensas están dispuestas a entregar alimentos nutritivos a cientas de familias en gran parte del año.

Se trata de una iniciativa que beneficiará a cientas de familias en San Francisco. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se trata de una iniciativa que beneficiará a cientas de familias en San Francisco. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué tipos de alimentos reciben los habitantes en San Francisco

De acuerdo a la información otorgada por , la entrega de estos alimentos está sujeta disponibilidad, pero habitualmente los interesados reciben frutas y verduras, pollo, cerdo, lácteos y una porción de arroz. En términos simples, cada familia recibe un paquete de 25 libras de productos nutritivos.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 13 al 16 de julio

  • Lunes 13 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Chinatown)518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ 12 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market (Bayview)5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Martes 14 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 11 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94108 o 94133)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Miércoles 15 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley)1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 1 a 3 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri (Excelsior)5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​ 9 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Jueves 16 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley)50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 12 a 2 p.m.
Bayanihan Equity Center (SoMa)616 Minna Street, San Francisco, CA 94103​​ 3 a 4 p.m.
Curry Senior Center (Tenderloin)520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​​ 10 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94102)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room (Bayview)2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
Las personas interesadas pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas interesadas pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Los lugares presentados en las listas están lejanas a tu residencia? No tienes de qué preocuparte, ya que el te brinda la facilidad de ubicar un punto más cercano. Con solo dar clic a “LOCALICE ALIMENTOS”, el sistema te arrojará los resultados esperados.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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