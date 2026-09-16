El brote de sarampión que afecta a Pensilvania sumó dos nuevas víctimas y elevó a cuatro el número de personas fallecidas por la enfermedad en el estado. El Departamento de Salud de Pensilvania confirmó el martes 15 de septiembre que las dos personas que murieron recientemente no estaban vacunadas y eran residentes de los condados de Jefferson y Mifflin.

La Oficina del Forense del condado de Mifflin identificó posteriormente a una de las víctimas como un joven de 18 años, quien murió debido a complicaciones provocadas por el sarampión. El forense indicó que la causa de muerte fue una encefalomielitis diseminada aguda, una complicación neurológica poco frecuente y grave que provoca inflamación en el cerebro.

Andrea Alcalde, forense del condado de Mifflin, expresó sus condolencias a la familia del joven. “Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con la familia y con todos los afectados por esta pérdida”, declaró.

La otra víctima recientemente confirmada era residente del condado de Jefferson. Previamente, la oficina del forense de ese condado había identificado a la tercera persona fallecida como una mujer de 40 años. Los dos primeros fallecimientos relacionados con el brote correspondieron a bebés del condado de Lancaster.

Las primeras muertes por sarampión en 35 años

Las autoridades señalaron que las cuatro muertes ocurrieron durante el último mes y representan los primeros fallecimientos relacionados con el sarampión en Pensilvania en 35 años. También son los primeros de este tipo registrados en Estados Unidos durante este año.

La secretaria de Salud de Pensilvania, la doctora Debra Bogen, lamentó las nuevas muertes y destacó la situación que enfrenta el estado.

“Mis pensamientos están con las dos familias que perdieron a sus seres queridos a causa de este virus altamente contagioso, mientras Pensilvania enfrenta el peor brote de sarampión en más de tres décadas”, señaló.

“Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros socios en todo Pensilvania para frenar este brote y prevenir más muertes. Eso significa garantizar que las personas tengan información sobre el sarampión y acceso a la vacuna triple vírica MMR, que mantuvo a raya los brotes de sarampión durante décadas”, agregó.

Las cuatro muertes se produjeron durante el último mes y son las primeras relacionadas con el sarampión en Pensilvania en 35 años. (Foto: Freepik)

Más de 3,200 casos de sarampión en EE. UU.

El aumento de casos no se limita a Pensilvania. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), hasta el 10 de septiembre se habían confirmado 3,294 casos de sarampión en 47 estados, una cifra que ya supera el total registrado durante todo 2025.

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que se transmite por el aire, incluso cuando una persona infectada tose o estornuda. El virus también puede permanecer en el aire hasta dos horas y una persona puede infectarse al respirar ese aire o tocarse la boca, los ojos o la nariz después de entrar en contacto con una superficie contaminada.

Los CDC destacan que la principal protección contra el sarampión es la vacuna MMR de dos dosis, que tiene una eficacia del 97% para prevenir la enfermedad.

Guía sobre la vacunación contra el sarampión

Según los CDC, la mejor forma de protegerse contra el sarampión es mediante la aplicación de dos dosis de la vacuna MMR (triple vírica) o la MMRV (que también incluye la varicela para niños de 12 meses a 12 años). Por lo general, estas vacunas ofrecen protección de por vida tras completar el esquema recomendado, ayudando a frenar brotes comunitarios y evitando complicaciones graves de salud.

Las recomendaciones varían según la edad y el grupo de riesgo:

Niños: Se sugieren dos dosis, la primera entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda entre los 4 y 6 años.

Adultos: Se aconseja al menos una dosis documentada, priorizando dos dosis en grupos de mayor riesgo como estudiantes universitarios, personal médico, viajeros internacionales y contactos de personas inmunodeprimidas.

Viajeros y exposiciones: Los bebés de 6 a 11 meses que viajen al extranjero deben recibir una dosis inicial anticipada, y aplicarse la vacuna dentro de las 72 horas tras una posible exposición al virus puede ofrecer protección o atenuar la enfermedad.

La mejor forma de protegerse contra el sarampión es mediante la aplicación de dos dosis de la vacuna MMR (triple vírica) o la MMRV. (Foto: EFE / Javier Aparicio)

Los CDC resaltan que la vacuna es muy segura y eficaz y la comunidad científica destaca que no existe ningún vínculo con el autismo. Aunque pueden presentarse efectos secundarios leves como dolor en el brazo, fiebre baja o un sarpullido temporal, la gran mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo de la inmunización y existen opciones públicas gratuitas para familias elegibles.