La periodista y presentadora de TODAY, Savannah Guthrie, se pronunció tras conocerse la existencia de una supuesta nota de rescate relacionada con la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años. En un video compartido en sus redes sociales, expresó que está dispuesta a dialogar, pero dejó en claro que primero necesita una prueba clave: saber que su madre sigue con vida. En el mensaje, Savannah explicó que el avance de la inteligencia artificial complica la verificación de cualquier imagen, audio o video que pudiera circular como prueba.

Por ese motivo, insistió en que antes de considerar cualquier exigencia, la familia necesita una confirmación real y confiable sobre el estado de Nancy.

El portal TMZ informó que la periodista recibió una supuesta nota de rescate, la cual fue entregada a las autoridades. En ella se exigía el pago de millones de dólares en Bitcoin a cambio del regreso de Nancy Guthrie, con un plazo muy limitado y un tono amenazante.

El documento incluía detalles sobre la víctima y su vivienda, lo que generó preocupación entre los investigadores.

La presentadora explicó que antes de cualquier negociación necesita pruebas confiables de que su madre sigue con vida, debido al riesgo de falsificaciones con inteligencia artificial. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

En el video publicado por Savannah, aparece sentada junto a su hermana Annie Guthrie. Aunque no se conoce el día exacto de la grabación, la presentadora explicó que la familia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y pidió a su madre que sepa cuánto la aman.

La investigación movilizó a autoridades locales, estatales y federales. La policía informó que Nancy Guthrie fue sacada de su casa en plena noche en contra su voluntad, aunque hasta el momento no hay arrestos ni sospechosos identificados.

Las autoridades aseguran haber recibido cientos de pistas, pero ninguna confirma que se trate de un secuestro planificado.

En medio de la búsqueda, el presidente Donald Trump se comunicó directamente con Savannah Guthrie para expresar su apoyo.

Aunque al inicio el caso fue tratado como una misión de búsqueda y rescate, la Policía encontró elementos sospechosos que llevaron a investigarlo como un crimen. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Más tarde escribió en la plataforma Truth Social: “Hablé con Savannah Guthrie, y le hice saber que estoy ordenando que TODAS las fuerzas federales del orden estén a completa disposición de la familia y de las autoridades locales, INMEDIATAMENTE”.

“Estamos desplegando todos los recursos para traer a su madre a casa sana y salva. Las oraciones de nuestra Nación están con ella y su familia. ¡DIOS BENDIGA Y PROTEJA A NANCY!”, agregó.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que Nancy tiene movilidad limitada y no cuenta con su medicación diaria, aunque aclaró que no presenta problemas cognitivos.

El operativo incluye agencias federales y es considerado una carrera contra el tiempo. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

En diálogo con NBC News afirmó: “No tenemos nada más en qué basarnos que la creencia de que ella está aquí, está presente, está viva, y queremos salvarla”.

El FBI ya se sumó al caso, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda sin descartar ninguna hipótesis.

Las claves del caso

Basándonos solo en la información oficial, estas son las claves de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue reportada como desaparecida tras no presentarse a la iglesia el domingo en las afueras de Tucson, Arizona.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima cree que pudo haber sido retirada de su casa durante la noche, en un caso que podría tratarse de un secuestro o una abducción.

Las autoridades confirmaron que no hay sospechosos ni personas de interés identificadas hasta el momento.

Investigadores recibieron cientos de pistas, pero ninguna ha confirmado que se trate de un hecho dirigido o planificado contra la familia.

El FBI se sumó a la investigación, junto a unos 100 detectives locales, con apoyo de agencias federales adicionales.

La policía indicó que Nancy tiene movilidad limitada y necesita medicación diaria, aunque no presenta problemas cognitivos ni signos de demencia.

