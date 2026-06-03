Conseguir un lugar de cuidado infantil asequible en la ciudad de Nueva York ha sido, por décadas, una carrera de obstáculos para muchas familias latinas: madres que trabajan por turnos en restaurantes, papás con doble jornada en construcción o repartos, y abuelas que cuidan nietos cuando no hay otra opción. Entre alquileres altos, guarderías con listas de espera y la pérdida de ingresos por reducir horas de trabajo, encontrar una plaza accesible ha significado para muchos hogares la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Por eso la apertura oficial de solicitudes para el nuevo programa 2‑K —que promete cuidado infantil gratuito, jornada completa y durante todo el año para niños de 2 años— se está leyendo como una noticia histórica en barrios como Washington Heights, Elmhurst, el Bronx y otras comunidades donde las familias hispanas luchan por balancear trabajo y crianza.

La iniciativa, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani, avanza con la meta de acercarse a un sistema universal de atención temprana en los cinco condados de la ciudad. Las autoridades subrayan que la medida no solo ofrece alivio económico, sino que también busca que más padres puedan permanecer en la fuerza laboral y que los niños reciban estimulación educativa desde edades tempranas, algo clave para el desarrollo y para cerrar brechas antes de entrar a pre-k y kindergarten.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, dieron a conocer este anuncio a todas las familias (Foto: Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul) / Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul

YA ESTÁN ABIERTAS LAS SOLICITUDES PARA LOS PRIMEROS 2,000 CUPOS DE 2‑K

Según lo informado por medios locales como New York Daily News, amNY, NBC New York, Pix11, etc., desde este martes, las familias pueden presentar solicitudes para acceder a los primeros 2,000 cupos del programa 2‑K, con plazas que comenzarán en el otoño de 2026. La puesta en marcha fue posible gracias a una inversión inicial de US$73 millones aprobada por el estado; la financiación crecerá gradualmente hasta un objetivo de US$425 millones el próximo año, como parte de un plan para ampliar el acceso a más plazas en 2027 y siguientes.

Según dijo Hochul en el anuncio, la prioridad es que ningún padre tenga que elegir entre conservar su empleo y pagar un cuidado infantil inalcanzable. En palabras de vecinos de Washington Heights entrevistados por equipos locales: “es un alivio grande —por fin algo que ayuda a la gente que trabaja y que no puede pagar ni siquiera una niñera por horas”.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UN LUGAR EN 2‑K?

El programa está dirigido a todos los niños nacidos en 2024 que residan en la ciudad de Nueva York. Entre las características más importantes:

No hay restricciones por ingresos familiares, código postal ni estatus migratorio.

También pueden participar: niños con discapacidades, menores con necesidades de accesibilidad, estudiantes aprendiendo inglés (ELL), familias en viviendas temporales o shelters, niños que aún no controlan el entrenamiento para ir al baño.

Las autoridades precisaron que los menores deben tener 2 años al inicio del ciclo escolar; quienes cumplan esa edad durante el año podrán recibir ofertas condicionales para incorporarse más adelante.

¿CÓMO APLICAR AL PROGRAMA 2‑K EN NUEVA YORK?

Los padres, madres o tutores pueden presentar la solicitud por tres vías:

En línea: a través de la plataforma MySchools.

Por teléfono: llamando al 718‑935‑2009.

Presencial: en cualquiera de los Family Welcome Centers de la ciudad.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 26 de junio. Importante: el proceso no es “first‑come, first‑served”; las solicitudes se evaluarán según prioridades de admisión establecidas por la ciudad. Las familias podrán indicar hasta 12 programas por orden de preferencia entre más de 550 centros y proveedores autorizados en esta etapa inicial.

BARRIOS DONDE ESTARÁ DISPONIBLE EL 2‑K

La primera fase cubre cinco distritos escolares y 19 vecindarios en Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens:

Distrito escolar Barrios incluidos Distrito 6 Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights Distrito 10 Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village, Kingsbridge Distrito 18 Canarsie, Remsen Village Distrito 2 Brownsville, Ocean Hill Distrito 27 Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven, Howard Beach, The Rockaways

¿CÓMO SERÁN SELECCIONADAS LAS FAMILIAS?

Aunque en este otoño solo habrá 2,000 plazas iniciales, la administración espera ampliar la oferta hasta 12,000 cupos durante el próximo año. La selección considerará:

Necesidades económicas de la comunidad.

Demanda en cada zona.

Falta de acceso previo a servicios de cuidado infantil.

Prioridades de admisión del Departamento de Educación de NYC.

Las ofertas de admisión se enviarán a las familias el 4 de agosto.

Los políticos aprovecharon para jugar con unos niños que fueron parte de la conferencia de prensa (Foto: Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul) / Susan Watts/Office of Governor Kathy Hochul

¿QUÉ IMPLICA PARA LAS FAMILIAS LATINAS EN LA PRÁCTICA?

Ahorros reales: muchas familias podrán destinar lo que hoy pagan en childcare (a veces más de US$1,000 al mes) a renta, comida o transporte.

Estabilidad laboral: padres que trabajan en la economía de servicios podrán mantener turnos más regulares.

Acceso educativo temprano: los niños reciben prácticas de lenguaje y socialización que facilitan el ingreso a pre‑K y elementary.

Inclusión: la eliminación de requisitos migratorios explícitos facilita la participación de familias inmigrantes, algo muy relevante en barrios con alta población puertorriqueña, dominicana, mexicana y de Centroamérica.

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