Nueva York ha habilitado más vacantes para el cuidado infantil de niños de 3 años (Foto: Imagen referencial creada por el Comercio MAG usando la IA de Perplexity)
Pedro Bustamante
Hablar de cuidado infantil en siempre termina tocando un tema sensible para miles de familias hispanas que viven en los cinco boroughs: desde quienes madrugan en Queens para ir a trabajar a Manhattan, hasta las mamás que salen tarde de un restaurante en el Bronx o los papás que hacen delivery en Brooklyn. En una ciudad donde muchos padres tienen dos trabajos, turnos rotativos o “night shift”, y los traslados en , bus o ferry pueden tomar fácilmente más de una hora, conseguir un programa educativo temprano cerca de casa no solo es una cuestión académica, también es un tema de organización familiar, de presupuesto mensual y hasta de salud mental. Para muchos hogares latinos, contar con un cupo de 3-K gratuito en el propio barrio puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo al trabajo, evitar pagos extra de babysitter o no tener que pedirle todos los días el favor a la abuela que vive en otro vecindario.

Por eso el reciente anuncio del alcalde Zohran Mamdani llamó la atención de muchas familias. La administración de la New York City Department of Education (NYCDOE) confirmó que el programa 3-K gratuito ampliará su capacidad con más de 1.000 nuevos cupos para el próximo año escolar. La expansión busca que más niños de tres años puedan acceder a educación temprana en sus propios barrios, sin que los padres tengan que cruzar medio distrito para encontrar una vacante. A partir de aquí vale la pena explicar con calma dónde estarán exactamente esos nuevos cupos y cómo solicitar uno si tienes un niño que cumple los requisitos, especialmente si vives en zonas con alta presencia latina como Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Inwood o partes de Jamaica.

Ante la fuerte demanda, la ciudad de Nueva York amplió el programa de 3-k gratuito (Foto: Freepik)
MÁS CUPOS PARA 3-K: EN QUÉ BARRIOS SE ABRIRÁN

Según el anuncio de la ciudad de New York City, las nuevas vacantes estarán distribuidas en 56 códigos postales de los cinco boroughs: The Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island.

La prioridad se dio a zonas donde la demanda ha superado la oferta en los últimos años. En palabras del alcalde Mamdani, el objetivo es evitar que las familias tengan que tomar “un autobús y dos trenes” solo para llegar al programa, algo que muchas familias hispanas viven a diario cuando combinan varias líneas del subway para dejar o recoger a sus hijos.

Bronx

Código postalBarrios principales
10461 Westchester Square, Pelham Bay, Morris Park
10462Parkchester, Morris Park, Pelham Parkway
10465Country Club, Edgewater Park, Throgs Neck
10469Eastchester
10475Co-op City

Staten Island

Código postalBarrios
10302Port Richmond
10306New Dorp, Bay Terrace, Midland Beach
10307Tottenville
10308Great Kills
10309Charleston, Prince’s Bay, Pleasant Plains
10312Rossville, Eltingville, Annadale

Brooklyn

Código postalBarrios
11201DUMBO, Downtown Brooklyn, Cobble Hill
11214Bath Beach, Gravesend, Bensonhurst
11217Boerum Hill, Park Slope
11218Kensington, Windsor Terrace
11222Greenpoint
11229Sheepshead Bay, Midwood
11234Canarsie, Flatlands, Marine Park
11238Prospect Heights, Crown Heights

Manhattan

Código postalZonas
10003East Village, Union Square
10010Gramercy, Kips Bay
10011 Chelsea, West Village
10012SoHo, Greenwich Village
10014West Village
10017Midtown East
10018Midtown West
10021Upper East Side
10024Upper West Side
10025Morningside Heights
10036Hell’s Kitchen
10040Washington Heights, Inwood
10044Roosevelt Island
10065Lenox Hill
10128Yorkville

Queens

Código postalBarrios
11004Glen Oaks, Floral Park
11105Astoria
11109Long Island City
11356College Point
11363Little Neck
11365Fresh Meadows
11368Corona
11370East Elmhurst
11372Jackson Heights
11375Forest Hills
11378Maspeth
11379Middle Village
11385 Ridgewood
11418Richmond Hill
11420Ozone Park
11423Hollis
11426Bellerose
11432Jamaica
11433Jamaica
11436South Ozone Park
11691Far Rockaway

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN CUPO DE 3-K?

Aquí conviene aclarar algo importante: no existe un formulario especial para estos nuevos lugares. El proceso es el mismo que utiliza cada año la ciudad.

Para el ciclo escolar 2026-2027, los requisitos básicos son:

  • El niño debe haber nacido en 2023.
  • Debe vivir en cualquier barrio de Nueva York.
  • Las familias pueden aplicar, aunque no vivan exactamente en uno de los 56 códigos postales, aunque allí habrá más vacantes.

¿CÓMO PEDIR UNA VACANTE PASO A PASO?

El trámite se realiza a través del portal oficial de admisiones escolares de la ciudad.

Pasos principales

  • Entrar a la plataforma MySchools. Accede al portal de admisiones de la ciudad: MySchools NYC admissions platform.
  • Crear una cuenta o iniciar sesión. Allí podrás registrar a tu hijo con su nombre, fecha de nacimiento y dirección.
  • Buscar programas 3-K cercanos. El buscador muestra opciones según tu dirección o el código postal donde quieras aplicar.
  • Elegir varias opciones. Se pueden seleccionar distintos programas y ordenarlos según preferencia.
  • Enviar la solicitud. La aplicación se presenta en línea antes de la fecha límite del proceso de admisión.

OTRAS FORMAS DE APLICAR O PEDIR AYUDA

Si el proceso digital resulta complicado, la ciudad ofrece asistencia directa. Opciones disponibles:

  • Teléfono: llamar al 718-935-2009, donde ofrecen interpretación en más de 200 idiomas.
  • En persona: visitar un NYC Family Welcome Center para recibir ayuda con la solicitud.
  • Información general: también se puede consultar servicios municipales a través de NYC 311.

UN PROGRAMA CLAVE PARA MUCHAS FAMILIAS

El programa 3-K se ha convertido en una de las iniciativas educativas más importantes de la ciudad. Forma parte del esfuerzo de New York City Department of Education por ampliar el acceso a la educación temprana gratuita, algo que muchos padres consideran esencial para equilibrar trabajo y crianza.

La nueva expansión —más de mil plazas adicionales— no resuelve por completo la demanda, pero sí aumenta las probabilidades de que una familia encuentre un lugar más cerca de casa. Y en una ciudad como Nueva York, donde cada minuto de traslado cuenta, ese detalle puede marcar una diferencia enorme en la rutina diaria.

Las familias de Nueva York tendrán un enorme respiro con el servicio gratuito de cuidado (Foto: Freepik)
