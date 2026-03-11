Hablar de cuidado infantil en Nueva York siempre termina tocando un tema sensible para miles de familias hispanas que viven en los cinco boroughs: desde quienes madrugan en Queens para ir a trabajar a Manhattan, hasta las mamás que salen tarde de un restaurante en el Bronx o los papás que hacen delivery en Brooklyn. En una ciudad donde muchos padres tienen dos trabajos, turnos rotativos o “night shift”, y los traslados en subway, bus o ferry pueden tomar fácilmente más de una hora, conseguir un programa educativo temprano cerca de casa no solo es una cuestión académica, también es un tema de organización familiar, de presupuesto mensual y hasta de salud mental. Para muchos hogares latinos, contar con un cupo de 3-K gratuito en el propio barrio puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo al trabajo, evitar pagos extra de babysitter o no tener que pedirle todos los días el favor a la abuela que vive en otro vecindario.
Por eso el reciente anuncio del alcalde Zohran Mamdani llamó la atención de muchas familias. La administración de la New York City Department of Education (NYCDOE) confirmó que el programa 3-K gratuito ampliará su capacidad con más de 1.000 nuevos cupos para el próximo año escolar. La expansión busca que más niños de tres años puedan acceder a educación temprana en sus propios barrios, sin que los padres tengan que cruzar medio distrito para encontrar una vacante. A partir de aquí vale la pena explicar con calma dónde estarán exactamente esos nuevos cupos y cómo solicitar uno si tienes un niño que cumple los requisitos, especialmente si vives en zonas con alta presencia latina como Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Inwood o partes de Jamaica.
MÁS CUPOS PARA 3-K: EN QUÉ BARRIOS SE ABRIRÁN
Según el anuncio de la ciudad de New York City, las nuevas vacantes estarán distribuidas en 56 códigos postales de los cinco boroughs: The Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island.
La prioridad se dio a zonas donde la demanda ha superado la oferta en los últimos años. En palabras del alcalde Mamdani, el objetivo es evitar que las familias tengan que tomar “un autobús y dos trenes” solo para llegar al programa, algo que muchas familias hispanas viven a diario cuando combinan varias líneas del subway para dejar o recoger a sus hijos.
Bronx
|Código postal
|Barrios principales
|10461
|Westchester Square, Pelham Bay, Morris Park
|10462
|Parkchester, Morris Park, Pelham Parkway
|10465
|Country Club, Edgewater Park, Throgs Neck
|10469
|Eastchester
|10475
|Co-op City
Staten Island
|Código postal
|Barrios
|10302
|Port Richmond
|10306
|New Dorp, Bay Terrace, Midland Beach
|10307
|Tottenville
|10308
|Great Kills
|10309
|Charleston, Prince’s Bay, Pleasant Plains
|10312
|Rossville, Eltingville, Annadale
Brooklyn
|Código postal
|Barrios
|11201
|DUMBO, Downtown Brooklyn, Cobble Hill
|11214
|Bath Beach, Gravesend, Bensonhurst
|11217
|Boerum Hill, Park Slope
|11218
|Kensington, Windsor Terrace
|11222
|Greenpoint
|11229
|Sheepshead Bay, Midwood
|11234
|Canarsie, Flatlands, Marine Park
|11238
|Prospect Heights, Crown Heights
Manhattan
|Código postal
|Zonas
|10003
|East Village, Union Square
|10010
|Gramercy, Kips Bay
|10011
|Chelsea, West Village
|10012
|SoHo, Greenwich Village
|10014
|West Village
|10017
|Midtown East
|10018
|Midtown West
|10021
|Upper East Side
|10024
|Upper West Side
|10025
|Morningside Heights
|10036
|Hell’s Kitchen
|10040
|Washington Heights, Inwood
|10044
|Roosevelt Island
|10065
|Lenox Hill
|10128
|Yorkville
Queens
|Código postal
|Barrios
|11004
|Glen Oaks, Floral Park
|11105
|Astoria
|11109
|Long Island City
|11356
|College Point
|11363
|Little Neck
|11365
|Fresh Meadows
|11368
|Corona
|11370
|East Elmhurst
|11372
|Jackson Heights
|11375
|Forest Hills
|11378
|Maspeth
|11379
|Middle Village
|11385
|Ridgewood
|11418
|Richmond Hill
|11420
|Ozone Park
|11423
|Hollis
|11426
|Bellerose
|11432
|Jamaica
|11433
|Jamaica
|11436
|South Ozone Park
|11691
|Far Rockaway
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN CUPO DE 3-K?
Aquí conviene aclarar algo importante: no existe un formulario especial para estos nuevos lugares. El proceso es el mismo que utiliza cada año la ciudad.
Para el ciclo escolar 2026-2027, los requisitos básicos son:
- El niño debe haber nacido en 2023.
- Debe vivir en cualquier barrio de Nueva York.
- Las familias pueden aplicar, aunque no vivan exactamente en uno de los 56 códigos postales, aunque allí habrá más vacantes.
¿CÓMO PEDIR UNA VACANTE PASO A PASO?
El trámite se realiza a través del portal oficial de admisiones escolares de la ciudad.
Pasos principales
- Entrar a la plataforma MySchools. Accede al portal de admisiones de la ciudad: MySchools NYC admissions platform.
- Crear una cuenta o iniciar sesión. Allí podrás registrar a tu hijo con su nombre, fecha de nacimiento y dirección.
- Buscar programas 3-K cercanos. El buscador muestra opciones según tu dirección o el código postal donde quieras aplicar.
- Elegir varias opciones. Se pueden seleccionar distintos programas y ordenarlos según preferencia.
- Enviar la solicitud. La aplicación se presenta en línea antes de la fecha límite del proceso de admisión.
OTRAS FORMAS DE APLICAR O PEDIR AYUDA
Si el proceso digital resulta complicado, la ciudad ofrece asistencia directa. Opciones disponibles:
- Teléfono: llamar al 718-935-2009, donde ofrecen interpretación en más de 200 idiomas.
- En persona: visitar un NYC Family Welcome Center para recibir ayuda con la solicitud.
- Información general: también se puede consultar servicios municipales a través de NYC 311.
UN PROGRAMA CLAVE PARA MUCHAS FAMILIAS
El programa 3-K se ha convertido en una de las iniciativas educativas más importantes de la ciudad. Forma parte del esfuerzo de New York City Department of Education por ampliar el acceso a la educación temprana gratuita, algo que muchos padres consideran esencial para equilibrar trabajo y crianza.
La nueva expansión —más de mil plazas adicionales— no resuelve por completo la demanda, pero sí aumenta las probabilidades de que una familia encuentre un lugar más cerca de casa. Y en una ciudad como Nueva York, donde cada minuto de traslado cuenta, ese detalle puede marcar una diferencia enorme en la rutina diaria.
