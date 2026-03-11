Hablar de cuidado infantil en Nueva York siempre termina tocando un tema sensible para miles de familias hispanas que viven en los cinco boroughs: desde quienes madrugan en Queens para ir a trabajar a Manhattan, hasta las mamás que salen tarde de un restaurante en el Bronx o los papás que hacen delivery en Brooklyn. En una ciudad donde muchos padres tienen dos trabajos, turnos rotativos o “night shift”, y los traslados en subway, bus o ferry pueden tomar fácilmente más de una hora, conseguir un programa educativo temprano cerca de casa no solo es una cuestión académica, también es un tema de organización familiar, de presupuesto mensual y hasta de salud mental. Para muchos hogares latinos, contar con un cupo de 3-K gratuito en el propio barrio puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo al trabajo, evitar pagos extra de babysitter o no tener que pedirle todos los días el favor a la abuela que vive en otro vecindario.

Por eso el reciente anuncio del alcalde Zohran Mamdani llamó la atención de muchas familias. La administración de la New York City Department of Education (NYCDOE) confirmó que el programa 3-K gratuito ampliará su capacidad con más de 1.000 nuevos cupos para el próximo año escolar. La expansión busca que más niños de tres años puedan acceder a educación temprana en sus propios barrios, sin que los padres tengan que cruzar medio distrito para encontrar una vacante. A partir de aquí vale la pena explicar con calma dónde estarán exactamente esos nuevos cupos y cómo solicitar uno si tienes un niño que cumple los requisitos, especialmente si vives en zonas con alta presencia latina como Corona, Jackson Heights, Washington Heights, Inwood o partes de Jamaica.

MÁS CUPOS PARA 3-K: EN QUÉ BARRIOS SE ABRIRÁN

Según el anuncio de la ciudad de New York City, las nuevas vacantes estarán distribuidas en 56 códigos postales de los cinco boroughs: The Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island.

La prioridad se dio a zonas donde la demanda ha superado la oferta en los últimos años. En palabras del alcalde Mamdani, el objetivo es evitar que las familias tengan que tomar “un autobús y dos trenes” solo para llegar al programa, algo que muchas familias hispanas viven a diario cuando combinan varias líneas del subway para dejar o recoger a sus hijos.

Bronx

Código postal Barrios principales 10461 Westchester Square, Pelham Bay, Morris Park 10462 Parkchester, Morris Park, Pelham Parkway 10465 Country Club, Edgewater Park, Throgs Neck 10469 Eastchester 10475 Co-op City

Staten Island

Código postal Barrios 10302 Port Richmond 10306 New Dorp, Bay Terrace, Midland Beach 10307 Tottenville 10308 Great Kills 10309 Charleston, Prince’s Bay, Pleasant Plains 10312 Rossville, Eltingville, Annadale

Brooklyn

Código postal Barrios 11201 DUMBO, Downtown Brooklyn, Cobble Hill 11214 Bath Beach, Gravesend, Bensonhurst 11217 Boerum Hill, Park Slope 11218 Kensington, Windsor Terrace 11222 Greenpoint 11229 Sheepshead Bay, Midwood 11234 Canarsie, Flatlands, Marine Park 11238 Prospect Heights, Crown Heights

Manhattan

Código postal Zonas 10003 East Village, Union Square 10010 Gramercy, Kips Bay 10011 Chelsea, West Village 10012 SoHo, Greenwich Village 10014 West Village 10017 Midtown East 10018 Midtown West 10021 Upper East Side 10024 Upper West Side 10025 Morningside Heights 10036 Hell’s Kitchen 10040 Washington Heights, Inwood 10044 Roosevelt Island 10065 Lenox Hill 10128 Yorkville

Queens

Código postal Barrios 11004 Glen Oaks, Floral Park 11105 Astoria 11109 Long Island City 11356 College Point 11363 Little Neck 11365 Fresh Meadows 11368 Corona 11370 East Elmhurst 11372 Jackson Heights 11375 Forest Hills 11378 Maspeth 11379 Middle Village 11385 Ridgewood 11418 Richmond Hill 11420 Ozone Park 11423 Hollis 11426 Bellerose 11432 Jamaica 11433 Jamaica 11436 South Ozone Park 11691 Far Rockaway

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN CUPO DE 3-K?

Aquí conviene aclarar algo importante: no existe un formulario especial para estos nuevos lugares. El proceso es el mismo que utiliza cada año la ciudad.

Para el ciclo escolar 2026-2027, los requisitos básicos son:

El niño debe haber nacido en 2023.

Debe vivir en cualquier barrio de Nueva York.

Las familias pueden aplicar, aunque no vivan exactamente en uno de los 56 códigos postales, aunque allí habrá más vacantes.

¿CÓMO PEDIR UNA VACANTE PASO A PASO?

El trámite se realiza a través del portal oficial de admisiones escolares de la ciudad.

Pasos principales

Entrar a la plataforma MySchools. Accede al portal de admisiones de la ciudad: MySchools NYC admissions platform.

Crear una cuenta o iniciar sesión. Allí podrás registrar a tu hijo con su nombre, fecha de nacimiento y dirección.

Buscar programas 3-K cercanos. El buscador muestra opciones según tu dirección o el código postal donde quieras aplicar.

Elegir varias opciones. Se pueden seleccionar distintos programas y ordenarlos según preferencia.

Enviar la solicitud. La aplicación se presenta en línea antes de la fecha límite del proceso de admisión.

OTRAS FORMAS DE APLICAR O PEDIR AYUDA

Si el proceso digital resulta complicado, la ciudad ofrece asistencia directa. Opciones disponibles:

Teléfono: llamar al 718-935-2009, donde ofrecen interpretación en más de 200 idiomas.

En persona: visitar un NYC Family Welcome Center para recibir ayuda con la solicitud.

Información general: también se puede consultar servicios municipales a través de NYC 311.

UN PROGRAMA CLAVE PARA MUCHAS FAMILIAS

El programa 3-K se ha convertido en una de las iniciativas educativas más importantes de la ciudad. Forma parte del esfuerzo de New York City Department of Education por ampliar el acceso a la educación temprana gratuita, algo que muchos padres consideran esencial para equilibrar trabajo y crianza.

La nueva expansión —más de mil plazas adicionales— no resuelve por completo la demanda, pero sí aumenta las probabilidades de que una familia encuentre un lugar más cerca de casa. Y en una ciudad como Nueva York, donde cada minuto de traslado cuenta, ese detalle puede marcar una diferencia enorme en la rutina diaria.

