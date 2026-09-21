El refuerzo policial en el metro de Nueva York enfrenta un cambio en su esquema de financiamiento: los $77 millones aportados por el estado para pagar horas extra de los agentes ya se agotaron. El dinero, anunciado por la gobernadora Kathy Hochul para mantener una mayor presencia del NYPD en el sistema, quedó sin fondos en julio, según funcionarios de la ciudad y del estado consultados por el New York Post.

La situación significa que la administración del alcalde Zohran Mamdani tendrá que continuar con el acuerdo establecido durante la gestión de su antecesor, Eric Adams, para mantener el despliegue adicional de policías en el transporte público. El NYPD confirmó que los agentes adicionales seguirán realizando patrullajes en el sistema.

El dinero destinado a los patrullajes ya se agotó

Los recursos estatales habían sido anunciados como una forma de mantener durante parte del año una presencia policial reforzada en las estaciones y trenes. El plan de Hochul contemplaba $77 millones para incrementar temporalmente los patrullajes del NYPD.

La falta de fondos se conoce mientras algunos indicadores de delitos en el metro muestran aumentos. De acuerdo con los datos citados en el reporte, los ataques considerados delitos graves aumentaron 8% este mes, aunque el crimen general en el sistema registró una reducción cercana al 1%. Además, los ataques clasificados como delitos menores aumentaron casi 18%, con alrededor de 1.200 casos.

El acuerdo contempla que la ciudad cubra parte del financiamiento durante la segunda mitad de 2026. (Foto: AFP)

¿Qué ocurrirá con los policías adicionales?

El acuerdo de financiamiento establece que la ciudad debe asumir parte de los costos durante la segunda mitad de 2026. La oficina de Hochul señaló que la ciudad había aceptado este esquema en diciembre, semanas antes de que Mamdani asumiera como alcalde.

El portavoz de Mamdani, Sam Raskin, confirmó que el esquema continuará: “La Ciudad y el Estado continuarán apoyando los patrullajes reforzados del NYPD en el metro bajo el acuerdo de financiamiento existente”.

Un portavoz del departamento policial también confirmó que los agentes adicionales continuarán desplegados.

La gobernadora había presentado originalmente los recursos como una forma de mantener más de 600 agentes por día en el sistema.

“Estos fondos apoyarán a más de 600 agentes por día y mantendrán la seguridad de los pasajeros y reforzarán los patrullajes cuando más se necesiten, a discreción de nuestro comisionado de Policía, para ayudar a cubrir las horas extra de quienes están haciendo un esfuerzo adicional y garantizar que las personas puedan viajar en el metro sin miedo”, dijo Hochul a finales del año pasado.

El contexto de la seguridad en el metro

El despliegue adicional ocurre después de varias iniciativas destinadas a reforzar la seguridad del sistema, entre ellas una mayor presencia policial, cámaras y programas de atención para personas sin hogar. El estado había presentado los $77 millones como parte de una estrategia más amplia para incrementar los patrullajes en las zonas consideradas de mayor necesidad.

Al mismo tiempo, las cifras muestran que la percepción de seguridad no es uniforme. Según los datos citados por el NYPD, 71% de los usuarios del metro todavía afirma sentirse seguro dentro del sistema.

La medida ocurre mientras los datos del NYPD muestran un aumento de los ataques graves y otros delitos en el sistema durante este mes. (Foto: AFP)

El departamento también señala que los delitos graves siguen siendo una de sus prioridades y que realiza arrestos en aproximadamente 80% de las denuncias por este tipo de delitos.

Por ahora, el cambio principal es financiero: el fondo estatal que cubría el refuerzo policial ya se agotó, pero los patrullajes adicionales continuarán bajo el acuerdo existente entre la ciudad y el estado.

La Oficina del Contralor de Nueva York también ha documentado que el financiamiento estatal para las horas extra relacionadas con la seguridad del metro forma parte del esquema de costos compartidos entre ambas administraciones.