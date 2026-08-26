El otoño en Nueva York tiene señales inconfundibles: los puestos de café con pumpkin spice, los abrigos que vuelven al subway, las vitrinas de las tiendas cambiando de temporada y las familias que empiezan a planear El Día de Acción de Gracias. Para muchos neoyorquinos —incluidas las comunidades latinas de Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Staten Island— hay una tradición que marca el inicio de las fiestas: el Macy’s Thanksgiving Day Parade. En 2026, el espectáculo tendrá un motivo adicional para reunir a quienes madrugan en la calle y a quienes lo siguen desde casa con café, pan dulce o el desayuno tradicional: será la edición número 100, una celebración histórica con globos, carrozas, bandas y personajes clásicos.

Macy’s ya activó la cuenta regresiva de 100 días para el evento, programado para el jueves 26 de noviembre de 2026. La empresa anunció una producción récord, con 100 elementos inflables, figuras que vuelven tras décadas y nuevas incorporaciones para convertir la mañana de Thanksgiving en una fecha destacada para la ciudad y la audiencia de todo Estados Unidos.

¿POR QUÉ SERÁ EL DESFILE 100?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade comenzó en 1924. Sin embargo, no se realizó en 1942, 1943 ni 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando materiales como el caucho fueron reservados para el esfuerzo bélico.

Esa interrupción de tres años explica por qué la presentación de 2026 será oficialmente la número 100, aunque su origen se remonta a más de un siglo. La compañía aprovechará el aniversario para recuperar referencias, personajes y elementos de diferentes etapas de su historia.

DATOS CONFIRMADOS

Dato Información confirmada Fecha Jueves 26 de noviembre de 2026 Evento 100.º Macy’s Thanksgiving Day Parade Hora de transmisión 8:30 a. m., en todas las zonas horarias de Estados Unidos Lugar Manhattan, Nueva York Final tradicional Macy’s Herald Square Transmisión NBC, Peacock y Telemundo Elementos inflables 100 Acceso en la calle Público en áreas designadas; los detalles operativos se anunciarán más adelante

La cobertura comenzará a las 8:30 a. m. durante el Día de Acción de Gracias a través de NBC, Peacock y Telemundo. Para los hispanohablantes de Nueva York y del resto del país, la cadena en español será una de las principales alternativas para seguir las actividades en vivo.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's es un evento muy esperado por la sociedad estadounidense (Foto: AFP)

GLOBOS Y PERSONAJES CONFIRMADOS

Los gigantes inflables son parte de la identidad de esta cita anual. Durante Thanksgiving, Manhattan recibe a residentes, turistas y familias de los cinco boroughs, que se reúnen para observar las figuras que recorren las avenidas.

Uno de los regresos más llamativos será el del Blue Hippopotamus. Tras la edición de 1931, Macy’s recuperó todos sus globos excepto este hipopótamo azul, visto por última vez mientras se alejaba sobre el Empire State Building. Noventa y cinco años después, volverá como parte del festejo por el centenario.

Entre los elementos y personajes anunciados figuran:

Blue Hippopotamus, en su tan esperado regreso.

Underdog, que volverá por primera vez desde 1984.

Sorcerer’s Apprentice Mickey, un nuevo globo inspirado en Mickey como el Aprendiz de Brujo.

Felix the Cat.

Bullwinkle J. Moose.

Popeye.

Olive Oyl.

Swee’Pea.

Sonic the Hedgehog.

Billie Brightpaw, nuevo personaje de Macy’s.

Tom Jr., hijo de Tom Turkey.

Dora.

Spider-Man.

Pikachu y Eevee.

Goku.

Mario.

PAC-MAN.

SpongeBob SquarePants y Gary.

Shrek’s Onion Carriage.

Buzz Lightyear.

Gabby y Pandy Paws.

Felix the Cat también tiene un valor histórico. En 1927 fue el primer personaje que apareció como globo, aunque en aquel momento los voluntarios lo trasladaban mediante varas; los inflables con helio llegarían un año más tarde.

Macy’s ha indicado que la programación todavía se encuentra en desarrollo, por lo que la lista podría incorporar otras figuras, carrozas, artistas y agrupaciones antes de noviembre.

UNA EDICIÓN CON 100 INFLABLES

La cifra del aniversario se reflejará directamente en la ruta. La empresa comunicó que la jornada de 2026 incluirá 100 elementos inflables, una marca récord para esta celebración de Thanksgiving.

Uno de los segmentos principales será la carroza Macy’s Parade All-Stars, que reunirá a referentes de distintas generaciones, entre ellos Bullwinkle J. Moose, Popeye, Olive Oyl, Swee’Pea y Sonic the Hedgehog.

También habrá un homenaje a Tony Sarg, artista e inventor que ayudó a definir los primeros recursos visuales del evento. La propuesta, llamada Tony Sarg’s Amazing Marionettes, recreará ilustraciones y personajes originales, además de incluir una representación del creador.

Para quienes crecieron en Nueva York viendo esta tradición por televisión o han pasado una mañana de noviembre en Midtown esperando la llegada de los globos, el aniversario combinará nostalgia, cultura pop y referencias a la historia local.

ARTISTAS Y COLABORACIONES

Macy’s aún no ha anunciado el cartel completo de cantantes, actores, agrupaciones y presentaciones especiales para la edición de 2026. Por ahora, la programación anticipa la participación de artistas y bandas, además de grupos escolares y universitarios.

No es recomendable asumir que las figuras que estuvieron en años anteriores participarán automáticamente en la celebración del centenario. El listado definitivo se conocerá conforme se acerque Thanksgiving.

La conmemoración también llegará a las tiendas y a una línea de productos especiales. Macy’s presentó colaboraciones con más de 20 marcas para lanzar artículos alusivos al aniversario.

Colaboraciones anunciadas Apotheke Carolina Herrera Citizen Clinique Crocs Disney Effy Estée Lauder Hallmark Jo Malone Levi’s Lenox Loungefly MacKenzie-Childs Mario Badescu Marvel Michael Aram Michael Kors Peanuts Pixar Sanrio Spirit of America Super Smalls Tarte Waterford

Parte de la colección ya está disponible por internet, mientras que el surtido completo llegará a determinadas tiendas durante el otoño. También se publicará Let’s Have a Parade: Celebrating 100 Macy’s Parades, un libro dedicado a la historia del espectáculo y sus imágenes detrás de cámaras.

¿DÓNDE VER EL DESFILE?

Quienes estén en Nueva York podrán seguir las actividades desde zonas públicas habilitadas a lo largo del recorrido oficial. El trayecto tradicional se desarrolla en Manhattan y concluye cerca de la tienda insignia de Macy’s en Herald Square, en Midtown.

En años recientes, la ruta ha cubierto aproximadamente 2.5 millas desde el Upper West Side hasta Herald Square. Los detalles finales de tránsito, seguridad y puntos de observación deberán ser comunicados por la organización y las autoridades de la ciudad antes de Thanksgiving.

Como ocurre cada año, es importante no comprar supuestas entradas para ver el evento desde la calle. Las áreas limitadas de asientos no se comercializan como boletos generales para el público.

Para muchas familias latinas de la ciudad, el plan suele dividirse entre salir temprano y abrigarse para conseguir un lugar, o reunirse en casa para verlo por Telemundo antes de la cena de Acción de Gracias. Ambas opciones permiten participar de una tradición que reúne a Nueva York durante una mañana.

PARA VERLO DESDE CASA

NBC: transmisión nacional

transmisión nacional Peacock: transmisión por streaming

transmisión por streaming Telemundo: transmisión en español

transmisión en español Inicio: 8:30 a. m., en todas las zonas horarias de Estados Unidos

8:30 a. m., en todas las zonas horarias de Estados Unidos Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026

ACTIVIDADES ANTES DE THANKSGIVING

La cuenta regresiva ya está en marcha. Durante las semanas previas, Macy’s prevé revelar más globos, carrozas, productos y experiencias relacionadas con el aniversario.

Algunas tiendas seleccionadas exhibirán vitrinas especiales con personajes, fotografías históricas y contenidos dedicados al centenario. La tienda Macy’s Herald Square contará, además, con un reloj para marcar los días que faltan hasta Thanksgiving.

La compañía también desarrolla, junto con Khan Academy, una experiencia educativa centrada en el arte, la ingeniería y la creatividad necesarios para fabricar los enormes globos y las carrozas.

DATOS CLAVE

Fecha o periodo Actividad confirmada Agosto de 2026 Inicio de la cuenta regresiva de 100 días y lanzamiento de productos conmemorativos Otoño de 2026 Llegada del surtido completo a tiendas Macy’s seleccionadas Semanas previas a Thanksgiving Anuncios adicionales de globos, carrozas y experiencias Miércoles 25 de noviembre Preparación habitual de globos en el Upper West Side; los detalles de acceso se anunciarán después Jueves 26 de noviembre 100.º Macy’s Thanksgiving Day Parade 8:30 a. m. Inicio de la transmisión por NBC, Peacock y Telemundo

Macy’s informó que difundirá nuevos detalles durante los próximos meses. Esa información será clave para quienes quieran organizar una visita a Manhattan o seguir de cerca la preparación previa.

El jueves 26 de noviembre de 2026 se perfila como una fecha especial para Nueva York. Será la edición número 100, con 100 inflables, el regreso del Blue Hippopotamus y Underdog, figuras históricas como Felix the Cat, además de incorporaciones dirigidas a nuevas generaciones.

Quienes planeen asistir deberán revisar los anuncios oficiales de Macy’s y las autoridades neoyorquinas sobre el recorrido, los cierres de calles y las zonas habilitadas. Desde casa, el especial podrá seguirse a partir de las 8:30 a. m. por NBC, Peacock y Telemundo.