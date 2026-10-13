Nueva York pasará de una jornada casi veraniega a un fin de semana en el que habrá que sacar la chaqueta del clóset. El cambio más marcado se espera entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, cuando un frente deje atrás el ambiente templado y dé paso a condiciones mucho más frías y ventosas. Para quienes salen temprano al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o tienen planes de recorrer la ciudad, la diferencia será importante: después de una máxima cercana a los 79 °F (26 °C) el miércoles, los termómetros apenas alcanzarían los 52 °F (11 °C) durante la tarde sabatina. Las lluvias marcarán esa transición, por lo que convendrá revisar las actualizaciones antes de organizar una salida familiar, hacer las compras del barrio o pasar varias horas al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que el sistema atraviese la región entre la tarde del viernes y las primeras horas del sábado. Su análisis apunta a un período ventoso tras el paso de las precipitaciones, mientras que la posibilidad de tormentas fuertes todavía presenta incertidumbre.

Para la ciudad, la previsión de AccuWeather consultada sitúa la máxima sabatina en 52 °F (11 °C) y la mínima nocturna en 43 °F (6 °C). El domingo seguiría fresco, aunque mostraría una ligera recuperación durante el día.

Nueva York se perfila a soportar un fin de semana marcado por el frío y las lluvias (Foto: AFP) / SELCUK ACAR

¿CUÁNDO BAJARÁN LAS TEMPERATURAS EN NUEVA YORK?

Antes del descenso, todavía habrá una jornada cálida. El miércoles 14 de octubre, AccuWeather anticipa una máxima de 79 °F (26 °C), con períodos de sol y posibilidad de algún chubasco. El jueves 15, el termómetro bajaría a unos 64 °F (18 °C), bajo un cielo mayormente despejado.

El viernes 16 será el día de transición. Aunque el registro diurno podría alcanzar los 70 °F (21 °C), se esperan lluvias, una posible tormenta por la tarde y un aumento del viento. Tras el avance del frente, la mínima nocturna descendería hasta aproximadamente 46 °F (8 °C).

La diferencia se notará con mayor claridad al comenzar el fin de semana: la máxima del sábado sería unos 27 °F inferior a la del miércoles, una caída equivalente a aproximadamente 15 °C. Además, el NWS anticipa que las corrientes del noroeste acompañarán la llegada del aire frío.

PRONÓSTICO PARA LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Día Máxima prevista Mínima nocturna prevista Condiciones esperadas Miércoles 14 de octubre 79 °F (26 °C) 58 °F (14 °C) Ambiente cálido, períodos de sol y posibilidad de un chubasco Jueves 15 de octubre 64 °F (18 °C) 56 °F (13 °C) Mayormente soleado, más fresco y con menor humedad Viernes 16 de octubre 70 °F (21 °C) 46 °F (8 °C) Lluvias, posible tormenta por la tarde y aumento del viento Sábado 17 de octubre 52 °F (11 °C) 43 °F (6 °C) Sol, ráfagas y un descenso marcado de la temperatura Domingo 18 de octubre 55 °F (13 °C) 45 °F (7 °C) Cielo mayormente despejado y ambiente todavía fresco Lunes 19 de octubre 61 °F (16 °C) 50 °F (10 °C) Condiciones estables y recuperación gradual

Las cifras corresponden a la previsión de AccuWeather consultada para Nueva York. Sus equivalencias en Celsius están redondeadas y los valores pueden cambiar con las próximas actualizaciones.

EL SÁBADO SERÁ EL DÍA MÁS FRÍO DEL FIN DE SEMANA

El sábado 17 de octubre tendrá sol, pero no conservará el ambiente templado de las jornadas anteriores. Con una máxima cercana a los 52 °F (11 °C), será necesario salir con más abrigo, especialmente si el plan incluye visitar un parque, caminar varias cuadras o esperar el bus.

AccuWeather sitúa la sensación térmica diurna alrededor de los 45 °F (7 °C), por debajo de lo que marcarán los termómetros. Esa diferencia ayudará a explicar por qué el cambio puede percibirse tan brusco incluso bajo un cielo despejado.

Para quienes se mueven entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, también importará la hora de salida y el tiempo que permanezcan en exteriores. Una vuelta a la bodega, el trayecto hacia el subway o un paseo familiar pueden requerir una capa adicional de ropa respecto de mediados de semana.

Durante la noche sabatina, la mínima prevista para la ciudad será de unos 43 °F (6 °C). Sin embargo, ese valor no debe extenderse a toda la región: el análisis del NWS contempla registros en los 30 °F y la posibilidad de descender por debajo del punto de congelación en algunas localidades. Las siguientes actualizaciones permitirán precisar dónde ocurriría el enfriamiento más intenso.

El domingo 18, la máxima subiría ligeramente hasta los 55 °F (13 °C), con cielo mayormente soleado. Será una jornada más tranquila según la previsión consultada, aunque todavía lejos del calor registrado unos días antes.

El sábado 17 de octubre será el día más frío del fin de semana (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

LLUVIAS Y POSIBLES TORMENTAS ANTES DE LA LLEGADA DEL FRÍO

El viernes merece atención por algo más que las precipitaciones. El NWS señala que el frente podría generar tormentas, aunque todavía existe poca confianza en que alcancen una intensidad fuerte o severa. Su evolución dependerá, entre otros factores, del horario de paso y de las condiciones atmosféricas que encuentre.

La señal más consistente es el cambio posterior: viento y temperaturas considerablemente más bajas durante el fin de semana. Por eso, conviene distinguir entre una previsión de tiempo adverso y una alerta oficial. El boletín consultado anticipa el episodio, pero no permite afirmar que toda la ciudad esté bajo una advertencia por ráfagas o congelación.

Si tienes previsto viajar hacia una localidad vecina o asistir a una actividad al aire libre durante la tarde del viernes, revisa las actualizaciones del lugar de destino antes de salir.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL FRÍO EN NUEVA YORK?

El episodio no apunta, por ahora, a un período prolongado de bajas temperaturas. El NWS describe esta masa de aire como transitoria, lo que sugiere que su influencia comenzará a disminuir después del fin de semana.

La previsión de AccuWeather refleja esa recuperación: el lunes 19 de octubre, la máxima rondaría los 61 °F (16 °C), mientras que el martes 20 podría alcanzar los 65 °F (18 °C). Ambos registros representarían una subida respecto del sábado y el domingo, aunque sin regresar inmediatamente al ambiente cálido del miércoles.

Pronóstico del clima de AccuWeather para NYC (Foto: AccuWeather)

¿QUÉ TENER EN CUENTA ANTES DE SALIR ESTE FIN DE SEMANA?

La combinación de lluvias el viernes y una jornada sabatina fría invita a organizar las salidas con algo de margen. Estas son las principales recomendaciones a partir del pronóstico consultado:

Lleva una chaqueta y viste por capas: el descenso será considerable respecto de mediados de semana.

Ten a mano un paraguas o una prenda impermeable: se esperan precipitaciones durante la transición.

No te confíes por el sol: un cielo despejado no evitará que las ráfagas hagan sentir más frío.

Considera el horario de regreso: si vuelves tarde, el abrigo utilizado por la tarde podría resultar insuficiente.

Revisa las condiciones de tu destino: los valores previstos para la ciudad no son iguales en todas las localidades vecinas.

Consulta las actualizaciones antes de una actividad al aire libre: el momento de llegada del frente y la intensidad de las tormentas todavía pueden ajustarse.

La principal referencia para organizar los próximos días será el contraste: el viernes traerá lluvias y una posible tormenta; el sábado dará paso a un ambiente mucho más frío y ventoso. Quienes tengan compromisos fuera de casa deberán prestar atención tanto a las mínimas nocturnas como a las ráfagas antes de elegir qué llevar.