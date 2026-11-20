NYC tiene cosas icónicas como Central Park, la Estatua de la Libertad, las obras de Broadway y muchas más, pero creo que no hay nada como experimentar la ciudad en Acción de Gracias y Navidad. Y es que el paisaje blanco, los árboles enormes decorados, el desfile de Macy’s y los centros comerciales tienen eso que nos hace vivir las fiestas con más pasión. Los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York merecen formar parte de tal sensación y compartir con sus familias, así que tendrán dos periodos sin clases antes de retomar sus actividades en 2027: el primero por Thanksgiving y el segundo durante las celebraciones navideñas.

Conocer las fechas exactas es sumamente importante para las familias que necesitan coordinar turnos laborales, buscar cuidado infantil o viajar a visitar a sus seres queridos. Organizarse siempre dependerá del calendario de clases de los más pequeños de la casa, como es obvio, por lo que en las siguientes líneas te daré a conocer toda la información que necesitas.

Los estudiantes del sistema público de educación de NYC tendrán días de descanso durante Thanksgiving y Navidad (Foto: New York City Public Schools)

¿CUÁNDO CIERRAN LAS ESCUELAS DE NYC POR THANKSGIVING 2026?

Los planteles permanecerán cerrados el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias. Al sumarse el sábado 28 y el domingo 29, los alumnos disfrutarán de cuatro días libres antes de regresar a las aulas el lunes 30. En resumen:

Fecha del mes Lo que sucederá tal día en las escuelas públicas de NYC Miércoles 25 de noviembre de 2026 Último día de clases antes del receso por el Día de Acción de Gracias. Jueves 26 de noviembre Thanksgiving: escuelas cerradas y feriado federal en Estados Unidos. Viernes 27 de noviembre Continúa el descanso escolar. No hay clases. Sábado 28 y domingo 29 de noviembre Fin de semana. Lunes 30 de noviembre Regreso a las aulas.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS VACACIONES DE DICIEMBRE EN NUEVA YORK?

Si ya quieres planificar todo lo relacionado con las fiestas y feriados de fin de año, apunta las fechas: el receso de invierno, denominado Winter Recess en la programación oficial, comenzará el jueves 24 de diciembre de 2026 y terminará el viernes 1 de enero de 2027.

La última jornada lectiva será el miércoles 23, justo antes de Nochebuena. Quienes celebren esa tradición o planeen reencontrarse con familiares fuera de Nueva York pueden tomarla como referencia al organizar sus compromisos.

Fecha exacta de diciembre ¿Qué pasará con las escuelas de NYC? Miércoles 23 de diciembre de 2026 Último día de clases antes de las vacaciones. Jueves 24 de diciembre Comienza el receso de invierno. Viernes 25 de diciembre Navidad: escuelas cerradas y feriado federal en Estados Unidos. Del sábado 26 al jueves 31 de diciembre Continúa el descanso escolar Viernes 1 de enero de 2027 Año Nuevo: planteles cerrados y feriado federal en Estados Unidos. Sábado 2 y domingo 3 de enero Fin de semana. Lunes 4 de enero Regreso a las aulas.

Para padres y estudiantes es crucial conocer qué días no habrá clases en Nueva York (Foto: AFP)

¿A QUÉ ESCUELAS SE APLICA ESTE CALENDARIO?

Las disposiciones corresponden a los centros de NYC Public Schools desde 3-K hasta el grado 12. No deben interpretarse como una programación única para todos los establecimientos educativos del estado de Nueva York. Si tu hijo asiste a una institución privada, parroquial o chárter, consulta directamente con su administración.