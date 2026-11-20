NYC tiene cosas icónicas como Central Park, la Estatua de la Libertad, las obras de Broadway y muchas más, pero creo que no hay nada como experimentar la ciudad en Acción de Gracias y Navidad. Y es que el paisaje blanco, los árboles enormes decorados, el desfile de Macy’s y los centros comerciales tienen eso que nos hace vivir las fiestas con más pasión. Los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York merecen formar parte de tal sensación y compartir con sus familias, así que tendrán dos periodos sin clases antes de retomar sus actividades en 2027: el primero por Thanksgiving y el segundo durante las celebraciones navideñas.
Conocer las fechas exactas es sumamente importante para las familias que necesitan coordinar turnos laborales, buscar cuidado infantil o viajar a visitar a sus seres queridos. Organizarse siempre dependerá del calendario de clases de los más pequeños de la casa, como es obvio, por lo que en las siguientes líneas te daré a conocer toda la información que necesitas.
¿CUÁNDO CIERRAN LAS ESCUELAS DE NYC POR THANKSGIVING 2026?
Los planteles permanecerán cerrados el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias. Al sumarse el sábado 28 y el domingo 29, los alumnos disfrutarán de cuatro días libres antes de regresar a las aulas el lunes 30. En resumen:
|Fecha del mes
|Lo que sucederá tal día en las escuelas públicas de NYC
|Miércoles 25 de noviembre de 2026
|Último día de clases antes del receso por el Día de Acción de Gracias.
|Jueves 26 de noviembre
|Thanksgiving: escuelas cerradas y feriado federal en Estados Unidos.
|Viernes 27 de noviembre
|Continúa el descanso escolar. No hay clases.
|Sábado 28 y domingo 29 de noviembre
|Fin de semana.
|Lunes 30 de noviembre
|Regreso a las aulas.
¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS VACACIONES DE DICIEMBRE EN NUEVA YORK?
Si ya quieres planificar todo lo relacionado con las fiestas y feriados de fin de año, apunta las fechas: el receso de invierno, denominado Winter Recess en la programación oficial, comenzará el jueves 24 de diciembre de 2026 y terminará el viernes 1 de enero de 2027.
La última jornada lectiva será el miércoles 23, justo antes de Nochebuena. Quienes celebren esa tradición o planeen reencontrarse con familiares fuera de Nueva York pueden tomarla como referencia al organizar sus compromisos.
|Fecha exacta de diciembre
|¿Qué pasará con las escuelas de NYC?
|Miércoles 23 de diciembre de 2026
|Último día de clases antes de las vacaciones.
|Jueves 24 de diciembre
|Comienza el receso de invierno.
|Viernes 25 de diciembre
|Navidad: escuelas cerradas y feriado federal en Estados Unidos.
|Del sábado 26 al jueves 31 de diciembre
|Continúa el descanso escolar
|Viernes 1 de enero de 2027
|Año Nuevo: planteles cerrados y feriado federal en Estados Unidos.
|Sábado 2 y domingo 3 de enero
|Fin de semana.
|Lunes 4 de enero
|Regreso a las aulas.
¿A QUÉ ESCUELAS SE APLICA ESTE CALENDARIO?
Las disposiciones corresponden a los centros de NYC Public Schools desde 3-K hasta el grado 12. No deben interpretarse como una programación única para todos los establecimientos educativos del estado de Nueva York. Si tu hijo asiste a una institución privada, parroquial o chárter, consulta directamente con su administración.