Si pretendes viajar a los Estados Unidos a fines de este año o durante el 2026, es importante que tengas en cuenta los costos administrativos para obtener la visa de turista (B1/B2). Debes saber que el gobierno de este país actualizó las tarifas en las solicitudes, lo que significa un impacto en el presupuesto de los viajeros.

El costo que se registra hasta el momento es de $185, según la tabla oficial de tarifas del Departamento de Estado. Este precio incluía todo el proceso; sin embargo, se aplicarán nuevas tarifas que incrementará el precio.

Eso sí, no imagines que al efectuar pago te garantiza la aprobación de tu solicitud, ya que esto toma un debido proceso y la decisión dependerá del oficial consular cuando te realice la entrevista correspondiente.

En resumen, el solicitante deberá abonar $435 para tramitar este permiso. (Foto: adrian825 / iStock) / TUDOR RAICIU

Cuánto gastaría si tramito una visa de turista en el 2026

Como te indiqué anteriormente, ya no solo se pagará la tarifa de solicitud; ahora, los que planifican viajar a Estados Unidos en calidad de turista tendrán que abonar un nuevo recargo llamado ‘Visa Integrity Fee’, cuyo costo asciende a $250.

Debido al ajuste, el precio final que los solicitantes deberán desembolsar para tramitar el permiso de viaje hacia este país ascenderá a un total aproximado de $435 por cada persona.

La medida fue aprobada por la actual administración y entró en vigor el 1 de octubre del 2025. En caso exista alguna modificación, es importante que estés atento ante los anuncios oficiales de la Embajada, Consulados y el Departamento de Estado.

En resumen, el solicitante deberá abonar $435 para tramitar este permiso. (Foto: adrian825 / iStock) / TUDOR RAICIU

Qué países están exentos de pagar pagar el Visa Integrity Fee

Según CN Traveler , la posible nueva tarifa no se aplicará a turistas provenientes de países que forman parte del programa de exención de visa de Estados Unidos . Son un total de 42 países, los cuales son:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!