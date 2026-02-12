Si vives en la ciudad de Nueva York, tienes auto y dependes de él para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o moverte entre Queens, Brooklyn y Manhattan, sabes que el estacionamiento lateral alternativo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, casi tan estresante como la hora pico en el subway cuando alguna línea se retrasa o cuando tienes que cruzar todo el Alto Manhattan para encontrar un espacio libre cerca de tu edificio. Entre los horarios, las señales, el famoso barrido de calles y el riesgo constante de una multa del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), mover el vehículo a tiempo es casi una rutina obligatoria para miles de que viven en vecindarios como Jackson Heights, Washington Heights, El Bronx o Sunset Park. En medio del invierno, con montañas de nieve ocupando los pocos espacios disponibles y después de una tormenta que dejó calles enteras intransitables, la decisión de suspender las reglas de Alternate Side Parking (ASP) trajo un respiro a los conductores, especialmente a quienes trabajan largas jornadas, tienen doble turno o manejan de madrugada en delivery o rideshare. Por eso, ahora la gran pregunta en la comunidad es clara: ¿hasta cuándo va a durar esta medida y qué implica realmente para tu bolsillo y tu rutina diaria?

¿HASTA CUÁNDO SE SUSPENDE EL ESTACIONAMIENTO LATERAL ALTERNATIVO

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que las normas de estacionamiento lateral alternativo permanecerán suspendidas al menos hasta el viernes 13 de febrero, una extensión que se suma a casi dos semanas de pausa por la fuerte tormenta de nieve que afectó a la ciudad. El anuncio se hizo durante una audiencia presupuestaria en Albany, donde el alcalde explicó que la decisión está vinculada directamente al estado de las calles y al avance de las labores de limpieza, y que las agencias de la ciudad siguen evaluando día a día las condiciones antes de restablecer el servicio con normalidad.

Cuando se dice “al menos hasta el viernes”, la clave está en ese “al menos”: no se descarta otra prórroga si el clima no mejora lo suficiente o si la nieve sigue bloqueando los espacios de estacionamiento en los barrios. Lo que sí dejó claro el alcalde es que el regreso del Alternate Side Parking no ocurrirá antes de esa fecha, así que por ahora los conductores pueden seguir dejando sus vehículos sin moverlos por la regla del ASP, siempre y cuando respeten las demás normas de tránsito vigentes.

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

La suspensión del ASP comenzó hace aproximadamente dos semanas, luego de una fuerte tormenta de nieve que impactó los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, dejando montículos de nieve pegados al borde de la acera y autos prácticamente enterrados. Las bajas temperaturas posteriores han impedido que esa nieve se derrita por completo, lo que complica tanto el estacionamiento como las maniobras de los camiones de saneamiento en muchas cuadras residenciales.

En condiciones normales, el estacionamiento lateral alternativo permite que los camiones del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) pasen a limpiar las calles, retiren basura y acumulación de hojas, algo que los vecinos notan especialmente en bloques muy transitados como los de Corona, Astoria o el sur de El Bronx. Pero cuando la nieve bloquea amplias zonas de estacionamiento y el hielo dificulta la movilidad, obligar a los conductores a mover sus autos no siempre es práctico ni seguro, especialmente de noche o de madrugada cuando las aceras siguen resbalosas. En términos sencillos: todavía hay acumulación de nieve en varias áreas, y la ciudad considera que no están dadas las condiciones ideales para retomar la limpieza rutinaria con el esquema tradicional de ASP.

LO QUE SÍ SIGUE VIGENTE

Aquí es donde muchos se confunden, sobre todo quienes recién llegaron a Nueva York y todavía se están acostumbrando a leer los letreros de “No Parking” en cada esquina. Aunque el Alternate Side Parking esté suspendido, eso no significa que todas las reglas de tránsito hayan desaparecido.

Te resumo lo más importante:

Norma ¿Está vigente? Estacionamiento lateral alternativo (ASP) Suspendido hasta al menos el viernes Parquímetros Siguen vigentes Prohibición de estacionar cerca de hidrantes Sigue vigente

El alcalde recordó que los parquímetros continúan funcionando con normalidad, por lo que estacionar en zonas reguladas sin pagar puede resultar en una multa, independientemente de la suspensión del ASP. Además, sigue siendo ilegal estacionar a menos de 15 pies de cada lado de una boca de incendio (unos 4,5 metros, aproximadamente), una regla que aplica las 24 horas del día en toda la ciudad. Un detalle clave que suele confundir a muchos conductores: los bordillos pintados cerca de los hidrantes no indican necesariamente dónde está permitido estacionar; la regla de distancia es la que cuenta, no el color de la acera.

¿QUÉ PUEDE PASAR DESPUÉS DEL VIERNES?

Según explicó Zohran Mamdani, hay conversaciones activas dentro de la administración municipal sobre el momento adecuado para restablecer el estacionamiento lateral alternativo, y las agencias de la ciudad no han fijado aún una fecha definitiva para el regreso de la medida. Todo dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas en Nueva York en los próximos días y de qué tan rápido se logre despejar la nieve acumulada en los bordes de las calles residenciales.

Si las temperaturas suben y la nieve se reduce de forma significativa, el NYC DOT y el Departamento de Saneamiento podrían anunciar el regreso del ASP a través de sus canales oficiales, notificaciones de emergencia y medios locales, algo a lo que los neoyorquinos hispanos suelen estar muy atentos, ya sea revisando la aplicación de la ciudad o los noticieros en español. La recomendación para los conductores es no dar por hecho que la suspensión continuará automáticamente: antes de asumir que no tienes que mover el auto, conviene verificar el estado oficial del ASP ese mismo día, especialmente si estacionas en zonas muy fiscalizadas de Manhattan o cerca de áreas comerciales.

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS CONDUCTORES

Para evitar multas innecesarias en los próximos días, sobre todo si te mueves entre trabajo, escuela y compromisos familiares en distintos boroughs, ten en cuenta lo siguiente:

Confirma diariamente si el Alternate Side Parking sigue suspendido, revisando los anuncios oficiales de la ciudad o las alertas en tiempo real.

No ignores los parquímetros: la obligación de pagar sigue activa en toda la ciudad, incluso con el ASP en pausa.

Respeta la distancia mínima de 15 pies de los hidrantes, aunque veas otros autos mal estacionados o el bordillo pintado de otro color.

Presta atención a la señalización temporal que pueda colocarse en tu zona, especialmente si vives cerca de avenidas principales donde se prioriza la limpieza de nieve y el acceso de vehículos de emergencia.

